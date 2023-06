Automation Anywhere s'associe à Google Cloud pour réunir l'IA générative et l'automatisation intelligente

Automation Anywhere lancera de nouvelles fonctionnalités d'IA générative dans sa plateforme Automation Success, alimentée par les grands modèles de langage de Google et Vertex AI

LONDRES, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui un partenariat étendu qui associe la puissance de l'IA générative et l'automatisation intelligente afin d'accélérer l'adoption de l'IA et de la rendre accessible à toutes les entreprises.

Automation Anywhere utilise les grands modèles de langage (LLM) de Google Cloud via Vertex AI pour créer et lancer de nouvelles fonctionnalités d'IA générative sur la plateforme Automation Success. Les entreprises utilisent aujourd'hui la plateforme Automation Success pour automatiser les processus communs de front et de back-office dans des domaines tels que les ressources humaines, la finance, l'informatique et les chaînes d'approvisionnement. Ce partenariat avec Google Cloud va créer de nouveaux cas d'utilisation de la valeur et de l'automatisation pour les clients grâce à l'IA générative, notamment :

Autonomisation des développeurs citoyens : les entreprises peuvent créer des automatismes à partir du langage naturel en utilisant la plateforme Automation Success et l'IA générative de Google Cloud, et passer plus rapidement que jamais de l'idée à l'automatisation. Grâce à la puissance des modèles d'IA générative de Vertex AI, les créateurs d'automatisation peuvent utiliser le langage naturel pour décrire simplement ce dont ils ont besoin et mettre en œuvre un processus dans Automation Anywhere.

les entreprises peuvent créer des automatismes à partir du langage naturel en utilisant la plateforme Automation Success et l'IA générative de Google Cloud, et passer plus rapidement que jamais de l'idée à l'automatisation. Grâce à la puissance des modèles d'IA générative de Vertex AI, les créateurs d'automatisation peuvent utiliser le langage naturel pour décrire simplement ce dont ils ont besoin et mettre en œuvre un processus dans Automation Anywhere. Automatisation des résumés de données : en élargissant la profondeur et l'étendue des types de documents pouvant être exploités pour l'automatisation des processus métier, les utilisateurs peuvent extraire des données à partir de documents complexes et non structurés tels que des contrats, des CV, des lettres de transport et bien d'autres. Cela permet d'utiliser l'automatisation pour des cas d'utilisation à impact encore plus important dans les domaines de la santé, de la finance et des services juridiques, le tout avec une précision nettement améliorée.

en élargissant la profondeur et l'étendue des types de documents pouvant être exploités pour l'automatisation des processus métier, les utilisateurs peuvent extraire des données à partir de documents complexes et non structurés tels que des contrats, des CV, des lettres de transport et bien d'autres. Cela permet d'utiliser l'automatisation pour des cas d'utilisation à impact encore plus important dans les domaines de la santé, de la finance et des services juridiques, le tout avec une précision nettement améliorée. Communication directe avec les clients : Les représentants des centres d'assistance virtuels ou humains peuvent tirer parti du traitement du langage naturel pour répondre aux problèmes des clients et générer automatiquement des réponses personnalisées et préremplies par courrier électronique. Il est ensuite facile et rapide de générer des résumés d'appels et d'autres rapports et de les intégrer dans les systèmes de gestion de la relation client (CRM).

Les représentants des centres d'assistance virtuels ou humains peuvent tirer parti du traitement du langage naturel pour répondre aux problèmes des clients et générer automatiquement des réponses personnalisées et préremplies par courrier électronique. Il est ensuite facile et rapide de générer des résumés d'appels et d'autres rapports et de les intégrer dans les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Accélération des processus de souscription : dans le secteur très concurrentiel des prêts commerciaux, l'automatisation de la collecte et de la synthèse de toutes les informations relatives à la demande de prêt peut accélérer le processus de souscription et optimiser les délais de clôture. Cela permet d'améliorer la précision, de réduire les risques, d'améliorer l'expérience des clients et d'accroître la satisfaction des employés.

« L'IA générative déclenche une nouvelle vague d'avancées technologiques destinées à améliorer nos méthodes de travail habituelles en augmentant la productivité des employés, en transformant le modèle des opérations commerciales, a déclaré Raj Mistry, vice-président exécutif pour la région EMOA chez Automation Anywhere. Automation Anywhere et Google Cloud permettront aux entreprises de travailler avec l'IA générative et de transformer les méthodes classiques d'engagement des clients en accélérant les performances des équipes, en permettant aux entreprises d'évoluer efficacement et en maintenant la sécurité. »

« L'IA générative aide à rationaliser les processus métier complexes et permet aux utilisateurs de générer du contenu en un clic, a commenté Bruno Heese, directeur général, partenaires et canaux, Google Cloud EMOA. Notre partenariat avec Automation Anywhere renforcera l'offre d'IA générative en accélérant ses prouesses technologiques grâce à la vitesse de l'automatisation, transformant ainsi des domaines d'activité cruciaux tels que l'engagement client, la productivité des employés, le développement d'applications, etc. »

Cette nouvelle association de l'IA générative de Google Cloud avec Automation Anywhere s'appuie sur des années de travail sur l'IA entre les deux entreprises et des centaines de clients mutuels.

Google Cloud et Automation Anywhere ont également établi un partenariat approfondi en matière de commercialisation, axé sur la réussite des clients, et la plateforme Automation Success est disponible via Google Cloud Marketplace.

Automation Anywhere et Google Cloud prévoient de publier d'autres intégrations de Vertex AI avec la plateforme Automation Success dans les mois à venir, avec une gamme complète d'intégrations généralement disponibles pour les clients d'ici juillet 2023.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est la première plateforme d'automatisation sur le cloud, qui fournit des solutions d'automatisation et d'intelligence des processus dans tous les secteurs d'activité afin d'automatiser les processus métier de bout en bout et de trouver le chemin le plus rapide vers la transformation de l'entreprise. La société propose la seule plateforme native du cloud au monde qui allie RPA, intelligence artificielle, apprentissage automatique et analyse pour automatiser les tâches répétitives et renforcer l'agilité de l'entreprise, ce qui permet de libérer la main-d'œuvre humaine afin qu'elle puisse réfléchir à la prochaine grande idée et établir des relations plus approfondies avec les clients qui stimulent la croissance de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere est une marque déposée/une marque de service d'Automation Anywhere, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques d'autres parties sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de toutes les organisations à transformer numériquement leurs activités. Nous proposons des solutions d'entreprise qui exploitent la technologie de pointe de Google, le tout sur le cloud le plus propre du secteur. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser la croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

