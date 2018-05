AutoMobility LA™ ouvre l'inscription au cinquième concours annuel Top Ten Automotive Startups Competition™

Des leaders d'opinion de grandes sociétés comme Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting et Sansea Consulting, constitueront le jury du concours. Les dix premières start-up seront annoncées en septembre. En octobre, le Top Ten sera ramené à trois sociétés, qui auront l'occasion de présenter en direct leurs idées sur la scène du Pavillon des technologies pendant l'AutoMobility LA, devant le jury et un auditoire, le mardi 27 novembre. Le lauréat du grand prix sera désigné et annoncé peu de temps après.

« L'an dernier, le concours a franchi un palier puisque nous avons reçu un nombre record de candidatures et sélectionné des entreprises puissantes, qui réalisent aujourd'hui des choses importantes dans le secteur de la mobilité », a déclaré Lisa Kaz, la PDG du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Nous avons hâte de voir quelles innovations originales seront présentées cette année et nous espérons voir s'accroître l'intérêt de start-up nouvelles et créatives. »

Les finalistes du Top Ten auront un accès exclusif à AutoMobility LA, disposeront d'un espace d'exposition dans le Pavillon des technologies et obtiendront la reconnaissance des médias, des analystes, des constructeurs automobiles, des titans technologiques, des concepteurs, des investisseurs, de hauts fonctionnaires et des autres start-up, entre autres. Les finalistes auront également accès à l'ensemble des principales activités de mise en relation d'AutoMobility LA et seront invités à une réception VIP avec l'équipe dirigeante d'AutoMobility LA, les membres de son Conseil consultatif, les principaux investisseurs et les dirigeants du secteur.

D'autres prix pour l'édition 2018 du concours seront annoncés sous peu.

En 2017, WayRay, le développeur suisse de réalité augmentée, a obtenu le grand prix du concours Top Ten Automotive Startups Competition et a reçu la somme de 15 000 USD, entre autres prix. D'autres concurrents précédents ont bénéficié d'une importante visibilité suite à leur participation au Top Ten, nombre d'entre eux ayant obtenu des financements pour appuyer la croissance de leur entreprise et conclu des transactions commerciales clés. L'ancien lauréat du Top Ten, HopSkipDrive, un service de transport pour les familles et les enfants, a levé 10,2 millions d'USD lors d'un premier tour de table après sa participation, tandis qu'Innoviz Technologies, un autre ancien participant, a récemment annoncé un partenariat majeur avec le programme de conduite autonome de BMW.

Les start-up intéressées peuvent présenter leur demande en ligne dès maintenant, jusqu'en septembre. Pour de plus amples informations ou pour présenter une demande, rendez-vous sur : https://automobilityla.com/top-ten-automotive-startups/.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et http://laautoshow.com/. Pour écouter les groupes de travail des conférences, les entretiens et les échanges à chaud, téléchargez et écoutez le podcast d'AutoMobility LA, animé par Tim Stevens, du CNET : https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est chaque année le premier salon de l'automobile majeur de la saison en Amérique du Nord. En 2016, les Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LA™, le premier salon du secteur réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de débattre des problématiques les plus urgentes quant à l'avenir des transports et de la mobilité. AutoMobility LA 2018 se tiendra au Los Angeles Convention Center, du 26 au 29 novembre, les lancements de véhicules par les constructeurs étant voués à se combiner. Le LA Auto Show 2018 ouvrira ses portes au public du 30 novembre au 9 décembre. AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est approuvé par l'association Greater L.A. New Car Dealer et est géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter twitter.com/LAAutoShow, sur Facebook facebook.com/LAAutoShow ou sur Instagram, https://www.instagram.com/laautoshow/ et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/. Écoutez les groupes de travail, les entretiens et les exposés précédents sur le nouveau podcast d'AutoMobility LA sur https://automobilityla.com/podcast/. Pour en savoir plus sur AutoMobility LA, consultez le site https://www.automobilityla.com/.

