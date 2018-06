Voos diretos para o México ganham mais de 1,5 milhão de novos assentos em 2018

O México é agora o sexto país mais visitado do mundo, com 39,3 milhões de viajantes internacionais em 2017 – dos quais 18,6 milhões viajaram por via aérea. A receita de turismo também cresceu 7,2% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 6,2 bilhões. O forte compromisso do México com uma conectividade aérea cada vez maior para atender à demanda dos consumidores levou a investimentos no desenvolvimento de parcerias estreitas com companhias aéreas, hotéis e o segmento turístico, à diversificação de produtos de turismo, à promoção de destinos novos e consolidados e à oferta aos viajantes de características pelas quais o México é reconhecido em todo o mundo: simpatia, hospitalidade e atendimento de primeira categoria.

"O aumento da conectividade aérea é um componente essencial da nossa estratégia de crescimento do turismo", afirmou o secretário de Turismo, Enrique de la Madrid. "A expansão das rotas aéreas não só melhora o acesso de visitantes de todos os cantos do mundo a tudo o que o México tem a oferecer, como também solidifica a atratividade do país para o setor de negócios. O México é um mundo em si próprio, e a demanda de acesso às suas praias, cidades vibrantes e vilarejos mágicos é uma proposta vencedora para a indústria da aviação."

Como parte da sua estratégia de conectividade, o México está buscando diversificar ainda mais as origens do seu turismo com mais viajantes provenientes da China, Japão, Coreia do Sul, Oriente Médio e Índia. Várias novas rotas tornarão o México mais acessível a visitantes de todo o mundo. Um exemplo é o primeiro voo de Pequim à Cidade do México, via Tijuana, com a Hainan Airlines. Ou a rota da Emirates Airlines entre Dubai e a Cidade do México, via Barcelona.

O México continua priorizando e desenvolvendo parcerias globais para dar conta do aumento da popularidade internacional com uma série de novas rotas aéreas, entre elas:

América do Norte

Boston à Cidade do México

à Cidade do México Calgary à Cidade do México

à Cidade do México Chicago a Guadalajara

a Chicago a León

a León Detroit a León

a León Nova York à Cidade do México

à Cidade do México Filadélfia à Cidade do México

Sacramento a Los Cabos

a Salt Lake City a Guadalajara

a San Diego a Puerto Vallarta

a San Francisco a Cancún

a Cancún San Francisco a Guadalajara

a San Jose a Los Cabos

a Vancouver à Cidade do México

Europa

Helsinque (Finlândia) a Puerto Vallarta

Ásia/Oriente Médio

Pequim ( China ) à Cidade do México, via Tijuana

) à Cidade do México, via Dubai (Emirados Árabes) à Cidade do México, via Barcelona

As 16 novas rotas diretas para o México contribuirão com 1,5 milhão de novos assentos em voos diretos.i As companhias aéreas mexicanas respondem por mais da metade do aumento da capacidade, lideradas por:

Vivaaerobus, aumento de 318,2%

Interjet, aumento de 19,8%

Aeromexico, aumento de 7,4%

Companhias da América do Norte, América Latina, Europa e Ásia também contribuem com a elevação do número de assentos, incluindo:

Eurowings, aumento de 107%

Edelweiss Air, aumento de 79,7%

Air Canada , aumento de 22,1%

, aumento de 22,1% Spirit Airlines, aumento de 21,4%

Westjet, aumento de 19,6%

JetBlue Airways, aumento de 16%

Thomas Cook Airlines, aumento de 14,8%

Iberia, aumento de 11,5%

Avianca, aumento de 9,7%

Air Transat, aumento de 8,8%

Aerolíneas Argentinas, aumento de 8,4%

LATAM Airlines, aumento de 7,8%

Air France , aumento de 6,2%

, aumento de 6,2% Alaska Airlines, aumento de 4,6%

Copa Airlines, aumento de 3,8%

i Fonte: OAG Aviation, analisador de programação. Variação de 2017 a 2018. 24 de maio de 2018.

FONTE Mexico Tourism Board

