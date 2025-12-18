Autonomie réelle sur routes rélles : le Farizon SV démontre une performance de classe mondiale avec une preuve d'autonomie en conditions réelles

Rallye de véhicules électriques au Royaume-Uni : 1 043 miles en cinq jours : l'efficacité réelle dépasse les chiffres officiels

Début septembre, lors de l'une des expéditions d'essai d'autonomie des VE les plus exigeantes du monde, le GREENFLEET Explorer EV Rally, le Farizon SV a relevé un « défi impossible » pendant cinq jours. Du 1er au 5 septembre, une flotte de SV est partie de Newquay en Cornouailles, a traversé la campagne du Devon, du Somerset, du Dorset et du Hampshire, a exploré les côtes anglaises, a affronté les autoroutes du Kent et du Grand Londres, a traversé les Midlands, a visité les hautes terres du Peak District, et est finalement arrivée à Knutsford, dans le Cheshire. La distance moyenne parcourue par véhicule a atteint 1 043 miles (environ 1 678 km), englobant un mélange complet d'autoroutes, de routes nationales, de conditions de conduite urbaines et rurales. Notamment, dans des conditions de charge réelle, de météo variable et de conditions routières réelles, l'efficacité énergétique de deux des variantes testées a dépassé les chiffres officiels certifiés WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers), tandis qu'une troisième variante, une L1H1, a atteint 92,5 % de l'autonomie annoncée.

Le modèle haut de gamme, le L3H3, équipé d'une batterie de 106 kWh, a atteint une efficacité énergétique de 2 402 miles/kWh, dépassant de 9,7 % sa note WLTP. Même lorsqu'il transportait des équipements lourds et alimentait un réfrigérateur, le véhicule a fait preuve d'une excellente maniabilité sur des routes aux conditions variées, autoroutes, chemins de campagne et rues de la ville. Calum James, directeur général de Farizon Auto chez Jameel Motors UK, a remarqué que ces résultats concrets démontraient clairement l'efficacité et la fiabilité du Farizon SV dans des scénarios d'exploitation commerciale authentiques.

Essai sur le plateau de Qinghai-Gansu : défi extrême de 462 km, l'autonomie à pleine charge dépasse les performances des concurrents de sa catégorie

À peu près à la même époque, un autre Farizon SV s'est lancé dans un test d'endurance en haute altitude le long de la boucle Qinghai-Gansu, en Chine, exigeante sur le plan topographique et climatique. Couvrant 462 km (287 miles) de Lanzhou à Zhagana, l'itinéraire comprenait 100 km d'autoroute et plus de 300 km de routes nationales accidentées, avec une variation d'altitude de 1 500 mètres et un pic d'altitude atteignant 4 500 mètres, le tout réalisé dans des conditions de basses températures.

Pendant le test, le véhicule était entièrement chargé, avec trois occupants à bord et 368 kg de bagages, tandis que la température de l'habitacle était maintenue à 26 °C. Tout au long du voyage, les performances de la gamme ont fait preuve d'une remarquable constance. Confronté à diverses conditions routières extrêmes, le Farizon SV a atteint 82,5 % de l'autonomie annoncée, prouvant ainsi qu'il « va loin tout en restant fiable ».

Véhicule Kilométrage enregistré Efficacité constatée Rendement combiné WLTP Pourcentage de dépassement de la norme WLTP L1H1 83 kWh 1 031 miles (1 658 km) 2,365 miles/kWh （3,805 km/kWh） 2,55 miles/kWh (4,10 km/kWh) 7,25 % en dessous L2H2 83 kWh 1 093 miles (1 759 km) 2,335 miles/kWh （3,757 km/kWh） 2,30 miles/kWh (3,70 km/kWh) 1,52 % en plus L3H3 106 kWh 1 004 miles (1 616 km) 2,402 miles/kWh (3,864 km/kWh) 2,19 miles/kWh (3,523 km/kWh) 9,68 % en plus

(données d'essai du Royaume-Uni)

Type de route Kilométrage réel (KM) Kilométrage affiché (KM) Taux de réalisation du kilométrage Sections de routes urbaines 134 163 82,20 % Tronçon d'autoroute 93 130 72 % 248 routes nationales 187 213 86,30 % Section à forte pente 48 54 88,80 %

(données d'essai de la Chine)

Conditions d'essai en Chine : alpin (min. 6 ℃), haute altitude (dénivelé cumulé 1 500 m, max. 4 500 m), parcours complet AC circulation interne & L1 récupération d'énergie.

Des routes changeantes de la péninsule britannique à l'environnement extrême de haute altitude du plateau de Qinghai-Gansu, les « essais en conditions réelles selon deux scénarios » du Farizon SV ont traversé les continents et abouti à un verdict cohérent : sa capacité d'autonomie lui permet de relever les défis rigoureux posés par les diverses conditions mondiales. S'appuyant sur trois technologies de base, le Farizon SV offre un avantage en termes d'autonomie qui est difficile à égaler. En termes de groupe motopropulseur, la batterie CATL de 106 kWh associée à la technologie CTP-S de nouvelle génération constitue la base d'une autonomie accrue. En ce qui concerne la conception de la carrosserie, le SV utilise une architecture ultralégère qui réduit le poids structurel de 13 %, contribuant ainsi à une forme agile et efficace.

Essais en conditions réelles selon deux scénarios, vérifiés à l'échelle mondiale. Des routes humides et sinueuses du Royaume-Uni à l'air raréfié et froid du plateau de Qinghai-Gansu, le Farizon SV offre une autonomie réelle et sans compromis. Il résout les problèmes d'autonomie dans le secteur des véhicules utilitaires à énergie nouvelle et offre à l'industrie logistique mondiale une solution d'électrification plus efficace, plus fiable et plus rassurante. Où qu'il opère, il se tient prêt à alimenter tous les voyages commerciaux à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848443/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848444/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848445/2.jpg