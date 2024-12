Exposition de manuscrits saoudiens : une icône culturelle fait découvrir au monde un patrimoine vieux de plus d'un millénaire

RIYADH, Arabie Saoudite, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Au cœur de Riyad, l'exposition des manuscrits saoudiens continue de briller en tant qu'icône culturelle mondiale, mettant en lumière un héritage humain qui s'étend sur plus de 1200 ans. L'exposition associe l'essence de l'histoire à l'esprit de la modernité pour présenter au monde une image éblouissante de l'engagement de l'Arabie saoudite à préserver le patrimoine culturel de l'humanité et de son rôle actif dans le renforcement du dialogue entre les civilisations.

From all over the world, visitors explore the heritage of manuscripts and their rich history at the #SaudiManuscriptsExhibition

Organisée par la Library Authority sous le thème « Stories Told for a Lasting Legacy » (Histoires racontées pour un héritage durable), l'exposition sert de plateforme mondiale pour le dialogue et l'innovation. Elle fait participer les visiteurs et les chercheurs à 22 ateliers et 30 sessions de discussion qui présentent les dernières méthodes de préservation et de restauration des manuscrits. Cela ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre des experts du monde entier.

L'exposition des manuscrits saoudiens est une vitrine éblouissante pour les passionnés de culture du monde entier, mêlant authenticité et créativité. Elle offre une expérience exceptionnelle qui relie le passé au présent dans le respect de la tradition tout en se tournant vers l'avenir. Elle témoigne de la richesse et de l'universalité du patrimoine humain en exposant plus de 2000 manuscrits rares. Il s'agit notamment du « Diwan Al-Ahnaf Al-Akbari », vieux de plus de 800 ans, et de « Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd », qui relate des phases importantes de l'histoire culturelle et intellectuelle de la péninsule arabique. On y trouve également des copies du Coran vieilles de plus de 1200 ans, ainsi que des manuscrits scientifiques, médicaux et astronomiques qui circulaient à l'époque du premier État saoudien.

L'exposition vise à mettre en évidence le rôle de premier plan du Royaume dans la préservation et la protection du patrimoine culturel, à renforcer la prise de conscience de sa valeur civilisatrice et à présenter les efforts de Library Authority pour utiliser la technologie au service des manuscrits afin d'ouvrir de nouvelles voies de communication avec les institutions internationales spécialisées.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2574606/Saudi_Manuscripts_Exhibition.jpg