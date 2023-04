AUTOMOBILI PININFARINA BAUT MANAGEMENTTEAM AUS UND KÜNDIGT NEUES FAHRZEUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE SAMMLER AN

Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina baut mit der Ernennung eines neuen Chief Technical Officer (CTO) und eines neuen Chief Operating Officer (COO) sein Managementteam aus.

Andrea Crespi wird im Managementteam des Unternehmens unter der Leitung von CEO Paolo Dellachà zum CTO ernannt, Andrea Novello zum COO.

in Rom zusammen. Automobili Pininfarina wird das fünfte Jahr seines Wachstums und seines reichhaltigen Markenerbes mit der Enthüllung der nächsten limitierten Auflage seines GT-Supersportwagens in diesem Sommer begehen.

Die preisgekrönten und Rekorde brechenden Erfolge des Battista wurden letzte Woche bei der Präsentation des ersten kanadischen Battista in Toronto gefeiert.

CAMBIANO, Italien, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich seines fünften Jahrestags gibt Automobili Pininfarina heute neue Maßnahmen bekannt, die seine Position als Hersteller der begehrtesten Luxusfahrzeuge der Welt mit reinem Elektroantrieb stärken sollen.

Neben der Vorstellung des neuen, von CEO Paolo Dellachà ernannten Managementteams bestätigte das Unternehmen außerdem die für diesen Sommer geplante Einführung eines exklusiven neuen Automobils in limitierter Auflage für anspruchsvolle Sammler.

Preview of Summer Launch of Next Automobili Pininfarina Vehicle Left to right back row: Dan Connell, Andrea Novello, Gösta Henning / Left to right front row: Dave Amantea, Paolo Dellachà, Andrea Crespi Andrea Crespi, CTO Andrea Novello, COO

Paolo Dellachà, der neue CEO von Automobili Pininfarina, erklärt: „Der fünfte Jahrestag von Automobili Pininfarina ist ein hervorragender Anlass, um die bemerkenswerten Leistungen der vielfältig talentierten Experten an unseren europäischen Standorten in Cambiano und München zu feiern. Andrea Crespi und Andrea Novello waren bereits im Unternehmen tätig und verfügen deshalb über die nötige Erfahrung, die Fähigkeiten und den Ehrgeiz, das Wachstum von Automobili Pininfarina auf progressive und nachhaltige Weise zu beschleunigen.

Der von uns entwickelte Battista hat Serienfahrzeug-Weltrekorde gebrochen und ist der erste elektrisch angetriebene GT-Supersportwagen, der Kunden auf der ganzen Welt, in Europa, in den USA und jetzt auch in Kanada erreicht. Es war mir ein Vergnügen, dieses Fahrzeug letzte Woche bei unserem exklusiven Vertriebspartner in Toronto persönlich vorzustellen.

Wir möchten in Zukunft noch mehr Kunden begeistern, und so freut sich unser Team darauf, in diesem Sommer das erste in einer Reihe spektakulärer neuer Fahrzeuge zu enthüllen, die wir für unseren wachsenden Kundenkreis vorbereitet haben. Wir werden eine neue Dimension unserer Kreativität präsentieren und gleichzeitig das Erbe von Pininfarina ehren."

Andrea Crespi wurde zum Chief Technical Officer ernannt. Er war bisher bei Automobili Pininfarina

für E-Antriebe und Hochvoltsysteme verantwortlich und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Elektrifizierungsarchitektur und Design von Elektrofahrzeugen für Luxusmarken.

Bevor er 2018 zu Automobili Pininfarina wechselte, hatte er leitende Positionen bei Aston Martin und Maserati inne.

Bei der Bereitstellung der fortschrittlichen Elektrofahrzeug-Architektur, die dem Battista zu seinen Rekordleistungen verhalf, spielte er eine führende Rolle. Nun wird er die technische Entwicklung aller zukünftigen Luxusfahrzeuge von Automobili Pininfarina leiten.

Zu seiner Ernennung äußert sich Andrea Crespi wie folgt: „Dies ist ein unglaublich spannender Moment der Evolution bei Automobili Pininfarina, da wir unsere technische Vision schärfen und uns darauf vorbereiten, unser Portfolio an Luxus-Elektrofahrzeugen zu erweitern. Innovation und Handwerkskunst befeuern das gesamte Team von Automobili Pininfarina und liegen unseren international erfahrenen Ingenieuren, Designern und Geschäftsexperten besonders am Herzen. Daher freue ich mich darauf, ein technisches Team zu leiten, das unseren anspruchsvollen Kunden in aller Welt auf der Grundlage dieser Werte Produkte, Dienstleistungen und unvergessliche Erlebnisse liefern wird."

Darüber hinaus heißt Automobili Pininfarina Andrea Novello, der bisher als Produktionsleiter tätig war, als Chief Operating Officer in seinem Managementteam willkommen. Er ist Ingenieur mit großer Erfahrung in der Entwicklung von Luxusfahrzeugen und Karosserien. Nach diversen Positionen bei Maserati und Pininfarina S.p.A. wechselte er 2018, im Gründungsjahr des Unternehmens, zu Automobili Pininfarina.

Andrea Novello erläutert: „Ich fühle mich eng mit der Marke Pininfarina verbunden – nicht nur durch meine frühere Arbeit in Cambiano, sondern auch durch Familienmitglieder, die vor mir in diesem berühmten Werk gearbeitet haben. Es ist sozusagen mein zweites Zuhause.

Teil dieses großartigen neuen Teams zu sein, mit dem wir eine erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen aufbauen und unseren geschätzten Kunden von Anfang bis Ende ein unvergleichliches Erlebnis bieten werden, motiviert mich ungemein. Mein Team und ich haben mit dem Battista ein außergewöhnliches Luxusautomobil entwickelt und freuen uns sehr darauf, unseren Kunden noch in diesem Jahr unsere beeindruckende Marke sowie das nächste in einer Reihe einzigartiger, rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge zu präsentieren."

Die beiden Neuzugänge ergänzen das bestehende Managementteam mit Dave Amantea (Chief Design Officer), Dan Connell (Chief Brand Officer) und Gösta Henning (Chief Sales Officer). Für dieses Jahr plant das erweiterte Team die Vorstellung eines atemberaubenden neuen Automobils mit reinem Elektroantrieb, um der Nachfrage nach wunderschönen und raren Meisterwerken Rechnung zu tragen, die dem renommierten Namen Pininfarina angemessen sind.

Automobili Pininfarina beschäftigt derzeit 116 Mitarbeiter an seinen Standorten im italienischen Cambiano und in München. Die Serienproduktion des rein elektrisch angetriebenen GT–Supersportwagens Battista begann im Sommer 2022, die ersten Fahrzeuge erreichten noch im selben Jahr Kunden in aller Welt. Im Februar dieses Jahres brach der Battista eine Reihe von Geschwindigkeitsrekorden auf dem indischen Natrax-Testgelände, darunter einen neuen Weltrekord – den Sprint über die Viertelmeile in nur 8,55 Sekunden.

Der Battista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Höchstens 150 Exemplare des Battista werden im Battista Atelier im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der Battista GT-Supersportwagen und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Ltd.

