AV-Comparatives publie son rapport de synthèse 2024 qui identifie l'excellence dans le domaine de la cybersécurité

INNSBRUCK, Autriche, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, le laboratoire indépendant de tests antivirus, a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport annuel de synthèse pour 2024. Ce rapport complet évalue les performances de 16 produits de sécurité grand public pour Windows lors de plusieurs tests rigoureux réalisés tout au long de l'année.

AV-Comparatives Consumer Cybersecurity Summary Report 2024

Produits testés

L'évaluation de 2024 porte sur les solutions de sécurité suivantes :

Avast Free Antivirus

AVG Internet Security

Avira Free Antivirus

Bitdefender Total Security

ESET HOME Security Essential

F-Secure Internet Security

G DATA Total Security

Kaspersky Standard

McAfee Total Protection

Microsoft Defender

Norton Antivirus Plus

Panda Free Antivirus

Quick Heal Internet Security

Total Defense Essential Anti-Virus

TotalAV Antivirus Pro

Trend Micro Internet Security

Conclusions

En 2024, AV-Comparatives a effectué une série de tests complets afin d'évaluer la capacité de chaque produit à :

Protéger contre les menaces Internet du monde réel.

Détecter les programmes malveillants récents.

Se défendre contre les attaques ciblées avancées.

Fonctionner efficacement sans compromettre les performances du système.

Performances exceptionnelles

Si tous les produits évalués répondaient à des normes acceptables, plusieurs d'entre eux se sont distingués par des performances exceptionnelles :

• ESET HOME Security Essential : récompensé par le prix du Produit de l'année 2024, ESET a obtenu la note la plus élevée « Advanced+ » dans les sept tests, soulignant ainsi la supériorité de ses capacités de protection.

• Avast Free Antivirus : reconnu parmi les produits les mieux notés, Avast a obtenu la mention « Advanced+ » dans six des sept tests et la mention « Advanced » dans l'un d'entre eux, en obtenant la médaille d'or dans le test de protection en monde réel.

• AVG Internet Security : également classé parmi les produits les mieux notés, AVG a reproduit les résultats d'Avast en obtenant la mention « Advanced+ » dans six tests et la mention « Advanced » dans un autre, et en partageant la médaille d'or dans le test de protection en monde réel.

• Bitdefender Total Security : en tant qu'un des produits les mieux notés, Bitdefender a obtenu la mention « Advanced+ » dans six tests et la mention « Advanced » dans un test, remportant la médaille d'or dans le test de protection contre les logiciels malveillants.

• Kaspersky Standard : reconnu parmi les produits les mieux notés, Kaspersky a obtenu la mention « Advanced+ » dans six tests et la mention « Advanced » dans un test, recevant la médaille d'or dans le test des faux positifs.

Autres distinctions

Les produits suivants ont également fait preuve d'une performance très remarquable :

• Avira Free Antivirus : a obtenu la médaille d'or dans le test de protection en conditions réelles, soulignant la solidité de sa défense contre les menaces véhiculées par l'internet.

• McAfee Total Protection : a obtenu la médaille d'or dans le test de performance, grâce à un impact minimal sur la performance du système.

• G DATA Total Security : a reçu la médaille d'argent dans le test de protection contre les logiciels malveillants, démontrant des capacités efficaces de détection des logiciels malveillants.

Domaines d'amélioration

Si la majorité des produits ont excellé, Trend Micro Internet Security et Quick Heal Internet Security ont présenté des domaines nécessitant des améliorations pour s'aligner sur les leaders du secteur. AV-Comparatives encourage ces fournisseurs à analyser les résultats détaillés afin de renforcer l'efficacité de leurs produits dans les évaluations futures.

Examen complet de l'interface utilisateur

Le rapport de synthèse comprend également un examen approfondi de l'interface utilisateur de tous les produits testés, donnant un aperçu des aspects de convivialité tels que les processus d'installation, les alertes de sécurité, les options d'analyse, la gestion de la quarantaine et les contrôles d'accès.

Cybersécurité et protection des terminaux pour les entreprises et les utilisateurs professionnels

Les derniers résultats des tests pour les principales solutions de sécurité professionnelle, notamment Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, NetSecurity, Rapid7, SenseOn, Sophos, Trellix, VIPRE et VMware, sont désormais disponibles sur le site web d'AV-Comparatives.

Engagement en faveur de la transparence et de l'excellence

AV-Comparatives s'engage à fournir des évaluations de cybersécurité transparentes, complètes et scientifiquement rigoureuses. En fournissant des évaluations impartiales, nous visons à permettre aux consommateurs et aux entreprises de prendre des décisions éclairées concernant leurs solutions de sécurité numérique.

Pour une analyse détaillée et l'intégralité du rapport de synthèse 2024 :

Accédez au rapport complet ici : Rapport de synthèse 2024

