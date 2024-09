AV-Comparatives identifiziert Cybersecurity-Threats des Sommers 2024: Fakeshops, Phishing-Attacken, Angriffe auf Kinder

Anstieg gefälschter Online-Shops, raffinierter Phishing-Methoden und zunehmender Cyber-Risiken für Minderjährige im Sommer 2024

INNSBRUCK, Austria, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, eine weltweit führende Autorität auf dem Gebiet der Cybersicherheitstests und -forschung, hat seine Securityanalyse des Sommers 2024 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen dabei die kritischen Bedrohungen, die den Cyberspace der Verbraucher herausfordern - gefälschte Online-Shops, Phishing-Angriffe und die Bedeutung der Kontrolle für den Schutz von Minderjährigen vor bösartigen Online-Aktivitäten.

In seiner jüngsten Reihe umfassender Tests bewertete AV-Comparatives die Zuverlässigkeit und Effektivität von Cybersicherheitslösungen im Kampf gegen diese allgegenwärtigen Bedrohungen. Nahezu 40 Produkte weltweit wurden strengen Tests unterzogen, um festzustellen, inwieweit sie in der Lage sind, die Benutzer vor diesen sich entwickelnden Cyberrisiken zu schützen.



Die Erkennung von Betrügern: Fake-Shops Detection Test 2024

Die Ergebnisse des "Fake-Shops Detection Test 2024" unterstreichen die besorgniserregende Verbreitung von gefälschten Handelsplattformen. Nutzer werden oft von diesen betrügerischen Websites angelockt, die legitime Websites imitieren, und riskieren so finanzielle Verluste und den Diebstahl persönlicher Daten. Die detaillierten Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie verschiedene Sicherheitsprodukte bei der Erkennung dieser betrügerischen E-Commerce-Websites abschneiden und helfen Verbrauchern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Fake-Shops Detection Test 2024 - https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-2024/



Besiege die Verwirrung: Anti-Phishing-Zertifizierungstest 2024

Der "Anti-Phishing-Zertifizierungstest 2024" befasst sich mit einem weiteren wichtigen Aspekt der Online-Sicherheit und zeigt die Widerstandsfähigkeit zertifizierter Produkte gegen Phishing-Angriffe auf. Dabei werden Lösungen hervorgehoben, die den Nutzern helfen, sicher im Internet zu navigieren, ohne auf raffinierte Phishing-Methoden hereinzufallen, die darauf abzielen, sensible Informationen zu erlangen. Die erfolgreichen Produkte und ihre Leistungsfähigkeit können unter

Anti-Phishing-Zertifizierungstest 2024 nachgelesen werden - https://www.av-comparatives.org/news/anti-phishing-certification-test-2024/



Schutz der Jugend: Jugendschutz-Zertifizierungstest 2024

Der "Jugendschutz-Zertifizierungstest 2024" zeigt, wie wichtig der Schutz junger Internetnutzer ist. Mit strengen Kriterien, die einen Erfolg von über 98% bei der Blockierung ungeeigneter Inhalte und ohne Fehlalarme für kinderfreundliche Ressourcen gewährleisten, stellt die Zertifizierung einen bedeutenden Meilenstein bei der Schaffung einer sichereren Online-Umgebung für Kinder dar. Die Einzelheiten der Zertifizierung und die Leistung der verschiedenen Anbieter können unter

Parental Control Certification Test 2024 - https://www.av-comparatives.org/news/parental-control-certification-test-2024/ nachgelesen werden.



Schutz beim Surfen im Internet: Real-World Protection Test 2024

Die Verwendung von Internet-Sicherheitssoftware beim Surfen im Internet ist entscheidend für den Schutz digitaler Werte und persönlicher Informationen vor einer sich ständig weiterentwickelnden Reihe von Cyber-Bedrohungen. Sehen Sie hier, welche Produkte Sie am besten schützen

Real-World Protection Test 2024 - https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/



AV-Comparatives bleibt seiner Mission treu, transparente und genaue Bewertungen von Cybersicherheitsprodukten zu liefern. Die wertvollen Erkenntnisse aus den jüngsten Tests dienen sowohl der Orientierung der Verbraucher als auch der Unterstützung der Anbieter bei der Verbesserung ihrer Lösungen, um die kollektiven Anstrengungen zur Schaffung einer sicheren digitalen Landschaft zu verstärken.



Da die Bedrohungen immer raffinierter werden, leisten die Bemühungen von AV-Comparatives einen wichtigen Beitrag zum laufenden Dialog über Cybersicherheit und die Notwendigkeit, alle Internetnutzer zu schützen - insbesondere die Jüngsten, die online am meisten gefährdet sein können.



Zitat: Andreas Clementi, Geschäftsführer und Gründer von AV-Comparatives: "So wie sich die Cyber-Bedrohungslandschaft weiterentwickelt, müssen auch Schutzmaßnahmen angepasst werden. Unsere umfassenden Tests haben einmal mehr die Notwendigkeit einer robusten Cybersicherheit in allen Bereichen deutlich gemacht. Mit der strengen Bewertung von fast 40 Produkten bietet AV-Comparatives der Branche und den Verbrauchern wichtige Einblicke in die Effektivität von Sicherheitslösungen für die dringlichsten Bedrohungen des Sommers - gefälschte Online-Händler, Phishing-Angriffe und Risiken für die Online-Sicherheit von Kindern. Diese Tests bestärken uns in unserem Engagement, die höchsten Standards für die Wirksamkeit von Cybersecurity und die Sicherheit der Nutzer aufrechtzuerhalten."



Getestete Cybersecurity-Produkte:

Adaware Privacy Standard,

Avast

AVG

Avira

Bitdefender

Comodo

Dr.Web

Emsisoft

eScan

ESET

Fake-Shop Detector

Fortinet

F-Secure

G Data

Google Chrome

K7

Kaspersky

Malwarebytes

McAfee

MetaCert

Microsoft

Netcraft

NordVPN

Norton

Panda

Quick Heal

SafeDNS

Sophos

Total Defense

TotalAV

Trend Micro

Trusted Shops

VIPRE

Webroot

WOT: Website Security & Safety Checker

ZoneAlarm

