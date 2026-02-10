LAPU celebra a los graduados que ingresan a carreras educativas de alta demanda en medio de la escasez nacional

GLENDORA, California, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que Estados Unidos enfrenta una escasez de educadores calificados, la Universidad del Pacífico de Los Ángeles (LAPU) celebra la promoción de 2024–2025 a medida que los graduados ingresan a carreras educativas de alta demanda, mientras que las escuelas y los distritos de todo el país informan sobre los desafíos continuos de personal. Los datos federales recientes muestran que la mayoría de las escuelas públicas experimentaron dificultades para ocupar puestos docentes para el año escolar 2024–25, lo que destaca la creciente necesidad de profesionales de la educación bien preparados.

Durante el año académico 2024–2025, LAPU celebró a más de 400 graduados, muchos de los cuales compaginaron los estudios con el trabajo, la familia y otras responsabilidades. Aproximadamente el 14 % obtuvo títulos en programas relacionados con la educación, preparándolos para servir en aulas, roles de liderazgo y puestos de apoyo estudiantil.

Los graduados en educación de LAPU ejemplifican el compromiso de la universidad con los estudiantes adultos y no tradicionales, incluidos los estudiantes universitarios de primera generación, los padres, los estudiantes conectados con el ejército y los que cambian de carrera que se sintieron llamados a tener un impacto significativo en las escuelas y las comunidades.

"Una estudiante de unos sesenta años se sentía insegura de seguir una carrera docente. A pesar de esto, sabía que había venido aquí por una razón y que había sido guiada a este camino porque le encantaba ser parte del crecimiento y desarrollo de los niños a través del aprendizaje. Se mantuvo firme, perseveró y se graduó, ahora viviendo su vocación", dijo Andrew Lindstrom, Gerente de Éxito Estudiantil.

"Ver a nuestros estudiantes convertirse en educadores seguros y capaces es increíblemente gratificante. Muchos hacen malabarismos con las carreras, la familia y otras responsabilidades, pero siguen comprometidos con su vocación y con marcar la diferencia en sus comunidades", dijo la profesora principal, la Dra. Andrea Berghoff.

Como universidad cristiana 100 % en línea, LAPU ofrece cursos flexibles y asincrónicos, lo que permite a los estudiantes equilibrar el trabajo, la familia y la fe mientras completan sus títulos.

"Lo más gratificante es ver a los estudiantes adultos y no tradicionales reconocer su propia autoridad y valor como estudiantes, a menudo después de años de que les dijeran que no pertenecían a los espacios académicos. Su experiencia de vida (crianza de los hijos, servicio militar, carreras, liderazgo comunitario) se convierte en un activo poderoso en su educación y en las aulas que dirigirán", dijo la Facultad Adjunta Shirley Esau del Programa de Credenciales.

Además de la instrucción académica, los alumnos de LAPU reciben apoyo de los Asesores de Éxito Estudiantil, que brindan orientación personalizada a lo largo de su trayectoria académica, que incluye asesoramiento, estímulo y oración.

"Los estudiantes de educación tienden a ser motivados y diligentes. Hay mucho que gestionar al completar una credencial de enseñanza, y estos estudiantes están constantemente a la altura del desafío sin dejar de ser profundamente apasionados por su vocación y comprometidos a influir positivamente en la próxima generación", dijo Lindstrom.

"Nuestros estudiantes me inspiran regularmente con su dedicación a esta carrera. Esto no solo es una carrera profesional, es un ministerio. Son literalmente las manos y los pies de Cristo mientras sirven y predican con el ejemplo", dijo la profesora adjunta Elise George, MA.

A medida que los sistemas educativos de todo el país continúan buscando profesionales calificados, los graduados de LAPU ingresan a la fuerza laboral preparados para servir con excelencia, fe y resiliencia.

De cara al futuro, LAPU organizará la Conferencia AI in Action 2026 , que reunirá a educadores, tecnólogos y expertos de la industria para explorar el futuro de la inteligencia artificial en la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo, posicionando a la universidad como un líder con visión de futuro en innovación educativa.

Los Angeles Pacific University (LAPU) es una institución cristiana sin fines de lucro que ofrece programas de grado, licenciatura y maestría flexibles y 100 % en línea. Diseñado para satisfacer las necesidades de los adultos que trabajan, LAPU ofrece cursos asincrónicos que permiten a los estudiantes aprender en sus propios horarios. Con un compromiso con la excelencia académica y la integración de la fe, LAPU prepara a los estudiantes para seguir su llamado con propósito y confianza.

Para más información, visite www.lapu.edu

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2728925/LAPU_Logo.jpg

FUENTE Los Angeles Pacific University