AutoMobility LA™ opent de vijfde, jaarlijkse Top Ten Automotive Startups Competition™

De jury voor de wedstrijd bestaat uit opinieleiders van grote bedrijven zoals Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting en Sansea Consulting. De winnende top tien start-ups wordt in september bekendgemaakt. In oktober wordt de top tien verkleind tot de drie bedrijven die de kans krijgen hun ideeën te pitchen op het Technology Pavilion-podium ten overstaan van de juryleden en het publiek tijdens AutoMobility LA op dinsdag, 27 november. De winnaar wordt kort daarna bekendgemaakt.

"We hebben de lat voor deze wedstrijd vorig jaar hoger gelegd omdat we een record aantal inzendingen ontvingen. We hebben toen sterke bedrijven geselecteerd die nu grote stappen maken in de mobiliteitssector", aldus Lisa Kaz, President en CEO van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "We verheugen er ons ontzettend op te zien welke nieuwe innovaties dit jaar worden gepresenteerd en hopen verhoogde interesse te zien van nieuwe en creatieve start-ups."

Alle finalisten krijgen exclusieve toegang tot AutoMobility LA, beursruimte in het Technology Pavilion en erkenning door media, analisten, autofabrikanten, technologiegiganten, ontwikkelaars, investeerders, overheidsfunctionarissen, collegastart-ups en anderen. Finalisten krijgen tevens volledige toegang tot alle belangrijke netwerkevenementen van AutoMobility LA en ontvangen een uitnodiging voor een vipreceptie met het executive team van AutoMobility LA, diens adviserende bestuursleden, topinvesteerders en hooggeplaatste personen in de sector.

Andere prijzen voor de wedstrijd van 2018 worden binnenkort bekendgemaakt.

In 2017 werd de Zwitserse augmented reality-ontwikkelaar, WayRay, uitgeroepen tot de winnaar van de Top Ten Automotive Startups Competition. WayRay ontving naast andere prijzen tevens een geldprijs van USD 15.000. Andere deelnemers die eerder meededen, kregen grote exposure na hun deelname aan de Top Ten en velen van hen kregen investeringen om ze te helpen hun onderneming verder te laten groeien en belangrijke zakelijke deals te doen. Voormalig Top Ten-winnaar HopSkipDrive, een ritservice voor gezinnen en kinderen, ontving na deelname een financiering van USD 10,2 miljoen in Serie A en voormalig deelnemer Innoviz Technologies kondigde onlangs een grote samenwerking aan met het autonome rijprogramma van BMW.

Geïnteresseerde start-ups kunnen zich vanaf vandaag tot en met september online aanmelden. Ga voor meer informatie naar: https://automobilityla.com/top-ten-automotive-startups/.

Ga voor meer informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar: http://www.automobilityla.com/ en http://laautoshow.com/. Om naar conferentiepanels, interviews en chats te luisteren, downloadt u de AutoMobility LA-podcast die wordt gehost door Tim Stevens van CNET: https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 zijn de Press & Trade Days samengegaan met de Connected Car Expo (CCE) onder de naam AutoMobility LATM. De eerste vakbeurs van de sector die de technologie en automobielsectoren samenvoegt en de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de toekomst van transport en mobiliteit bespreekt. AutoMobility LA 2018 wordt gehouden in het Los Angeles Convention Center op 26-29 november, inclusief introducties van auto's. De LA Auto Show 2018 is van 30 november t/m 9 december geopend voor het publiek. AutoMobility LA is waar de nieuwe auto-industrie werk gedaan krijgt, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische bekendmakingen doet voor de media en professionals uit de industrie uit de hele wereld. De LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en uitgevoerd door ANSA Productions. Voor het laatste nieuws en informatie over de beurs, kunt u LA Auto Show volgen op Twitter, twitter.com/LAAutoShow, via Facebook op facebook.com/LAAutoShow of op Instagram op https://www.instagram.com/laautoshow/ en u kunt zich aanmelden voor updates op http://www.laautoshow.com/. Luister naar panels, interviews en keynotes uit het verleden via de nieuwe podcast van AutoMobility LA op https://automobilityla.com/podcast/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/.

