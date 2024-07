AUTOMOBILI PININFARINA CELADNA : UNE NOUVELLE GALERIE DE MARQUE ÉTONNANTE POUR L'EUROPE CENTRALE

L'emplacement soigneusement choisi, avec son propre héliport et à proximité des aéroports internationaux, renforce considérablement la présence de la marque en Europe centrale. En plus de répondre aux besoins des clients de la République tchèque, il est facilement accessible aux clients des marchés voisins de la Slovaquie, de l'Autriche et de la Pologne.

Rejoignant la liste toujours plus longue des partenaires soigneusement sélectionnés par la marque dans le monde entier, Automobili Pininfarina Čeladná est un espace unique et spécialement conçu pour offrir l'expérience ultime du luxe automobile. Il accueillera des clients d'Europe centrale qui travailleront en étroite collaboration avec des experts hautement qualifiés sur le chemin de la perfection en matière de construction d'autocars, en co-créant leur Battista hyper GT ou leur B95 hyper Barchetta personnalisée.

La galerie Čeladná a été construite sur le vaste terrain du Miura Art Hotel, dans la magnifique chaîne de montagnes des Beskydes. Destination de vacances ultra-luxueuse pour l'élite de la région, ce centre de villégiature à l'architecture étonnante abrite également une collection d'œuvres d'art de renommée internationale, qui accompagne parfaitement les chefs-d'œuvre de l'art automobile d'Automobili Pininfarina.

Cette nouvelle intervient alors qu'Automobili Pininfarina célèbre une nouvelle récompense et une reconnaissance importantes. La Battista Edizione Nino Farina a été désignée « Meilleure Hypercar » par le magazine de luxe Robb Report Monaco et Côte d'Azur.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « L'ouverture d'une toute nouvelle galerie commerciale à Čeladná représente une opportunité fantastique pour nous de communiquer notre marque et l'histoire de nos produits à de nouveaux publics sur quatre marchés importants d'Europe centrale. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec son équipe hautement qualifiée et les connaisseurs de voitures de la région dans les mois et les années à venir ».

Richard Kucik, fondateur de FURIOSA s.r.o., a déclaré: « Notre passion pour le design, l'art et l'artisanat, associée à notre vision innovante, est ce qui nous distingue. Nous sommes ravis d'inaugurer la galerie Automobili Pininfarina Čeladná au cœur de l'Europe, au sein du prestigieux Miura Art Hotel. L'Europe centrale est un marché en plein essor et nous sommes ravis de présenter ce mélange unique de nature, d'art et de bien-être, imprégné de l'énergie dynamique d'Automobili Pininfarina. Notre objectif est d'inspirer nos clients et de leur donner les moyens de transformer leur Battista en une véritable œuvre d'art ».

L'ouverture de cette nouvelle salle d'exposition porte à 26 le nombre total de partenaires commerciaux dans le monde. Tous offrent un service personnel exceptionnel et une attention particulière aux détails dans le cadre de l'offre unique de personnalisation des clients d'Automobili Pininfarina, qui est à la pointe de l'industrie.

Les particuliers sont invités à travailler main dans la main avec le Chief Design Officer et l'équipe de conception, car chaque élément du cahier des charges du véhicule est pris en compte au cours d'un processus de personnalisation véritablement sur mesure - une collaboration qui tient la promesse de la marque : « Dream Cars, Made Real » (voitures de rêve, réalisées).

Lorsque les exigences d'un client vont au-delà des couleurs, de la sellerie et des garnitures et qu'il s'agit de construire des véhicules uniques, les artisans du design et de l'ingénierie d'Automobili Pininfarina sont également présents. Ensemble, ils peuvent concevoir des modifications mineures de la carrosserie jusqu'à la conception de véhicules entièrement nouveaux, afin de concrétiser les aspirations du client.

Le dernier prix prestigieux décerné par Robb Report Monaco and Côte d'Azur reconnaît Battista comme le summum du design et de l'innovation dans l'industrie automobile. Elle renforce encore la position de leader d'Automobili Pininfarina sur le marché des hypercars de luxe à hautes performances.

NOTES DE L'ÉDITEUR

A PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina a son siège opérationnel à Cambiano, en Italie, et un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l'automobile, issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçus, élaborés et produits à la main en Italie, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception PURA, avec pour objectif de créer des expériences pour les plus grands dégustateurs du monde. Cette philosophie s'appliquera également à toutes les futures voitures de série, mêlant harmonieusement inspiration classique et technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE)

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offre un niveau de performance inégalé aujourd'hui pour toute voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble à zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques - un pour chaque roue - avec une autonomie combinée WLTP de 476 km (EPA combinée aux États-Unis) : 300 miles) avec une seule charge. Pas plus de 150 exemplaires de Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

