Auge de la reinvención profesional: los profesionales regresan a los estudios a mitad de su carrera ante la evolución de las industrias

GLENDORA, California, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Angeles Pacific University informa que, ante la rápida evolución de las industrias mediante la innovación tecnológica, la disrupción económica y la prolongación de la vida laboral, un número creciente de profesionales activos regresa a las aulas a mitad de su carrera para ampliar sus competencias y prepararse para asumir puestos de liderazgo. Los estudiantes adultos ahora representan una parte significativa de la matrícula en educación superior, lo que refleja la creciente demanda de programas académicos flexibles diseñados para personas que compaginan su trayectoria profesional, la familia y el progreso laboral.

Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, casi un tercio de todos los estudiantes universitarios en los Estados Unidos tienen más de 25 años de edad. A medida que la vida laboral se prolonga y las industrias evolucionan con rapidez debido a los cambios tecnológicos y económicos, muchos profesionales regresan a los estudios para adquirir nuevas competencias, realizar la transición hacia puestos de liderazgo o adaptarse a las cambiantes exigencias del mercado laboral.

"Observamos que un mayor número de profesionales regresa a los estudios no por el deseo de empezar de cero, sino para evolucionar en su trayectoria", señaló Andrew Shean, director académico de Los Angeles Pacific University. "Los programas diseñados para adultos que trabajan permiten a los profesionales seguir contribuyendo en sus respectivos campos a la vez que se preparan para el futuro".

Una de esas profesionales es la doctora Gloria Wu, médica y cirujana, quien decidió realizar una maestría en administración de empresas (MBA, por sus siglas en inglés) después de que la pandemia de COVID-19 transformara drásticamente su práctica médica.

Cuando la pandemia reconfiguró la prestación de servicios de salud todo el país, Wu vivió el impacto de primera mano. Casi de la noche a la mañana, perdió cerca del 80 % de sus pacientes.

En vez de esperar a que el panorama de los servicios de salud se estabilizara, Wu comenzó a plantearse una pregunta distinta: ¿Cómo debería ser la próxima década de su carrera?

"Quería darle un toque "Beyoncé" a mi carrera", afirmó Wu, en referencia a la artista de fama mundial conocida por reinventar continuamente su estilo musical. "El éxito es como cada uno lo defina. Para mí, el éxito significaba prepararse para lo que está por venir".

Wu se inscribió en el programa de MBA de Los Angeles Pacific University, tras optar por profundizar su conocimiento acerca de los sistemas de salud, liderazgo y tecnologías emergentes que definen la medicina moderna.

"Sentí que este podría ser el tercer acto de mi carrera", señaló Wu. "Si iba a reinventarme para la próxima década, necesitaba aceptar el cambio".

Una trayectoria a nivel mundial fundamentada en la adaptabilidad

El camino de Wu hacia la medicina ha estado marcado durante mucho tiempo por la resiliencia y la capacidad de adaptación. Nacida en Cuba, creció hablando chino como lengua materna, español como segundo idioma e inglés como tercero, antes de obtener la ciudadanía estadounidense a los 12 años.

A lo largo de su carrera, Wu construyó una práctica médica exitosa mientras se desenvolvía en múltiples culturas, idiomas y entornos profesionales, experiencias que definieron su perspectiva acerca del liderazgo y el aprendizaje permanente.

Cuando la pandemia afectó a los sistemas de salud en todo el mundo, Wu vio la oportunidad no solo de adaptarse, sino también de ampliar su impacto más allá de la práctica clínica.

Expansión del liderazgo en la innovación de los servicios de salud

Mientras cursaba su MBA, Wu asumió funciones de liderazgo en nuevas empresas del sector salud. Se desempeñó como directora médica de una empresa emergente y, posteriormente, como directora de operaciones, donde adquirió experiencia práctica en áreas como datos de salud, inteligencia artificial y sistemas digitales de atención médica.

"Aprendí muchísimo acerca de los datos y la innovación en los servicios de salud", afirmó Wu. "Me brindó una comprensión más amplia de lo que puede llegar a ser la medicina en el siglo XXI".

Su experiencia académica también se coincidió con importantes responsabilidades de liderazgo. Durante su primer año en el programa, Wu se desempeñó como presidenta de una sociedad médica que representa a casi 4,900 médicos.

El aprendizaje como una inversión para el futuro

Para Wu, la educación continua también está profundamente vinculada con el aprendizaje permanente y la salud cerebral. Ella destaca las investigaciones acerca de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales a lo largo del tiempo, como una de las muchas razones por las que cree que la educación debe continuar a lo largo de la vida.

"La educación ayuda a que el cerebro crezca", afirmó Wu. "Es como el fertilizante Miracle-Gro para la mente".

En la actualidad, Wu continúa con el ejercicio de la medicina mientras amplía su labor en el liderazgo y la innovación de los servicios de salud.

Su consejo para los profesionales que consideran regresar a los estudios en una etapa avanzada de sus carreras es sencillo.

"El mundo a menudo te dirá que no", dijo. "Enfócate en el sí".

