Authentix souhaite la bienvenue à son nouveau directeur financier, David B.Brown

« David nous apporte une solide expérience en matière de pilotage de stratégies centrées sur les résultats et d'accélération de la croissance dans des sociétés mondiales, et nous sommes fiers de l'accueillir dans l'équipe Authentix, » a déclaré le PDG d'Authentix, Kevin McKenna. « Avec le recrutement de David, nous avons en place une solide équipe de direction qui nous permettra de poursuivre l'exécution de notre stratégie visant à stimuler la croissance des revenus tout en assurant notre développement continu du marché », ajoute-t-il.

Étant un professionnel chevronné de la finance, M. Brown a fait ses débuts dans le domaine de la comptabilité publique chez PricewaterhouseCoopers pour ensuite occuper des postes de direction chez LSG Sky Chefs, Brink's Company, Dresser, Tellabs et tout récemment, Trillium Flow Technologies. Il est également administrateur indépendant et président du comité d'audit de Perma-Pipe International Holdings, Inc.

M. Brown est titulaire d'une licence en administration des affaires et comptabilité de l'Université du Texas, à Austin. Il est également expert-comptable assermenté dans l'État du Texas.

À propos d'Authentix

Faisant autorité dans les solutions d'authentification, Authentix rayonne dans la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Authentix fournit des solutions évoluées d'authentification aux pouvoirs publics, banques centrales et sociétés commerciales leur permettant d'assurer la croissance des économies locales, la préservation de la sûreté des billets de banque et la solidité des marchés offrant des opportunités aux produits commerciaux. L'approche du partenariat par Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent une innovation proactive qui aide les clients à promouvoir la croissance des recettes et acquérir des avantages concurrentiels en atténuant les risques. Avec son siège à Addison, dans l'État du Texas, aux États-Unis, Authentix, Inc. possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour servir ses clients dans le monde entier. Authentix® est une marque de commerce déposée d'Authentix, Inc. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.authentix.com.

SOURCE Authentix, Inc.