AUTOMOBILI PININFARINA CELADNA: EINE ATEMBERAUBENDE NEUE MARKENGALERIE FÜR MITTELEUROPA

Der sorgfältig ausgewählte Standort mit eigenem Hubschrauberlandeplatz und der Nähe zu internationalen Flughäfen verstärkt die Präsenz der Marke in Mitteleuropa erheblich. Sie bedient nicht nur Kunden aus der Tschechischen Republik, sondern ist auch für Kunden aus den benachbarten Märkten Slowakei, Österreich und Polen leicht erreichbar.

Automobili Pininfarina Čeladná reiht sich in die ständig wachsende Liste sorgfältig ausgewählter Partner der Marke auf der ganzen Welt ein und ist ein einzigartiger und zweckbestimmter Ort für das ultimative Erlebnis von automobilem Luxus. Dort werden mitteleuropäische Kunden in enger Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Experten ihren persönlichen Battista hyper GT oder B95 hyper Barchetta zusammenstellen.

Die Čeladná-Galerie wurde auf dem weitläufigen Gelände des Miura Art Hotel in den wunderschönen Beskiden errichtet. Das architektonisch atemberaubende Resort ist ein luxuriöses Urlaubsziel für die Elite der Region und beherbergt außerdem eine international renommierte Kunstsammlung - eine perfekte Ergänzung zu den automobilen Meisterwerken von Automobili Pininfarina.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Automobili Pininfarina eine weitere wichtige Auszeichnung und Anerkennung feiert. Der Battista Edizione Nino Farina wurde vom renommierten Luxus-Lifestyle-Titel Robb Report Monaco und Côte d'Azur zum „Besten Hypercar" gekürt.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Die Eröffnung einer völlig neuen und speziell angefertigten Einzelhandelsgalerie in Čeladná stellt für uns eine fantastische Gelegenheit dar, unsere Marken- und Produktgeschichte einem neuen Publikum in vier wichtigen mitteleuropäischen Märkten zu vermitteln. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren eng mit dem kompetenten Team und den Autoliebhabern der Region zusammenzuarbeiten".

Richard Kucik, Gründer von FURIOSA s.r.o., sagte: „Unsere Leidenschaft für Design, Kunst und Handwerk, gepaart mit unserer innovativen Vision, zeichnet uns aus. Wir freuen uns sehr, die Galerie Automobili Pininfarina Čeladná im Herzen Europas, im geschätzten Miura Art Hotel, einzuweihen. Mitteleuropa ist ein aufstrebender Markt, und wir freuen uns, diese einzigartige Mischung aus Natur, Kunst und Wohlbefinden zu präsentieren, durchdrungen von der dynamischen Energie von Automobili Pininfarina. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu inspirieren und sie zu befähigen, ihre Battista in ein wahres Kunstwerk zu verwandeln".

Mit der Eröffnung des neuen Showrooms steigt die Zahl der Handelspartner weltweit auf 26. Alle bieten außergewöhnlichen persönlichen Service und Liebe zum Detail als Teil des einzigartigen, branchenführenden Angebots von Automobili Pininfarina zur Personalisierung von Kunden.

Die Teilnehmer sind eingeladen, Hand in Hand mit dem Chief Design Officer und dem Designteam zu arbeiten, da jedes Element der Fahrzeugspezifikation während eines wirklich maßgeschneiderten Prozesses berücksichtigt wird - eine Zusammenarbeit, die das Markenversprechen „Dream Cars, Made Real" erfüllt.

Wenn die anspruchsvollen Anforderungen eines Kunden über Farben, Bezüge und Verkleidungen hinausgehen und es um den Bau von Einzelfahrzeugen geht, stehen auch die Designer und Ingenieure von Automobili Pininfarina zur Verfügung. Gemeinsam können sie kleinere Änderungen an der Karosserie bis hin zu völlig neuen Fahrzeugdesigns mitgestalten und so die Wünsche des Kunden in die Realität umsetzen.

Die jüngste prestigeträchtige Auszeichnung von Robb Report Monaco und Côte d'Azur würdigt Battista als die Spitze von Design und Innovation in der Automobilindustrie. Er unterstreicht die führende Position von Automobili Pininfarina auf dem Markt für leistungsstarke Luxus-Hypercars.

INFORMATIONEN ZU AUTOMOBILI PININFARINA

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München, Deutschland, und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Geschmacksträger liegt. Diese Philosophie wird auch alle künftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (LINK ZUR PRESSEMAPPE)

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen beim Sprint von 0 auf 100 km/h unter zwei Sekunden, mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, vereint der Battista extreme Technik und Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren - einen an jedem Rad - mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (U.S. EPA kombiniert): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden im Atelier in Cambiano, Italien, in Handarbeit hergestellt.

