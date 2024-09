AV-Comparatives identifie les menaces de cybersécurité de l'été 2024 : boutiques factices, attaques d'hameçonnage, attaques contre les enfants

Augmentation des fausses boutiques en ligne, des méthodes d'hameçonnage sophistiquées et augmentation des cyber-risques pour les mineurs au cours de l'été 2024

INNSBRUCK, Autriche, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, une autorité mondiale dans le domaine des tests et de la recherche en cybersécurité, a publié son analyse de la sécurité pour l'été 2024. Elle se concentre sur les menaces critiques qui défient le cyberespace des consommateurs - les faux magasins en ligne, les attaques d'hameçonnage et l'importance du contrôle pour protéger les mineurs contre les activités malveillantes en ligne.

Dans sa dernière série de tests complets, AV-Comparatives a évalué la fiabilité et l'efficacité des solutions de cybersécurité dans la lutte contre ces menaces omniprésentes. Près de 40 produits dans le monde ont été soumis à des tests rigoureux afin de déterminer leur capacité à protéger les utilisateurs contre ces cyber-risques en constante évolution.



La détection des fraudeurs : test de détection des fausses boutiques 2024

Les résultats du « Test de détection des fausses boutiques 2024 » soulignent la prolifération inquiétante des fausses plateformes de commerce. Les utilisateurs sont souvent attirés par ces sites frauduleux qui imitent des sites légitimes, risquant ainsi des pertes financières et le vol de données personnelles. Les résultats détaillés fournissent des informations sur les performances des différents produits de sécurité en matière de détection de ces sites de commerce électronique frauduleux et aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées.

Test de détection des fausses boutiques 2024 - https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-2024/



Vaincre la confusion : test de certification anti-hameçonnage 2024

Le « Test de certification anti-hameçonnage 2024 » se penche sur un autre aspect important de la sécurité en ligne et met en évidence la résistance des produits certifiés aux attaques d'hameçonnage. Il met en avant les solutions qui aident les utilisateurs à naviguer en toute sécurité sur Internet sans se faire piéger par des méthodes d'hameçonnage sophistiquées visant à obtenir des informations sensibles. Les produits retenus et leurs performances peuvent être consultés sur

Test de certification anti-hameçonnage 2024 - https://www.av-comparatives.org/news/anti-phishing-certification-test-2024/



Protection des mineurs : Test de certification de protection des mineurs 2024

Le « Test de certification de protection des mineurs 2024 » montre l'importance de la protection des jeunes utilisateurs d'Internet. Avec des critères stricts garantissant un taux de réussite de plus de 98 % pour le blocage de contenus inappropriés et l'absence de faux positifs pour les ressources adaptées aux enfants, la certification représente une étape importante dans la création d'un environnement en ligne plus sûr pour les enfants. Les détails de la certification et les performances des différents fournisseurs peuvent être consultés à l'adresse suivante

Parental Control Certification Test 2024 - https://www.av-comparatives.org/news/parental-control-certification-test-2024/.



Protection de la navigation sur Internet : Test de protection en situation réelle 2024

L'utilisL'utilisation d'un logiciel de sécurité Internet lors de la navigation sur Internet est essentielle pour protéger les actifs numériques et les informations personnelles contre une série de cyber-menaces en constante évolution. Découvrez ici quels sont les produits qui vous protègent le mieux.

Test de protection en situation réelle 2024 - https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/



AV-Comparatives reste fidèle à sa mission de fournir des évaluations transparentes et précises des produits de cybersécurité. Les précieux enseignements tirés des derniers tests servent à la fois à orienter les consommateurs et à aider les fournisseurs à améliorer leurs solutions afin de renforcer les efforts collectifs pour créer un paysage numérique sûr.



Alors que les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées, les efforts d'AV-Comparatives apportent une contribution importante au dialogue en cours sur la cybersécurité et la nécessité de protéger tous les internautes - en particulier les plus jeunes, qui peuvent être les plus vulnérables en ligne.



Citation d'Andreas Clementi, directeur général et fondateur d'AV-Comparatives : « Au fur et à mesure que le paysage des cybermenaces évolue, les mesures de protection doivent également être adaptées. Nos tests approfondis ont une fois de plus mis en évidence la nécessité d'une cybersécurité robuste dans tous les domaines. En évaluant rigoureusement près de 40 produits, AV-Comparatives offre à l'industrie et aux consommateurs un aperçu important de l'efficacité des solutions de sécurité face aux menaces les plus pressantes de l'été - faux commerçants en ligne, attaques d'hameçonnage et risques pour la sécurité en ligne des enfants. Ces tests renforcent notre engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière d'efficacité de la cybersécurité et de sécurité des utilisateurs ». - Équipe de recherche en sécurité d'AV-Comparatives »



Produits de cybersécurité testés :

Adaware Privacy Standard,

Avast

AVG

Avira

Bitdefender

Comodo

Dr.Web

Emsisoft

eScan

ESET

Fake-Shop Detector

Fortinet

F-Secure

G Data

Google Chrome

K7

Kaspersky

Malwarebytes

McAfee

MetaCert

Microsoft

Netcraft

NordVPN

Norton

Panda

Quick Heal

SafeDNS

Sophos

Total Defense

TotalAV

Trend Micro

Trusted Shops

VIPRE

Webroot

WOT : Website Security & Safety Checker

ZoneAlarm

Contact : Peter Stelzhammer

E-mail : [email protected]

Téléphone : +43 720115542

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495204/AV_Comparatives.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495205/AV_Comparatives_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2257205/4889129/Logo.jpg