Skutočný dojazd na skutočnej ceste: Farizon SV preukazuje výkon svetovej triedy s overeným dojazdom v skutočnom svete
Dec 18, 2025, 15:31 ET
HANGZHOU, Čína, 18. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Keďže úžitkové vozidlá poháňané novými zdrojmi energie sú čoraz rozšírenejšie, na presvedčenie náročných používateľov už nepostačia papierové špecifikácie. Dôveryhodné potvrdenie skutočného dojazdu môže poskytnúť len testovanie v reálnych podmienkach. Farizon SV nedávno podstúpil dva prísne testy: päťdňový test v rôznych terénoch vo Veľkej Británii a test vo vysokej nadmorskej výške pozdĺž trasy Qinghai–Gansu v Číne. Jedna skúška sa vyznačovala nízkymi teplotami, pretrvávajúcim dažďom a stavom európskych diaľkových ciest; druhá zahŕňala vysokú nadmorskú výšku, výrazné zmeny prevýšenia a zložité teplotné výkyvy na náhornej plošine. Napriek výrazne odlišným prostrediam viedli oba testy k rovnakému záveru: Robustný dojazd modelu Farizon SV ďaleko prekonal očakávania a plne vyhovel praktickým potrebám používateľov v oboch krajinách.
Rely EV v Spojenom kráľovstve: 1043 míľ za päť dní – skutočná účinnosť prevyšuje oficiálne hodnotenia
Začiatkom septembra splnil Farizon SV počas piatich dní „nemožnú výzvu" v jednej z najnáročnejších expedícií na svete, kde sa testovali elektromobily – GREENFLEET Explorer EV Rally. Od 1. do 5. septembra vyštartovala flotila SV z Newquay v Cornwalle, prešla cez vidiecke oblasti Devon, Somerset, Dorset a Hampshir, preskúmala pobrežie Anglicka, bojovala s diaľnicami Kentu a Veľkého Londýna, prešla cez Midlands, navštívila pahorkatiny Peak District a nakoniec dorazila až do Knutsfordu v Cheshire. Priemerná prejdená vzdialenosť na vozidlo dosiahla 1043 míľ (približne 1678 km), čo zahŕňalo komplexnú kombináciu jazdných podmienok na diaľnici, hlavných cestách, v meste aj na vidieku. Je pozoruhodné, že pri reálnom zaťažení, premenlivom počasí a skutočných cestných podmienkach prekonala energetická účinnosť dvoch testovaných variantov ich oficiálne hodnoty certifikované podľa WLTP, zatiaľ čo tretí variant – L1H1 – dosiahol mieru splnenia dojazdu 92,5 %.
Model najvyššej triedy L3H3, vybavený batériou s kapacitou 106 kWh, dosiahol energetickú účinnosť 2,402 míľ/kWh, čím prekonal svoju hodnotu WLTP o 9,7 %. Aj pri preprave ťažkých zariadení a prevádzkovaní chladničky si vozidlo s ľahkosťou poradilo s rozmanitými cestnými podmienkami – diaľnicami, vidieckymi cestami aj mestskými ulicami. Calum James, generálny riaditeľ pre Farizon Auto v spoločnosti Jameel Motors UK, poznamenal, že tieto výsledky zo skutočných podmienok výrazne preukazujú účinnosť a spoľahlivosť modelu Farizon SV v skutočných komerčných prevádzkových podmienkach.
Test na plošine Qinghai–Gansu: Extrémna výzva 462 km – dojazd s plným zaťažením prekonáva konkurenciu vo svojej triede
Približne v rovnakom období sa ďalšie vozidlo Farizon SV vydalo na vytrvalostný test vo vysokej nadmorskej výške pozdĺž topograficky a klimaticky náročnej slučky Qinghai–Gansu v Číne. Trasa s dĺžkou 462 km z Lanzhou do Zhagany zahŕňala 100 km diaľnice a viac ako 300 km náročných štátnych ciest s prevýšením 1500 metrov a najvyšším prevýšením do 4500 metrov – pričom všetko prebiehalo za nízkych teplotných podmienok.
Počas testu bolo vozidlo plne naložené tromi pasažiermi a 368 kg batožiny, pričom teplota v kabíne sa udržiavala na 26 °C. Po celú cestu vykazoval dojazd pozoruhodnú konzistentnosť. Tvárou v tvár viacerým úsekom extrémnych cestných podmienok dosiahol Farizon SV mieru splnenia dojazdu 82,5 %, čo preukazuje, že skutočne „zájde ďaleko a zostáva spoľahlivý".
|
Vozidlo
|
Zaznamenaný počet najazdených kilometrov
|
Zaznamenaná účinnosť
|
Kombinovaná účinnosť WLTP
|
% nad/pod dosiahnutým WLTP
|
L1H1 83 kWh
|
1031 míľ
(1658 km)
|
2,365 míľ/kWh
（3,805 km/kWh）
|
2,55 míľ/kWh
(4,10 km/kWh)
|
7,25 % pod
|
L2H2 83 kWh
|
1093 míľ
(1759 km)
|
2,335 míľ/kWh
（3,757 km/kWh）
|
2,30 míľ/kWh
(3,70 km/kWh)
|
1,52 % nad
|
L3H3 106 kWh
|
1004 míľ
(1616 km)
|
2,402 míľ/kWh
(3,864 km/kWh)
|
2,19 míľ/kWh
(3,523 km/kWh)
|
9,68 % nad
(Údaje z testov v Spojenom kráľovstve)
|
Typ cesty
|
Skutočný počet najazdených kilometrov (KM)
|
Zobrazený počet najazdených kilometrov (KM)
|
Miera dosiahnutia najazdených kilometrov
|
Úseky mestských ciest
|
134
|
163
|
82,20 %
|
Úsek diaľnice
|
93
|
130
|
72 %
|
Národná diaľnica 248
|
187
|
213
|
86,30 %
|
Strmý svah
|
48
|
54
|
88,80 %
(Údaje z testov v Číne)
Testovacie podmienky v Číne: vysokohorský (min. 6 ℃), vysoká nadmorská výška (kumulatívne prevýšenie 1500 m, max. 4500 m), vnútorná cirkulácia klimatizácie počas celej trasy a rekuperácia energie L1.
Od premenlivých ciest Britského polostrova až po extrémne vysokohorské prostredie náhornej plošiny Qinghai–Gansu, „duálne testovanie v reálnom svete" vozidla Farizon SV prebehlo naprieč kontinentmi a dospelo ku konzistentnému záveru: Jeho dojazd odoláva náročným výzvam rozmanitých globálnych podmienok. Vozidlo Farizon SV, postavené na troch základných technológiách, vytvára výhodu v dojazde, ktorú je ťažké napodobniť. Pokiaľ ide o hlavný pohonný systém, batéria CATL s kapacitou 106 kWh v kombinácii s technológiou CTP-S novej generácie poskytuje základ dlhšieho dojazdu. V dizajne karosérie vozidla využíva SV ultraľahkú architektúru, ktorá znižuje hmotnosť konštrukcie o 13 %, čo prispieva k agilnému a efektívnemu tvaru.
Duálne testovanie v skutočnom svete, globálne overené. Od mokrých, kľukatých uličiek Spojeného kráľovstva až po riedky, studený vzduch náhornej plošiny Qinghai–Gansu, Farizon SV ponúka skutočný a bezkonkurenčný dojazd – rieši obavy z dojazdu v sektore úžitkových vozidiel poháňaných novou energiou a ponúka globálnemu logistickému priemyslu efektívnejšie, spoľahlivejšie a dôveryhodnejšie riešenie elektrifikácie. Nech už jazdí kdekoľvek, je pripravený zvládnuť každú nadchádzajúcu obchodnú cestu.
