AUTOCRYPT et Cohda Wireless signent un protocole d'accord au CES 2024 pour collaborer sur une solution V2X intégrée à la sécurité

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, l'un des principaux fournisseurs de cybersécurité automobile et de solutions de mobilité, et Cohda Wireless, une société mondiale de solutions pour véhicules connectés, ont signé un protocole d'accord le jour de l'ouverture du CES 2024, donnant le coup d'envoi de leurs collaborations visant à apporter une solution sécurisée et complète pour les communications V2X.

Cohda Wireless est un leader mondial de la technologie V2X, tant au niveau de la R&D que de la commercialisation, avec les piles logicielles V2X les plus avancées au monde, qui prennent en charge les protocoles 802.11p et C-V2X. L'entreprise est présente sur les marchés européen, américain et asiatique, avec des produits conformes aux normes régionales respectives. Les solutions de Cohda Wireless ont fait l'objet de tests de conformité et d'interopérabilité approfondis et ont été testées sur le terrain pendant sur plus d'un million de jours-véhicules.

Pionnier de la cybersécurité automobile, AUTOCRYPT possède plus de dix ans d'expérience et d'expertise dans la sécurisation de la connectivité V2X. Son offre comprend une bibliothèque de solutions de sécurité pour les entités finales, une plateforme V2X PKI avec détection des mauvais comportements et un tableau de bord de gestion intégré pour les opérations SCMS.

Les deux sociétés partagent la même vision d'un écosystème C-ITS sûr et fluide pour tous les usagers de la route. Dans le cadre de cette collaboration, la bibliothèque de solutions de sécurité V2X d'AUTOCRYPT, AutoCrypt V2X-EE, sera intégrée dans les piles logicielles V2X de Cohda Wireless, formant ainsi une solution V2X complète et sécurisée pour les fabricants automobiles et les fournisseurs de premier rang.

« AUTOCRYPT fournit la première et la seule solution de sécurité V2X au monde qui s'adapte à tous les principaux standards V2X PKI, y compris le système SCMS américain, le système CCMS européen et le système C-SCMS chinois. Cela nous permet d'offrir des solutions personnalisées à nos clients dans le monde entier », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « Nous sommes ravis de collaborer avec Cohda Wireless pour offrir une pile logicielle V2X complète afin de garantir la fiabilité des communications V2X. »

« Nous sommes ravis de participer à une autre première mondiale dans notre secteur », explique Paul Gray, PDG de Cohda. « Au fur et à mesure que la mise en œuvre des systèmes de transport intelligents connectés se déploie dans le monde, le besoin de protéger les données sensibles se fait de plus en plus pressant. Notre partenariat avec AUTOCRYPT ajoute une couche supplémentaire de maturité à notre produit que le marché reconnaîtra, nous en sommes convaincus. »

À propos d'Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. Il s'est spécialisé dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, la technologie Plug&Charge et la gestion de flotte, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sécurisé et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. AUTOCRYPT fournit également des plateformes de gestion et de service pour les opérateurs et les utilisateurs finaux du MaaS, contribuant ainsi à une mobilité durable et universelle.

Conçue pour prendre en charge les plateformes AUTOSAR et les anciennes plateformes de véhicules, la solution de sécurité des systèmes embarqués d'AUTOCRYPT aide les fabricants et les fournisseurs automobiles à se conformer aux normes ISO/SAE 21434 et UN R155. La société est également le seul fournisseur de sécurité V2X pour tous les projets C-ITS de Corée du Sud, sécurisant plus de 5 000 km de routes intelligentes.

À propos de Cohda Wireless Pty Ltd

Cohda Wireless est un leader mondial dans le développement de logiciels pour les véhicules connectés et les véhicules autonomes connectés, avec des applications éprouvées pour les villes intelligentes, les mines et d'autres environnements. La technologie de Cohda relie les véhicules aux infrastructures et aux piétons afin de rendre nos rues, nos villes et nos environnements de travail plus sûrs, plus intelligents et plus écologiques. Cohda a son siège en Australie et des bureaux en Europe, en Chine et aux États-Unis.

Les solutions logicielles innovantes de Cohda Wireless permettent aux véhicules autonomes de se connecter à d'autres véhicules et aux infrastructures des villes intelligentes. Ces connexions s'étendent de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et de véhicule à piéton (collectivement appelées V2X), et permettent aux véhicules autonomes de communiquer entre eux, avec les villes intelligentes et avec les usagers vulnérables de la route afin d'éviter les accidents, de réduire les embouteillages et d'être plus efficaces. Cohda s'associe à des fournisseurs automobiles de premier rang, à des fournisseurs d'équipements ITS et à des fournisseurs de technologies et de services d'équipements miniers (METS) pour fournir des solutions matérielles et logicielles complètes aux constructeurs automobiles, aux villes intelligentes et aux exploitants miniers, respectivement. Les produits de Cohda sont largement utilisés aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine, à Singapour et en Corée.