L'importance de la transparence, de la comparabilité et de la fiabilité des tests de sécurité : AV-Comparatives met en lumière les résultats obtenus en 2025 par les entreprises aux tests EPR et EDR

INNSBRUCK, Autriche, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les cyberattaques continuent de défier même les organisations les plus résilientes, la nécessité de tests de sécurité clairs, fiables et ouvertement documentés n'a jamais été aussi cruciale. AV-Comparatives, une organisation réputée pour ses évaluations indépendantes et méthodiques, réaffirme cette importance en mettant en avant les résultats de son test 2025 de prévention et de réponse aux points de terminaison (EPR) ainsi que de son test de validation de la détection EDR (détection et réponse aux points de terminaison).

Ces deux rapports axés sur les entreprises démontrent que dans un environnement saturé d'allégations commerciales, de jargon technique et d'offres de produits complexes, les organisations ont surtout besoin d'un aperçu transparent, comparable et facile à comprendre de l'efficacité des solutions de sécurité en conditions réelles.

La transparence à la base de la confiance

Pour les deux tests, la méthode complète, les scénarios, la notation et les analyses d'attaques par étape sont accessibles au public. Le test EPR est accessible à l'adresse suivante :

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2025/

Le test de validation de la détection EDR est disponible à l'adresse suivante :

https://www.av-comparatives.org/news/edr-detection-validation-2025/

En publiant ouvertement ces détails, AV-Comparatives donne aux entreprises une visibilité et une transparence totales sur le mode d'évaluation des produits et sur les raisons pour lesquelles certains résultats ont été obtenus. Cette ouverture garantit que les responsables de la sécurité, les analystes et les équipes techniques pourront interpréter les résultats en toute indépendance, sans être tributaires de résumés opaques ou de rapports sélectifs.

La comparabilité pour des décisions d'entreprise plus pratiques

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les responsables de la sécurité des systèmes d'information et des centres des opérations de sécurité est la difficulté de comparer objectivement les produits de sécurité aux points de terminaison. De nombreuses évaluations manquent de normes cohérentes ou isolent les techniques du contexte réel des intrusions.

AV-Comparatives résout ce problème en procédant à des simulations d'attaques à chaîne de frappe complète et en les appliquant uniformément à toutes les solutions, sur la base du cadre MITRE ATT&CK. Chaque fournisseur doit faire face à la même séquence d'adversaires, aux mêmes contraintes opérationnelles et au même modèle de notation. Il en résulte une vue véritablement comparative qui aide les organisations à comprendre non seulement si une technique a été détectée, mais aussi comment chaque produit se comporte dans un scénario d'attaque réaliste.

Cette comparabilité est décisive pour sélectionner, déployer et améliorer en permanence les stratégies de défense des entreprises.

La fiabilité au service de l'indépendance, de la cohérence et du centrage sur le monde réel

Le test EPR 2025 a évalué 50 attaques en plusieurs étapes couvrant la compromission initiale, le mouvement latéral, le vol d'informations d'identification, la commande et le contrôle, l'exfiltration et l'impact. Les modes de blocage actif et de détection passive ont été évalués en même temps que la précision opérationnelle et la modélisation des coûts sur cinq ans pour un environnement de 5 000 points de terminaison.

Le test 2025 de validation de la détection EDR a examiné la visibilité et la qualité de la détection en cas de désactivation de la prévention, en évaluant si les équipes chargées des centres des opérations de sécurité recevraient une télémétrie cohérente et exploitable pendant toutes les phases d'une intrusion complexe. Sur les sept solutions d'entreprise de premier plan soumises aux tests, cinq ont satisfait aux exigences de la certification.

Parmi les participants figuraient tous les principaux acteurs, tels que Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, Elastic, ESET, Fortinet, G DATA, Kaspersky, Palo Alto Networks, VIPRE, ainsi que deux fournisseurs anonymes qui n'ont pas réussi à obtenir la certification.

Dans les deux rapports, l'accent est mis sur les mêmes critères : des menaces réelles, des séquences réalistes, des résultats réels. C'est pour cette fiabilité qu'AV-Comparatives continue de faire référence aux yeux des entreprises, des analystes, des instituts de recherche et des médias du monde entier.

La clarté pour transformer des attaques complexes en informations compréhensibles

Même les résultats techniques les plus précis perdent leur valeur en l'absence de communication claire. Les rapports d'AV-Comparatives sont structurés de manière à pouvoir éclairer non seulement les analystes, mais aussi les cadres responsables des investissements dans la cybersécurité et de la gestion des risques.

Chaque test comprend des flux d'attaque étape par étape, les réactions du produit et des résumés finaux conçus pour permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cette clarté aide les organisations à combler le fossé entre détails techniques et action stratégique : un besoin impératif dans les opérations modernes de cybersécurité.

Des évaluations sur mesure pour la communauté mondiale de la cybersécurité

Riche de plus de vingt ans d'expérience en matière de tests indépendants, l'organisation AV-Comparatives demeure attachée à présenter des évaluations pertinentes et ouvertement documentées. Les rapports de 2025 illustrent cette mission : une détermination à fournir à la communauté mondiale de la cybersécurité des résultats précis, compréhensibles et comparables.

Les entreprises ont besoin de plus que d'instantanés partiels ou de détections isolées. Elles ont besoin de tests en contexte complet qui reflètent les réalités du paysage des menaces d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'AV-Comparatives continue à proposer, année après année, pour les tests EDR, EPR, l'évaluation de la protection aux points de terminaison et les autres évaluations axées sur les entreprises.

Message d'Andreas Clementi, directeur général d'AV-Comparatives :

« Dans un environnement saturé de complexité, il est plus que jamais indispensable pour les responsables de la sécurité de choisir les bonnes technologies. La transparence, la comparabilité et la clarté sont essentielles. Nos rapports de 2025 relatifs aux entreprises témoignent de notre volonté de produire des tests réalistes et ouvertement documentés qui aident les organisations à comprendre le comportement des solutions dans la pratique, et pas seulement en théorie. »

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est un laboratoire indépendant de tests de cybersécurité fondé en 2004. Connue pour ses méthodes transparentes et ses tests en conditions réelles, l'organisation propose des programmes de certification et des évaluations complètes des produits de sécurité destinés aux particuliers et aux entreprises.

