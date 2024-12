Ausstellung saudischer Manuskripte: eine kulturelle Ikone, die der Welt ein über mehr als ein Jahrtausend reichendes Erbe präsentiert

RIYADH, Saudi-Arabien, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Im Herzen von Riad erstrahlt die saudische Manuskriptausstellung weiterhin als globales kulturelles Symbol, das ein über 1200 Jahre altes Erbe der Menschheit bewahrt. Es verbindet die Essenz der Geschichte mit dem Geist der Moderne, um der Welt ein strahlendes Bild von Saudi-Arabiens Engagement für den Erhalt des kulturellen Erbes der Menschheit und seiner aktiven Rolle bei der Förderung des zivilisatorischen Dialogs zu vermitteln.

Die von der saudischen Library Authority unter dem Motto „Stories Told for a Lasting Legacy" organisierte Ausstellung dient als globale Plattform für Dialog und Innovation. Im Rahmen von 22 Workshops und 30 Diskussionsrunden werden Besucherinnen und Besuchern und Forschenden die neuesten Methoden zur Erhaltung und Restaurierung alter Handschriften vorgestellt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Experten aus aller Welt.

Die Ausstellung saudischer Manuskripte ist ein faszinierendes Schaufenster für Kulturliebhaberinnen und -liebhaber aus aller Welt, in dem sich Authentizität und Kreativität vereinen. Sie bietet ein außergewöhnliches Erlebnis, das die Vergangenheit mit der Gegenwart auf eine Weise verbindet, die die Tradition respektiert und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Mit ihren über 2000 seltenen Manuskripten ist die Ausstellung ein Zeugnis für den Reichtum und die Universalität des Erbes der Menschheit. Unter den Austellungsstücken befinden sich der über 800 Jahre alte „Diwan Al-Ahnaf Al-Akbari" und der „Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd", in dem bedeutende Phasen der Kultur- und Geistesgeschichte der arabischen Halbinsel beschrieben werden. Außerdem befinden sich hier über 1200 Jahre alte Koranabschriften sowie wissenschaftliche, medizinische und astronomische Manuskripte, die während der Zeit des ersten saudischen Staates in Umlauf waren.

Ziel der Ausstellung ist es, die führende Rolle des Königreichs bei der Bewahrung und dem Schutz des kulturellen Erbes hervorzuheben, das Bewusstsein für dessen zivilisatorischen Wert zu schärfen, Zudem soll die Arbeit der Library Authority in Verbindung mit dem Einsatz von Technologie für die Nutzung von Manuskripten und die Eröffnung neuer Kommunikationskanäle mit spezialisierten internationalen Institutionen beleuchtet werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2574606/Saudi_Manuscripts_Exhibition.jpg