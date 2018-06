Messico, turismo: cresce di 1,5 milioni la capacità dei voli diretti nel 2018

Nel primo trimestre del 2018 il Messico ha accolto 10,6 milioni di turisti, una cifra record che equivale a un aumento del 12,6% rispetto ai 9,4 milioni di visitatori stranieri registrati nello stesso periodo del 2017.

Il Messico è ad oggi il 6o Paese più visitato al mondo con 39,3 milioni di visitatori stranieri nel 2017, 18,6 milioni dei quali hanno viaggiato in aereo.

Inoltre, i numeri del turismo sono cresciuti del 7,2% nel primo trimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, arrivando a 6,2 miliardi di dollari. Il forte impegno che il Messico ha dedicato ad incrementare i collegamenti aerei in modo da poter soddisfare la domanda dei consumatori ha portato ad investimenti per sviluppare partnership con linee aeree, hotel, e con il settore del turismo, diversificando l'offerta turistica, promuovendo destinazioni nuove accanto a quelle più rinomate e offrendo ai viaggiatori il tipico calore, ospitalità e servizi di prima classe che contraddistinguono il Messico.

"L'aumento dei collegamenti aerei rappresenta una componente fondamentale della nostra strategia di crescita del turismo," ha dichiarato Enrique de la Madrid, Segretario per il Turismo. "L'espansione delle rotte aeree non solo offre ai visitatori provenienti da ogni parte del mondo un accesso migliore a tutto ciò che il Messico può offrire ma consolida anche la posizione che il Messico ricopre nel mondo degli affari. Il Messico è un mondo a parte, e la domanda per poter raggiungere spiagge, città piene di vita e cittadine magiche costituisce un elemento vincente per il settore delle linee aeree."

Nell'ambito della strategia per i collegamenti, il Messico punta sulla diversificazione delle aeree di provenienza del turismo, con l'aumento degli arrivi di turisti da Cina, Giappone, Corea del Sud, Medio Oriente e India. Sono diverse le nuove rotte, come Hainan Airlines, il primo servizio in assoluto da Pechino a Città del Messico e il servizio di Emirates Airlines tra Dubai e Città del Messico via Barcellona che renderanno il Messico più accessibile ai viaggiatori di tutto il mondo.

Il Messico sta puntando in questa direzione sviluppando partnership globali per poter accogliere la maggior parte della popolazione internazionale con una vasta gamma di nuove rotte aeree, tra cui:

America Settentrionale

Boston - Città del Messico

- Città del Messico Calgary - Città del Messico

- Città del Messico Chicago - Guadalajara

- Chicago - León

- León Detroit - León

- León New York - Città del Messico

- Città del Messico Filadelfia - Città del Messico

Sacramento - Los Cabos

- Salt Lake City - Guadalajara

- San Diego - Puerto Vallarta

- San Francisco - Cancún

- Cancún San Francisco - Guadalajara

- San Jose - Los Cabos

- Vancouver - Città del Messico

Europa

Helsinki , Finlandia - Puerto Vallarta

Asia / Medio Oriente

Pechino - Città del Messico via Tijuana

Dubai - Città del Messico via Barcellona

L'introduzione di 16 nuove rotte dirette verso il Messico contribuirà a raggiungere 1,5 milioni di nuovi posti su voli direttii. I vettori nazionali messicani rappresentano più della metà dell'aumento della capacità, guidati da:

Vivaaerobus, aumento del 318,2%

Interjet, aumento del 19,8%

Aeromexico, aumento del 7,4%

Vettori internazionali da America Settentrionale, America Latina, Europa e Asia, hanno contribuito a questo aumento dei posti, tra cui:

Eurowings, aumento del 107%

Edelweiss Air, aumento del 79,7%

Air Canada , aumento del 22,1%

, aumento del 22,1% Spirit Airlines, aumento del 21,4%

Westjet, aumento del 19,6%

JetBlue Airways, aumento del 16%

Thomas Cook Airlines, aumento del 14,8%

Iberia, aumento del 11,5%

Avianca, aumento del 9,7%

Air Transat, aumento del 8,8%

Aerolíneas Argentinas, aumento del 8,4%

LATAM Airlines, aumento del 7,8%

Air France , aumento del 6,2%

, aumento del 6,2% Alaska Airlines, aumento del 4,6%

Copa Airlines, aumento del 3,8%

