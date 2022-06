AV-Comparatives a testé 27 produits de sécurité Windows et Android différents pour les consommateurs ! Dans quelle mesure êtes-vous protégé contre la cybercriminalité dans votre vie quotidienne ?

Test anti-virus pour Windows : https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/

« Nous espérons qu'avec ces tests, nous pourrons maintenir les utilisateurs et les fournisseurs engagés dans la sécurité des systèmes et la diminution du paysage des menaces en constante évolution », a déclaré Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives. « Pour que ces solutions continuent de croître et d'évoluer, des tests comme ceux-ci sont essentiels pour garantir précision et responsabilité. »

Détails et conseils pour les utilisateurs de Windows :

Mettez à jour tous vos logiciels

Faites des sauvegardes

Utilisez des protections

Réfléchissez avant de cliquer

Le test de protection en situation réelle réalisé par AV-Comparatives a simulé des conditions réelles telles qu'elles sont vécues chaque jour par les utilisateurs. Le test a déterminé avec précision si chaque menace utilisée était capable d'apporter des modifications au système testé. Pour s'assurer que les programmes de sécurité n'assaillent pas les utilisateurs de fausses alertes, AV-Comparatives a soumis tous les produits à des tests de faux positifs.

Au total, 5 produits ont atteint le plus haut niveau de récompense, ADVANCED+. Il s'agissait (par ordre alphabétique) : Avast, AVG, Avira, Bitdefender et Kaspersky.

Détails et conseils pour les utilisateurs mobiles

Téléchargez uniquement à partir de magasins officiels comme Google Play

Évitez tout chargement indépendant

Consultez les commentaires sur la boutique

Vérifiez l'absence de fausses applications, même de fausses applications de sécurité

AV-Comparatives a utilisé plus de 3 000 applications malveillantes récentes pour le système d'exploitation Android dans le test de protection contre les logiciels malveillants mobiles. Les résultats ont clairement montré l'avantage d'utiliser un produit antivirus tiers pour protéger les smartphones contre les logiciels malveillants Android.

Les programmes de sécurité ont été critiqués par le passé pour leur capacité à décharger la batterie des appareils. AV-Comparatives s'est penché sur cette question en effectuant des tests de décharge de batterie. L'effet de chaque produit sur l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation quotidienne du téléphone (appels, navigation sur Internet, visionnage de vidéos et envoi d'e-mails) a été mesuré.

Outre les résultats des tests, le rapport contient des conseils et des informations générales sur la sécurité à l'intention des utilisateurs d'appareils Android. Les mesures de sécurité intégrées à Android ont été examinées, ainsi que l'effet sur les applications de sécurité tierces. Des conseils de sécurité pour les utilisateurs d'Android sont également fournis.

Tous les produits Android testés ont passé les critères d'AV-Comparatives, sauf ceux de Google.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. L'utilisation de l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde a permis de créer un environnement réel pour des tests vraiment précis.

AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

