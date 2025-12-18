Realny zasięg w realnych warunkach drogowych: Farizon SV potwierdza doskonałe osiągi w testach praktycznych przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach drogowych

Rajd pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii: 1043 mile w pięć dni - rzeczywista wydajność wyższa niż w oficjalnych danych

Na początku września, podczas jednej z najtrudniejszych wypraw sprawdzających zasięg pojazdów elektrycznych na świecie - rajdu GREENFLEET Explorer EV Rally - model Farizon SV poradził sobie z „niemożliwym wyzwaniem" trwającym pięć dni. Od 1 do 5 września flota pojazdów SV wyruszyła z Newquay w Kornwalii, przemierzyła tereny wiejskie Devon, Somerset, Dorset i Hampshire, zwiedziła wybrzeża Anglii, pokonała autostrady Kentu i Wielkiego Londynu, przejechała przez Midlands, odwiedziła wyżyny Peak District i ostatecznie dotarła do Knutsford w Cheshire. Średni dystans pokonany przez każdy pojazd wyniósł 1043 mile (ok. 1678 km) i obejmował różnorodne warunki jazdy: autostrady, drogi krajowe, tereny miejskie i wiejskie. Co ciekawe, w realnych warunkach obciążenia, różnorodnych warunkach pogodowych i rzeczywistych warunkach drogowych, efektywność energetyczna dwóch z testowanych wariantów przekroczyła oficjalne wartości homologacyjne w środowisku kontrolowanym uzyskane w ramach procedury WLTP, podczas gdy trzeci wariant - L1H1 - osiągnął wskaźnik realizacji zasięgu na poziomie 92,5%.

Najwyższej klasy model L3H3, wyposażony w akumulator o pojemności 106 kWh, osiągnął efektywność energetyczną na poziomie 2,402 mil/kWh, co stanowi wynik o 9,7% lepszy w stosunku do wartości uzyskanych w testach WLTP. Nawet podczas przewożenia ciężkiego sprzętu i zasilania lodówki pojazd z łatwością radził sobie w różnych warunkach drogowych - na autostradach, wiejskich drogach i ulicach miast. Calum James, dyrektor generalny Farizon Auto w Jameel Motors UK, zauważył, że te realne wyniki wyraźnie pokazują wydajność i niezawodność Farizon SV w rzeczywistych scenariuszach eksploatacji komercyjnej.

Test na płaskowyżu Qinghai-Gansu: ekstremalne wyzwanie na dystansie 462 km, osiągnięty zasięg przy pełnym obciążeniu przewyższa wyniki konkurentów tej klasy.W tym samym okresie kolejny pojazd Farizon SV wyruszył na test wytrzymałościowy na dużych wysokościach wzdłuż wymagającej pod względem topograficznym i klimatycznym pętli Qinghai-Gansu w Chinach. Trasa o długości 287 mil (462 km) z Lanzhou do Zhagana obejmowała 100 km autostrady i ponad 300 km trudnych dróg krajowych, z różnicą wysokości 1500 metrów i szczytem sięgającym 4500 metrów - wszystko to w niskich temperaturach.

Podczas testu pojazd był w pełni obciążony - znajdowało się w nim trzech pasażerów i 368 kg bagażu, a temperatura w kabinie utrzymywała się na poziomie 26°C. Przez całą podróż zasięg pozostawał niezwykle stabilny. Pomimo wielu odcinków drogi w ekstremalnych warunkach, Farizon SV osiągnął wskaźnik realizacji zasięgu na poziomie 82,5%, udowadniając, że naprawdę „jedzie daleko i pozostaje niezawodny".

Pojazd Zarejestrowany przebieg Zarejestrowana wydajność Łączna wydajność WLTP % realizacji powyżej/poniżej WLTP L1H1 83kWh 1031 mil (1658 km) 2,365 mil/kWh （3,805 km/kWh） 2,55 mil/kWh (4,10 km/kWh) 7,25% poniżej L2H2 83kWh 1093 mil (1759 km) 2,335 mil/kWh （3,757 km/kWh） 2,30 mil/kWh (3,70 km/kWh) 1,52% powyżej L3H3 106kWh 1004 mil (1616 km) 2,402 mil/kWh (3,864 km/kWh) 2,19 mil/kWh (3,523 km/kWh) 9,68% powyżej

(Dane z testów przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii)

Typ drogi Rzeczywisty przebieg (km) Wskazany przebieg (km) Wskaźnik realizacji przebiegu Odcinki dróg miejskich 134 163 82,20 % Odcinek autostrady 93 130 72 % Autostrada krajowa nr 248 187 213 86,30 % Odcinek o stromym nachyleniu 48 54 88,80 %

(Dane z testów przeprowadzonych w Chinach)

Warunki testowe w Chinach: alpejskie (min. 6°C), wysokie wysokości (łączny wzrost wysokości 1500 m, maks. 4500 m), podczas całej podróży cyrkulacja wewnętrzna klimatyzacji i odzyskiwanie energii L1.

Od zmiennych warunków drogowych na Półwyspie Brytyjskim po ekstremalne warunki wysokogórskie na płaskowyżu Qinghai-Gansu, „testy w rzeczywistych warunkach w dwóch scenariuszach" przeprowadzone na modelu Farizon SV objęły kilka kontynentów i doprowadziły do jednoznacznego wniosku: zasięg tego pojazdu sprosta surowym wyzwaniom różnorodnych warunków panujących na całym świecie. Dzięki trzem podstawowym technologiom model Farizon SV zapewnia przewagę w zakresie zasięgu, którą trudno jest osiągnąć. Jeśli chodzi o podstawowy układ napędowy, akumulator CATL 106 kWh w połączeniu z technologią pakietów CTP-S nowej generacji stanowi podstawę zwiększonego zasięgu. W konstrukcji nadwozia SV zastosowano ultralekką architekturę, która zmniejsza masę konstrukcji o 13%, przyczyniając się do uzyskania zwinnej i wydajnej formy.

Testy w rzeczywistych warunkach w dwóch scenariuszach, zweryfikowane na całym świecie. Od wilgotnych, krętych dróg Wielkiej Brytanii po rzadkie, zimne powietrze płaskowyżu Qinghai-Gansu, Farizon SV zapewnia realny, bezkompromisowy zasięg - eliminując obawy związane z zasięgiem w sektorze pojazdów użytkowych napędzanych nowymi źródłami energii i oferując globalnej branży logistycznej bardziej wydajne, niezawodne i budzące zaufanie rozwiązanie w zakresie elektryfikacji. Niezależnie od miejsca eksploatacji, pojazd ten jest przygotowany do każdej podróży służbowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2848443/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2848444/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2848445/2.jpg