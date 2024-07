Auria gibt die Ernennung von QiuMing Yang zum Präsidenten und Geschäftsführer bekannt, Brian Pour tritt zurück

SOUTHFIELD, Michigan, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Auria, ein führender Anbieter von hochentwickelten Systemen für Fahrzeugakustik, Textilien und Frachtmanagement für Gas- und Elektrofahrzeuge, gab heute die Ernennung von QiuMing Yang [CHOO-ming Yahng] zum neuen Präsidenten und Geschäftsführer mit Wirkung vom 22. Juli 2024 bekannt. Yang tritt die Nachfolge von Brian Pour an, der das Unternehmen in den letzten sieben Jahren seit seiner Gründung geleitet hat und nun zurücktritt.

QiuMing Yang, president and CEO, Auria, effective July 22, 2024

Yang ist seit der Gründung von Auria im Jahr 2017 Exekutiv-Vizepräsident und Geschäftsführer für den Bereich Asien/RSA. In dieser Zeit hat er den Kundenstamm des Unternehmens erweitert und gleichzeitig fünf neue Produktionsstätten in der Region eröffnet. Yang wird im operativen Hauptsitz des Unternehmens in Southfield arbeiten.

„Wir sind davon überzeugt, dass Qiuming Yang aufgrund seines umfassenden Verständnisses des Unternehmens und seiner beeindruckenden beruflichen Erfolge bestens geeignet ist, die Rolle des Präsidenten und Geschäftsführer nahtlos zu übernehmen. Wir gratulieren Yang zu dieser wohlverdienten Ernennung", sagte der Vorstandsvorsitzende Zhijun Lu.

Yang sagte: „Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, dieses großartige Unternehmen und unsere talentierten Mitarbeiter zu leiten. Es war ein Privileg, mit Brian zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, auf dem Fundament und der Dynamik, die unter seiner Führung entstanden sind, weiter aufzubauen. Da wir weiterhin unsere ehrgeizigen finanziellen Ziele und Nachhaltigkeitsstandards anstreben, weiß ich, dass die Zukunft für Auria rosig aussieht!"

Pour sagte: „Auria war in den letzten 7 Jahren ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin sehr stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben. Gemeinsam haben wir Auria von einem Startup-Joint-Venture zu einem weltweit führenden Unternehmen für Automobilverkleidungen und Akustiksysteme gemacht. Ich habe 20 Jahre lang bei Auria und seinen Vorgängerunternehmen eng mit Yang zusammengearbeitet und habe volles Vertrauen, dass Auria unter seiner Führung weiter auf seinem Erfolg aufbauen und gedeihen wird."

Lu sagte: „Im Namen des gesamten Vorstands möchten wir Brian für seine außergewöhnliche Führung und den unschätzbaren Einfluss, den er auf Auria hatte, danken. Er war maßgeblich daran beteiligt, Auria zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist, und das Unternehmen auf einen Weg zu bringen, der zu anhaltendem Erfolg führt. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen."

Eine vollständige Biografie von QiuMing Yang finden Sie auf der Website von Auria.

Auria ist ein führender Anbieter von hochentwickelten Systemen für Fahrzeugakustik, Bodenbeläge, Dachhimmel, Verkleidungen und Frachtmanagement. Wir sind bereit, innovative, leichte und nachhaltige Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, die Fahrzeuge von heute leiser, langlebiger und komfortabler zu machen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontakt: Global

Julie Noyes

Direktorin, Kommunikation & Marketing

Telefon +248 862-1709

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2462372/QiuMing_Yang.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2462371/Auria_Logo.jpg