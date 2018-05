AutoMobility LATM der Los Angeles Auto Show gibt Startschuss für fünften Start-up-Wettbewerb

Interessierte Unternehmen können sich hier anmelden:

Eine Jury aus Managern von Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting und Sansea Consulting wählt die Top Ten aus und gibt im September 2018 die zehn Finalisten bekannt. Aus diesem Feld werden im Oktober drei Unternehmen nominiert, die bei einer Live-Präsentation ihr Geschäftskonzept vorstellen dürfen. Diese findet im Rahmen der AutoMobility LA am Dienstag, 27. November 2018, im Technologie-Pavillon statt – vor der Jury und dem Publikum. Im Anschluss daran wird der Gewinner gekürt.

„Im letzten Jahr haben wir bei unserem Top Ten-Wettbewerb einen Bewerberrekord gefeiert. Daraus gingen starke Firmen hervor, die jetzt im Mobilitätssektor richtig durchstarten", sagt Lisa Kaz, Präsidentin und CEO von Los Angeles Auto Show und AutoMobility LA. „Wir sind gespannt auf die Innovationen dieses Jahres und freuen uns auf die Beteiligung neuer und kreativer Start-ups", so Kaz weiter.

Alle zehn Finalisten bekommen exklusiven Zugang zur AutoMobility LA und einen Stand im Technologie-Pavillon. Sie erreichen damit ein Publikum aus Medienvertretern, Analysten, Fahrzeugherstellern, Technologie-Vordenkern, Entwicklern, Investoren, Vertretern des Öffentlichen Sektors und anderen Start-up-Unternehmen. Darüber hinaus haben die Top Ten-Teilnehmer Zugang zu allen Networking-Veranstaltungen der AutoMobility LA und erhalten eine Einladung zu einem VIP-Empfang mit der Leitung der AutoMobility LA, den Mitgliedern des Beirats, Top-Investoren und Managern aus der Industrie.

Weitere Preise des Wettbewerbs 2018 werden in der nächsten Zeit noch bekannt gegeben.

2017 waren die Schweizer AR-Spezialisten WayRay die Gewinner der „Top Ten Automotive StartupsTM Competition" und erhielten unter anderem ein Preisgeld in Höhe von 15.000 US$ in bar. Viele der früheren Teilnehmer ernteten nach ihrer Teilnahme am Top Ten-Wettbewerb hohe Aufmerksamkeit im Markt. Sie konnten Investitionen einfahren, um ihr Unternehmen weiter zu entwickeln sowie wichtige Abschlüsse tätigen. Die Gewinner des Jahres 2015, die Online-Plattform HopSkipDrive, konnte in einer A-Runden Finanzierung 10,2 Millionen US$ für den mittels App bedienbaren sicheren Mitfahrservice für Kinder einholen. Erst kürzlich gaben die Top Ten-Gewinner Innoviz Technologies eine Kooperation mit BMW beim autonomen Fahren bekannt.

Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA

Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.

2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.

Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.

Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow und facebook.com/LosAngelesAutoShow oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.

