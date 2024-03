Automation Anywhere annonce un quatrième trimestre record grâce à la force des contrats basés sur l'intelligence artificielle, à des grandes entreprises clientes et à une forte fidélisation de la clientèle

Poursuite de la rentabilité, croissance trimestrielle et forte dynamique à l'approche du prochain exercice financier

SAN JOSE, Californie, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , le leader de l'automatisation intelligente qui met l'IA au service des organisations, a annoncé aujourd'hui qu'il avait enregistré des résultats records au quatrième trimestre, stimulés par ses nouvelles solutions d'automatisation alimentées par son IA générative, des contrats avec des grandes entreprises clientes et ses fortes ventes à l'échelle mondiale. Grâce à ses solides performances et à son formidable élan à l'échelle mondiale, la société a déclaré que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé ses prévisions et ses objectifs, notamment une croissance de 50 % par rapport au troisième trimestre et une augmentation de 14 % des grands contrats d'une année sur l'autre.

« Nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024 illustrent notre capacité continue à offrir de la valeur à nos clients, a déclaré Mihir Shukla, PDG et co-fondateur d'Automation Anywhere. Il s'agit d'une année charnière pour l'entreprise, qui a permis d'établir et de maintenir une croissance robuste et d'atteindre la rentabilité plus tôt que prévu. Nous constatons que de plus en plus de clients bénéficient des avantages tangibles du déploiement à grande échelle de solutions d'IA et d'automatisation intelligente pour les aider à transformer leur entreprise en toute sécurité. Nous avons un pipeline très solide et des perspectives favorables pour l'exercice 2025. »

Le taux élevé de fidélisation de la clientèle de l'entreprise est un signal fort que les clients sont engagés et alignés sur la stratégie et la vision d'Automation Anywhere. Dans le même ordre d'idées, le programme communautaire Automation Anywhere Pathfinder a réalisé un taux de croissance de 20 % au cours de la dernière année, et les cours en ligne d'Automation Anywhere University ont atteint un chiffre impressionnant de 3 millions.

« Notre priorité sur l'industrie et les solutions verticales spécifiques visant à aider les clients à accélérer les résultats d'automatisation des processus est le point central de notre stratégie pour notre nouvel exercice, a poursuivi Shukla. Les commentaires que nous avons reçus de nos clients réaffirment la valeur que peuvent apporter l'IA générative et l'automatisation. Nos clients réagissent à l'énorme opportunité que l'automatisation basée sur l'IA générative peut apporter, et ils nous poussent à les aider à optimiser les résultats tangibles, mesurables et transformationnels possibles. »

« Nous avons déployé la plateforme d'automatisation intelligente d'Automation Anywhere au sein de diverses applications et flux de travail de processus d'Osaic, et nous avons connu des améliorations impressionnantes de l'expérience client et de l'efficacité interne, a déclaré Tim Hodge, vice-président exécutif du trading et des opérations chez Osaic. Nous sommes ravis de tirer parti de la puissance de l'automatisation intelligente dans notre entreprise. »

« Nous avons mis en œuvre les capacités de la plateforme d'automatisation intelligente d'Automation Anywhere et nous sommes très impressionnés par les premiers résultats et enthousiasmés par les opportunités qu'ils créent pour notre entreprise, a déclaré Mark Conte, directeur comptable et contrôleur chez JCPenney. Nous nous attendons à ce que la plateforme Automation Success aide à rationaliser les processus à forte intensité de main-d'œuvre et à ce qu'elle permette de réaliser des économies de coûts et de matériel importantes dans plusieurs domaines de notre organisation. »

Faits marquants

Les contrats d'une valeur annualisée supérieure à 100 000 dollars ont contribué à plus de 75 % des réservations au cours du trimestre

Les solides performances du segment Entreprise ont été tirées par de solides réservations à l'échelle mondiale

Les clients ont effectué plus de 100 000 cycles d'automatisation de processus alimentés par l'IA générative, mettant en évidence une montée en puissance rapide au quatrième trimestre

95 % des clients utilisent désormais exclusivement la dernière plateforme d'automatisation intelligente alimentée par l'IA générative, ce qui accélère la valeur des solutions d'automatisation intelligente

Les partenariats avec les canaux de distribution Hyperscaler ont surpassé les objectifs de réservation du quatrième trimestre, grâce à Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure

Une clientèle importante, une forte fidélisation de la clientèle et une différenciation gagnante en termes de produits continuent d'entraîner une augmentation des flux de trésorerie et un renforcement du bilan

Annonces du quatrième trimestre

Automation Anywhere a annoncé la disponibilité du premier modèle d'automatisation d'IA générative spécialisée du secteur pour améliorer considérablement le développement de l'automatisation des processus. Développés en plus des principaux grands modèles linguistiques et entraînés avec des métadonnées anonymisées à partir de plus de 150 millions de processus d'automatisation dans des milliers d'applications d'entreprise de premier plan, ces modèles offrent des gains de productivité considérables et un retour sur investissement multiplié par 9. La société est prête à transformer le marché de l'automatisation en aidant les entreprises à créer rapidement des automatisations de processus métier rationalisées et à économiser des millions de dollars.

La société a annoncé une série de nouveaux services d'analyses comparatives et une nouvelle initiative de base de données d'analyses comparatives des clients pour aider les entreprises à évaluer et à maximiser la valeur commerciale des déploiements d'automatisation des processus. Ces bonnes pratiques aident les entreprises à atteindre les priorités d'automatisation les plus élevées plus rapidement qu'elles n'auraient pu le faire elles-mêmes.

En outre, la nouvelle solution Automation Co-Pilot for Automators s'est élargie pour inclure une suite de fonctionnalités d'automatisation alimentées par l'IA générative à la demande et qui permettent de créer des automatisations de niveau entreprise beaucoup plus rapides et efficaces, avec la possibilité de créer des automatisations de processus métier rationalisées pour augmenter la productivité et économiser des coûts importants.

Automation Anywhere a également conclu un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS), qui renforce l'expertise de pointe d'Automation Anywhere en matière d'IA générative et d'automatisation intelligente afin de stimuler la productivité des entreprises et de stimuler leur croissance en plus d'offrir aux clients d'Automation Anywhere plus de choix, de flexibilité et de fiabilité pour leurs déploiements d'IA générative.

Le quatrième trimestre et l'exercice fiscal 2024 d'Automation Anywhere se sont terminés le 31 janvier 2024. En tant qu'entreprise privée, Automation Anywhere ne divulgue pas d'informations financières détaillées.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader des solutions d'automatisation intelligentes qui mettent l'IA au service de tous les aspects d'une organisation. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere est une marque déposée/marque de service d'Automation Anywhere, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.