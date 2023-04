AUTOMOBILI PININFARINA RENFORCE SON ÉQUIPE DIRIGEANTE ET ANNONCE UNE PROCHAINE VOITURE CONÇUE POUR LES COLLECTIONNEURS LES PLUS EXIGEANTS

Le constructeur de luxe italien Automobili Pininfarina renforce son équipe dirigeante en nommant un nouveau directeur des nouvelles technologies (CTO) et un nouveau directeur de l'exploitation (COO)

Andrea Crespi est promu au poste de CTO, tandis qu'Andrea Novello devient COO au sein de l'équipe dirigeante menée par le P.-D.G. de l'entreprise, Paolo Dellachà

est promu au poste de CTO, tandis qu'Andrea Novello devient COO au sein de l'équipe dirigeante menée par le P.-D.G. de l'entreprise, Paolo Dellachà L'évolution d'Automobili Pininfarina coïncide avec le cinquième anniversaire de l'entreprise fondée à Rome , Italie, en avril 2018

, Italie, en avril 2018 Automobili Pininfarina fêtera sa cinquième année de croissance et son riche héritage en dévoilant cet été sa nouvelle hyper-GT en édition limitée

La présentation la semaine dernière à Toronto de la première Battista canadienne a été l'occasion de fêter les records et les récompenses décrochés par la Battista

CAMBIANO, Italie, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son cinquième anniversaire, Automobili Pininfarina dévoile aujourd'hui les mesures prises pour renforcer sa position comme constructeur des voitures de luxe 100 % électrique les plus prisées du monde.

Outre la présentation de la nouvelle équipe dirigeante nommée par le P.-D.G., Paolo Dellachà, l'entreprise a confirmé le lancement cet été d'une nouvelle voiture exclusive en édition limitée conçue pour les collectionneurs les plus exigeants.

Preview of Summer Launch of Next Automobili Pininfarina Vehicle -> Preview of Summer Launch of Next Automobili Pininfarina Vehicle Left to right back row Dan Connell, Andrea Novello, Gösta Henning_Left to right front row Dave Amantea, Paolo Dellachà, Andrea Crespi -> Left to right back row: Dan Connell, Andrea Novello, Gösta Henning / Left to right front row: Dave Amantea, Paolo Dellachà, Andrea Crespi Andrea Crespi, CTO -> Andrea Crespi, CTO Andrea Crespi, CTO

Le P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, Paolo Dellachà, déclare : « Le cinquième anniversaire d'Automobili Pininfarina est l'occasion de célébrer les remarquables résultats du groupe d'experts très complet qui collabore dans nos sites européens de Cambiano et Munich. Nous sommes très fiers de ces promotions internes. Andrea Crespi et Andrea Novello possèdent tous deux l'expérience, le talent et l'ambition nécessaires pour booster progressivement et durablement la croissance d'Automobili Pininfarina.

« Après avoir donné vie à la Battista et avoir battu des records mondiaux, nous avons mis cette première hyper-GT électrique entre les mains des clients du monde entier, en Europe, aux États-Unis et maintenant, au Canada. J'étais très heureux de présenter personnellement ce véhicule chez notre distributeur exclusif, à Toronto, la semaine dernière.

« Nous voulons, à l'avenir, satisfaire encore plus de clients et notre équipe est impatiente de présenter cet été la première voiture d'une série de nouveaux modèles spectaculaires que nous avons préparés pour nos clients de plus en plus nombreux. Nous dévoilerons une nouvelle dimension de notre créativité esthétique, tout en faisant honneur à l'héritage du nom Pininfarina. »

Andrea Crespi, qui est actuellement directeur des groupes motopropulseurs électriques et des systèmes haute tension chez Automobili Pininfarina, a été promu au poste de directeur des nouvelles technologies. Il possède une grande expérience des architectures d'électrification et de la conception de véhicules électriques chez les marques de luxe et a occupé des postes seniors chez Aston Martin et Maserati avant de rejoindre Automobili Pininfarina en 2018.

Andrea Crespi a joué un rôle clé en offrant à la Battista ses performances record grâce à une architecture de véhicule électrique sophistiquée et dirigera le développement technique de toutes les futures voitures de luxe d'Automobili Pininfarina.

En réaction à sa nomination, le directeur des nouvelles technologies Andrea Crespi déclare : « C'est un moment passionnant de l'évolution d'Automobili Pininfarina. Nous approfondissons notre vision technique et nous nous préparons à élargir notre gamme de véhicules électriques de luxe. L'innovation et l'artisanat sont les moteurs de l'équipe d'Automobili Pininfarina. Ils sont dans l'ADN de nos ingénieurs, nos designers et nos experts commerciaux, qui se font tous fort d'une expérience à l'internationale.

Je suis impatient de prendre la tête d'une équipe technique qui gardera en tête ces valeurs pour créer des produits, des services et des expériences destinés à nos exigeants clients du monde entier. »

L'équipe dirigeante d'Automobili Pininfarina accueille aussi Andrea Novello, qui a été promu directeur de l'exploitation après avoir occupé le poste de directeur de la production. Andrea Novello est un ingénieur très expérimenté dans les véhicules de luxe et la conception de carrosseries. Il a travaillé chez Maserati et Pininfarina S.p.A avant de rejoindre la famille Automobili Pininfarina l'année de sa création, en 2018.

Andrea Novello explique : « J'ai un lien personnel fort avec la marque Pininfarina en raison du poste que j'ai occupé à Cambiano mais aussi des membres de ma famille qui ont travaillé sur ce célèbre site avant moi. C'est comme ma deuxième maison !

« Je suis ravi d'intégrer cette formidable équipe qui se constitue pour bâtir un avenir brillant à l'entreprise en nous efforçant d'offrir une expérience parfaite de A à Z à nos chers clients. Mon équipe

et moi-même sommes heureux de produire aujourd'hui une voiture de luxe exceptionnelle, la Battista, et nous sommes prêts à offrir cette année à nos clients le prochain modèle d'une série de voitures électriques exceptionnelles portant l'emblème de notre merveilleuse marque. »

Ces deux nouvelles nominations complètent l'équipe dirigeante actuelle constituée de Dave Amantea (directeur du design), Dan Connell (directeur de gestion de marque) et Gösta Henning (directeur des ventes). Cette année, l'équipe renforcée prévoit de dévoiler une nouvelle voiture 100 % électrique.

Elle répondra à la clientèle de la marque qui demande des chefs-d'œuvre rares aux lignes parfaites qui font honneur au nom Pininfarina.

Automobili Pininfarina emploie aujourd'hui 116 personnes au sein de ses installations italiennes et allemandes, à Cambiano et Munich. La production en série de l'hyper-GT électrique Battista a commencé à l'été 2022 et les premiers exemplaires ont été livrés cette même année. En février de cette année, la Battista a battu une série de records de vitesse sur le site de Natrax, en Inde, notamment un incroyable record d'accélération sur ¼ mile en 8,55 secondes.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (LINK TO PRESS KIT)

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Battista de Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062826/Automobili_Pininfarina_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062831/Automobili_Pininfarina_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062824/Automobili_Pininfarina_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062825/Automobili_Pininfarina_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina