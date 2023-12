AUTOCRYPT s'associe à Hitachi Solutions pour les solutions de sécurité des systèmes V2X et embarqués dans les véhicules

SÉOUL, Corée du Sud, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, une entreprise de solutions de cybersécurité et de mobilité automobile de premier plan, a annoncé son partenariat avec Hitachi Solutions, Ltd., un fournisseur mondial de services informatiques et intégrateur de systèmes. Les deux sociétés ont convenu de fournir des offres conjointes et des services de conseil couvrant la sécurité des systèmes V2X et embarqués aux équipementiers automobiles japonais et aux fournisseurs tiers.

Les deux sociétés collaborent déjà depuis longtemps : AUTOCRYPT propose déjà sa solution de sécurité V2X avec la possibilité d'intégrer sa bibliothèque de sécurité avec la plateforme middleware V2X d'Hitachi Solutions. L'officialisation du partenariat témoigne de la poursuite des succès des projets antérieurs et vise à étendre davantage la portée de la collaboration au-delà de V2X aux systèmes embarqués dans les véhicules.

Alors que les véhicules sont de plus en plus définis par des logiciels, la cybersécurité des systèmes embarqués fait désormais partie intégrante de la production automobile et de la conformité réglementaire. La solution de sécurité des systèmes embarqués d'AUTOCRYPT aide les équipementiers à dépasser les exigences en matière de cybersécurité grâce à la gestion des licences open source, aux tests aléatoires (fuzzing), aux tests d'intrusion et à l'atténuation des menaces. Hitachi Solutions, Ltd., de son côté, offre des services de conseil en matière de conformité qui couvrent toutes les facettes de la production de véhicules. Le partenariat proposera une gamme optimisée de solutions aux clients des deux entreprises pour répondre aux exigences de production.

« L'industrie automobile japonaise est l'une des plus importantes au monde et connaît actuellement une transition majeure vers un avenir plus électrifié et défini par logiciel, a déclaré le PDG d'AUTOCRYPT, Daniel ES Kim. Grâce à ce partenariat avec Hitachi Solutions, nous sommes ravis d'offrir une solution de sécurité V2X et des systèmes embarqués plus complets avec un réseau de support amélioré pour nos clients existants et potentiels au Japon. »

En tant que leader mondial de la cybersécurité automobile, l'objectif d'AUTOCRYPT ne se limite pas à aider les clients à rester sécurisés et conformes, mais également à maximiser l'efficacité en rationalisant l'ingénierie de cybersécurité dans le processus de production. Son nouveau fuzzer de sécurité AutoCrypt pour HIL permet de faire du fuzzing dans des simulations hardware-in-the-loop (HIL), réduisant considérablement les coûts de développement des véhicules.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité des systèmes embarqués d'AUTOCRYPT, contactez [email protected].

À propos d'Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. Il s'est spécialisé dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, la technologie Plug&Charge et la gestion de flotte, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sécurisé et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. AUTOCRYPT fournit également des plateformes de gestion et de service pour les opérateurs et les utilisateurs finaux du MaaS, contribuant ainsi à une mobilité durable et universelle.

À propos d'Hitachi Solutions, Ltd.

Hitachi Solutions est l'une des principales entreprises informatiques du groupe Hitachi. Nous fournissons des produits et des services de valeur supérieure à des clients du monde entier par l'intermédiaire de filiales clés en Asie, aux États-Unis et en Europe. Nous fournissons également une variété de solutions à l'échelle mondiale en utilisant des technologies numériques de pointe basées sur la création collaborative avec les clients. Avec nos partenaires du monde entier, nous accélérons la transformation de la durabilité afin de relever les défis auxquels la société et les entreprises sont confrontées et de favoriser l'avènement d'une société heureuse où personne n'est laissé pour compte.