AV-Comparatives a récompensé le logiciel de sécurité informatique le plus performant au château de Hasegg (ou Tour de la monnaie) à Hall, Tyrol

INNSBRUCK, Autriche, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la cybercriminalité devient de plus en plus courante et sophistiquée, l'efficacité des programmes de sécurité est de plus en plus importante. La cérémonie de remise des prix d' AV-Comparatives dans le cadre de ses tests de 2022 a récompensé les fournisseurs dont les produits offrent une protection réellement efficace contre les menaces informatiques.

Les résultats de cette année sont disponibles gratuitement sur leur site Web:

AV-Comparatives awarded the best IT Security Products 2022/23 AV-Comparatives Coin in Gold for the best IT Security Products 2022/23

Entreprises: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2022-august-november/

Consommateur: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2022/

L'événement s'est tenu à Hall, au Tyrol, et plus de 40 spécialistes de la sécurité informatique de 10 pays y ont participé: la conférence sur la sécurité et la cérémonie de remise des prix ont permis de présenter des intervenants et des sujets liés à la cybersécurité. Les cyber-menaces continuent d'évoluer et les tests des solutions de sécurité doivent en faire autant.

Les tests de sortie C2 et anti-altération de données d'AV-Comparatives, qui se dérouleront pour la première fois en tant que tests de certification en 2023, ont été présentés au cours d'un atelier.

Le premier jour de l'événement, les participants ont visité la mine d'argent historique de Schwaz, puis ont profité d'une soirée de chevaliers au restaurant moyenâgeux Ritterkuchl, incluant un spectacle. La cérémonie de remise des prix s'est achevée par une visite de la Tour de la monnaie à Hall, où les participants ont frappé leur propre pièce de monnaie AV-Comparatives. Une cuisine autrichienne traditionnelle de grande classe a été servie au Restaurant Goldener Engl, un manoir vieux de 700 ans.

Conférence sur la sécurité

Pascal Schöttle du Management Center Innsbruck (MCI) a présenté ses recherches sur l'avenir de l'IdO, qui portent sur les cas d'utilisation et les tests de ces dispositifs.

Eddy Willems de G Data et Righard Zwienenberg d'ESET ont effectué une présentation musicale intitulée "You ain't seen nothing yet" sur la prise de conscience de la cybercriminalité.

Jiří Sejtko, directeur des opérations liées aux menaces de Gen Digital, a expliqué l'importance des tests contre l'hameçonnage.

La conférence s'est terminée par une table ronde sur les rachats dans l'industrie audiovisuelle.

Outre ces exposés et discussions, les fournisseurs ont reçu des prix pour leurs produits de consommation et d'entreprise.

Message du PDG

Andreas Clementi, fondateur et PDG d'AV-Comparatives, a déclaré: "Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cet événement à Innsbruck et qui en ont fait un succès. Alors que la cybercriminalité continue d'augmenter, les produits de sécurité efficaces sont plus importants que jamais. Nous félicitons les fournisseurs de produits de sécurité dont les produits ont passé des tests indépendants rigoureux qui reproduisent des scénarios réels".

Prix

Lors de la cérémonie de remise des prix, divers prix ont été décernés aux produits de sécurité les plus performants testés au cours de l'année 2022. Des prix de produits approuvés par AV-Comparatives ont été décernés à des produits de consommation et d'entreprise qualifiés. En outre, plusieurs prix ont été décernés pour la série de tests principaux destinés aux produits de consommation, à la fois pour des tests individuels et pour les résultats globaux de l'ensemble de tests. Les fournisseurs récompensés comprennent : Acronis, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, CISCO, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Palo Alto Networks, Panda, Securion, Sophos, Total Defense, TotalAV, Trellix, Trend Micro, VIPRE, VMware et WatchGuard.

Résultats détaillés: https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2022/

Prix du produit de l'année

Bitdefender a reçu le prix du produit de l'année 2022 (1re place au classement général), en obtenant les meilleurs résultats pour chaque test tout au long de l'année. Ce prix récompense les meilleurs résultats globaux sur l'ensemble des tests de la série.

Prix des produits les mieux notés

Avast, AVG et Kaspersky ont obtenu d'excellents résultats dans les différentes catégories de tests et ont tous reçu le prix des produits les mieux notés.

Prix de la sécurité pour la protection, les performances, la suppression des logiciels malveillants et le nombre réduit de fausses alertes

Des prix d'or, d'argent et de bronze ont été décernés pour chacun des tests AV-Comparatives suivants : protection en conditions réelles, protection contre les logiciels malveillants, faible nombre de faux positifs, faible impact sur le système et protection contre les menaces avancées. Pour obtenir plus de détails, consultez l'aperçu des niveaux atteints en 2022 dans notre rapport de 2022.

Produits de sécurité pour les consommateurs/particuliers

Pour chaque type de test individuel (protection en conditions réelles, protection contre les logiciels malveillants, protection contre les menaces avancées, faible nombre de faux positifs et faible impact sur le système), des prix d'or, d'argent et de bronze ont été décernés. Les fournisseurs suivants ont remporté des prix dans ces catégories : Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, Norton, Panda et TotalAV.

Le prix du produit de sécurité approuvé a été décerné à tous les produits ayant démontré des performances satisfaisantes dans tous les types de tests. Ces 17 fournisseurs étaient, par ordre alphabétique: Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, Total Defense, TotalAV, Trend Micro et VIPRE.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport 2022 sur les produits de consommation d'AV-Comparatives.

Produits de sécurité pour les entreprises

Pour les produits d'entreprise, le prix du produit de sécurité d'entreprise approuvé d'AV-Comparatives a été décerné aux fournisseurs dont les produits ont démontré de bons niveaux de protection et de performance dans la série de tests principaux pour les entreprises. Il s'agit, par ordre alphabétique, des fournisseurs suivants : Acronis, Avast, Bitdefender, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware et WatchGuard.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le rapport du test de sécurité des produits d'entreprise d'AV-Comparatives (août à novembre 2022): https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2022-august-november/ .

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

Les résultats peuvent être utilisés gratuitement par les éditeurs, les médias, les blogueurs, etc. Veuillez indiquer les images suivantes comme source, dont le copyright est © Christian Forcher/AV-Comparatives: https://www.av-comparatives.org .

