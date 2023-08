Rumo à globalização: estratégia de internacionalização mais recente do GAC Group é divulgada

CANTÃO, China, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Em 25 de agosto, o GAC Group divulgou seu relatório semestral de 2023, apresentando uma receita operacional total de 233,532 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano.

Conforme a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, de janeiro a junho, a China exportou um total de 2,14 milhões de veículos, superando o Japão como o maior exportador de carros. Conforme o GAC Group olha para o futuro, os negócios internacionais tornaram-se um foco central.

GAC internacionaliza com a divulgação da estratégia "1551"

Olhando para o futuro, o GAC Group elaborou uma estratégia de internacionalização "1551" guiada por "1" objetivo de alcançar 50 milhões em vendas até 2030 e conquistar uma base sólida nos "5" principais mercados: Europa, Ásia-Pacífico, CEI, Oriente Médio e África e América Central e do Sul. Isso será realizado por meio da priorização dos "5" valores centrais da marca, ou seja, internacionalização da marca, globalização e localização dos produtos, integração de vendas e serviço e diversificação ecológica. O plano implementará o sistema "1" de organização global e mecanismo de garantia de talentos para a construção de uma comunidade empresarial no exterior.

O GAC Group pretende estabelecer uma filial no mercado da Europa Ocidental por meio da introdução de veículos elétricos puros. Para o mercado da Ásia-Pacífico, a empresa se concentrará em introduzir veículos a combustível, híbridos e elétricos puros, além de estabelecer bases de produção na Malásia, Tailândia, Mianmar e outros países. Para o Oriente Médio e África, a filial de Dubai continuará a desenvolver mercados da região do Golfo, além de operar simultaneamente as fábricas de SKD existentes na Nigéria e na Tunísia e promover operações de CKD no Egito e na África do Sul. Para o mercado da América Central e do Sul, a filial do México, estabelecida recentemente, fortalecerá as operações e a gestão regionais. O desenvolvimento dos mercados da CEI se concentrará na Rússia, com foco de curto prazo em CBU, e também ficará atento a possibilidades de produção locais.

Veículos AION movidos a novas energias entram na Tailândia

Líder no campo de veículos movidos a novas energias, a GAC AION apresenta vendas externas sustentadas e um crescimento e progresso significativos. A empresa assinou um acordo de cooperação com um distribuidor na Tailândia em junho, anunciando oficialmente sua entrada no mercado tailandês.

O GAC Group continuará a ser impulsionado pela inovação tecnológica, promovendo sua globalização e acelerando suas operações em escala global. Trabalhando com talentos e parceiros no mundo todo, o grupo continua contribuindo para a construção de um futuro brilhante para os automóveis chineses no exterior.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2195297/GAC_GROUP.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR