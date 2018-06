Augmentation programmée de plus de 1,5 million de nouveaux sièges disponibles sur les vols directs à destination du Mexique en 2018

Le Mexique est à présent le 6e pays le plus visité au monde avec 39,3 millions de visiteurs internationaux en 2017, parmi lesquels 18,6 millions sont arrivés en avion. Les revenus liés au tourisme ont connu une croissance de 7,2 % durant le premier trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017, pour atteindre la somme de 6,2 milliards de dollars. L'engagement fort du Mexique d'augmenter sa connectivité aérienne afin de répondre à la demande des consommateurs a entrainé des investissements dans le développement de partenariats étroits impliquant les compagnies aériennes, les hôtels et l'industrie du tourisme. Cela a permis de diversifier les produits touristiques, de promouvoir des destinations nouvelles et d'autres déjà établies et d'offrir aux voyageurs la gentillesse, l'hospitalité et les services de premier rang du Mexique qui sont bien connus dans le monde.

« Accroître la connectivité aérienne est une composante essentielle de notre stratégie de croissance touristique », a déclaré Enrique de la Madrid, secrétaire au tourisme. « L'expansion des lignes aériennes n'offre pas seulement un meilleur accès à tout ce que le Mexique a à offrir pour les visiteurs en provenance du monde entier ; elle solidifie également l'attirance qu'exerce le Mexique sur le secteur commercial. Le Mexique est un monde à part entière, et la demande d'accès à ses plages, ses villes animées et ses petites villes magiques est une proposition gagnante pour le secteur du transport aérien. »

Dans le cadre de cette stratégie de connectivité, le Mexique a pour objectif de renforcer la diversification de son marché touristique source en augmentant le nombre d'arrivées de touristes en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud, du Moyen-Orient et d'Inde. Plusieurs nouvelles lignes comme la toute première ligne de Pékin à destination de Mexico via Tijuana de Hainan Airlines et la ligne entre Dubaï et Mexico via Barcelone de Emirates Airlines rendront le Mexique encore plus accessible aux voyageurs du monde entier.

Le Mexique continue de donner la priorité aux partenariats mondiaux et d'en augmenter le nombre afin de répondre à la popularité internationale croissante du pays avec de nombreuses nouvelles lignes aériennes, dont :

Amérique du Nord

Boston à destination de Mexico

à destination de Calgary à destination de Mexico

à destination de Chicago à destination de Guadalajara

à destination de Chicago à destination de León

à destination de León Détroit à destination de León

New York à destination de Mexico

à destination de Philadelphie à destination de Mexico

Sacramento à destination de Los Cabos

à destination de Salt Lake City à destination de Guadalajara

à destination de San Diego à destination de Puerto Vallarta

à destination de San Francisco à destination de Cancún

à destination de Cancún San Francisco à destination de Guadalajara

à destination de San Jose à destination de Los Cabos

à destination de Vancouver à destination de Mexico

Europe

Helsinki , Finlande à destination de Puerto Vallarta

Asie / Moyen-Orient

Pékin à destination de Mexico via Tijuana

via Dubaï à destination de Mexico via Barcelone

L'introduction des 16 nouvelles lignes directes à destination du Mexique contribuera aux 1,5 million de nouveaux sièges disponibles sur vols directsi. Les transporteurs aériens domestiques du Mexique représentent plus de la moitié de l'augmentation de capacité, menée par :

Vivaaerobus, augmentation de 318,2 %

Interjet, augmentation de 19,8 %

Aeromexico, augmentation de 7,4 %

Les transporteurs aériens internationaux d'Amérique du Nord, d'Amérique Latine, d'Europe et d'Asie, ont contribué à la croissance de sièges disponibles, dont :

Eurowings, augmentation de 107 %

Edelweiss Air, augmentation de 79,7 %

Air Canada , augmentation de 22,1 %

, augmentation de 22,1 % Spirit Airlines, augmentation de 21,4 %

Westjet, augmentation de 19,6 %

JetBlue Airways, augmentation de 16 %

Thomas Cook Airlines, augmentation de 14,8 %

Iberia, augmentation de 11,5 %

Avianca, augmentation de 9,7 %

Air Transat, augmentation de 8,8 %

Aerolíneas Argentinas, augmentation de 8,4 %

LATAM Airlines, augmentation de 7,8 %

Air France , augmentation de 6,2 %

, augmentation de 6,2 % Alaska Airlines, augmentation de 4,6 %

Copa Airlines, augmentation de 3,8 %

Source : OAG Aviation, Schedules Analyzer (analyseur d'horaires de vols) Variance from 2017 to 2018 (différence entre 2017 et 2018). 24 mai 2018

