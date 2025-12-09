Warum transparente, vergleichbare und zuverlässige Sicherheitstests wichtig sind: AV-Compararives 2025 hebt die Ergebnisse für Enterprise EPR und EDR hervor

INNSBRUCK, Österreich, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da Cyberangriffe selbst die widerstandsfähigsten Organisationen weiterhin vor Herausforderungen stellen, ist der Bedarf an klaren, vertrauenswürdigen und offen dokumentierten Sicherheitstests so groß wie nie zuvor. AV-Comparatives, bekannt für seine unabhängigen und methodikorientierten Bewertungen, bekräftigt diese Bedeutung, indem es die Ergebnisse seines 2025 Endpoint Prevention and Response (EPR)-Tests und EDR Detection Validation Tests hervorhebt.

Diese beiden auf Unternehmen ausgerichteten Berichte zeigen, dass in einer Landschaft voller Marketingversprechen, Fachjargon und komplexer Produktangebote das, was Unternehmen am meisten brauchen: transparente, vergleichbare und leicht verständliche Einblicke in die Leistung von Sicherheitslösungen unter realen Bedingungen.

Transparenz: Die Grundlage des Vertrauens

Die vollständige Methodik, die Szenarien, die Bewertung und die schrittweisen Angriffsanalysen für beide Tests sind öffentlich zugänglich. Der EPR-Test kann unter folgender Adresse abgerufen werden:

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2025/

Der EDR-Erkennungsvalidierungstest ist verfügbar unter:

https://www.av-comparatives.org/news/edr-detection-validation-2025/

Durch die offene Veröffentlichung dieser Details bietet AV-Comparatives Unternehmen vollständige Transparenz darüber, wie Produkte bewertet wurden und warum bestimmte Ergebnisse erzielt wurden. Diese Offenheit gewährleistet, dass Sicherheitsverantwortliche, Analysten und technische Teams die Ergebnisse unabhängig interpretieren können, ohne sich auf undurchsichtige Zusammenfassungen oder selektive Berichte verlassen zu müssen.

Vergleichbarkeit: Praktische Entscheidungen für Unternehmen

Eine der größten Herausforderungen für CISOs und SOC-Verantwortliche ist die Schwierigkeit, Endpoint-Sicherheitsprodukte fair zu vergleichen. Vielen Bewertungen fehlen einheitliche Standards oder sie isolieren Techniken vom realen Kontext einer Attacke.

AV-Comparatives begegnet diesem Problem, indem es vollständige Kill-Chain-Angriffssimulationen durchführt, die auf der Grundlage des MITRE ATT&CK-Frameworks einheitlich auf alle Lösungen angewendet werden. Jeder Anbieter sieht sich mit derselben Gegnersequenz, denselben operativen Einschränkungen und demselben Bewertungsmodell konfrontiert. Das Ergebnis ist eine wirklich vergleichbare Ansicht, die Unternehmen hilft, nicht nur zu verstehen, ob eine Technik erkannt wurde, sondern auch, wie jedes Produkt in einem realistischen Angriffsszenario abschneidet.

Diese Vergleichbarkeit ist für die Auswahl, Bereitstellung und kontinuierliche Verbesserung von Unternehmensverteidigungsstrategien von entscheidender Bedeutung.

Verlässlichkeit: Unabhängig, konsequent und praxisorientiert

Der EPR-Test 2025 bewertete 50 mehrstufige Angriffe , die von der ersten Kompromittierung über laterale Bewegungen, den Diebstahl von Anmeldedaten, Befehls- und Kontrollfunktionen bis hin zur Exfiltration und den Auswirkungen reichten. Aktive Blockierungs- und passive Erkennungsmodi wurden zusammen mit der operativen Genauigkeit und einer Fünf-Jahres-Kostenmodellierung für eine Umgebung mit 5.000 Endpunkten bewertet.

Der EDR Detection Validation Test 2025 untersuchte die Sichtbarkeit und Erkennungsqualität bei deaktivierter Prävention und bewertete, ob SOC-Teams während aller Phasen eines komplexen Eindringens kohärente, verwertbare Telemetriedaten erhalten würden. Sieben führende Unternehmenslösungen nahmen teil, von denen fünf die Zertifizierungsanforderungen erfüllten.

Zu den Teilnehmern gehörten alle wichtigen Akteure wie Bitdefender, Check Point, CrowdStrike, Elastic, ESET, Fortinet, G DATA, Kaspersky, Palo Alto Networks, VIPRE und zwei anonyme Anbieter, die die Zertifizierung nicht erreichten.

In beiden Berichten bleibt der Schwerpunkt konsistent: Reale Bedrohungen, realistische Abläufe, echte Ergebnisse. Diese Zuverlässigkeit ist der Grund, warum AV-Comparatives weiterhin von Unternehmen, Analysten, Forschungseinrichtungen und globalen Medien als Referenz herangezogen wird.

Klarheit: Komplexe Angriffe in verständliche Einsichten umwandeln

Selbst die genauesten technischen Erkenntnisse verlieren an Wert, wenn sie nicht klar kommuniziert werden. Die Berichte von AV-Comparatives sind so strukturiert, dass sie nicht nur für Analysten, sondern auch für Führungskräfte, die für Investitionen in Cybersicherheit und Risikomanagement verantwortlich sind, informativ sind.

Jeder Test umfasst schrittweise Angriffsabläufe, Produktreaktionen und abschließende Zusammenfassungen, die eine fundierte Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Diese Klarheit hilft Unternehmen, die Lücke zwischen technischen Details und strategischen Maßnahmen zu schließen – eine entscheidende Anforderung in modernen Cybersicherheitsmaßnahmen.

Entwickelt für die globale Cybersicherheits-Community

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in unabhängigen Tests ist AV-Comparatives weiterhin bestrebt, aussagekräftige, offen dokumentierte Bewertungen zu erstellen. Die Berichte für 2025 spiegeln diese Mission wider: die Verpflichtung, der globalen Cybersicherheits-Community genaue, verständliche und vergleichbare Ergebnisse zu liefern.

Unternehmen benötigen mehr als nur Teilbilder oder isolierte Erkennungen. Sie benötigen Tests im vollständigen Kontext, die die Realitäten der heutigen Bedrohungslandschaft widerspiegeln. AV-Comparatives liefert genau das, Jahr für Jahr, in den Bereichen EDR, EPR, Endpoint Protection und anderen unternehmensorientierten Bewertungen.

Eine Botschaft von Andreas Clementi, CEO von AV-Comparatives:

„Sicherheitsverantwortliche stehen unter enormem Druck, in einem komplexen Umfeld die richtigen Technologien auszuwählen. Transparenz, Vergleichbarkeit und Klarheit sind dabei unerlässlich. Unsere Unternehmensberichte für 2025 zeigen unser Engagement für offen dokumentierte, realistische Tests, die Unternehmen helfen zu verstehen, wie sich Lösungen in der Praxis und nicht nur in der Theorie verhalten."

Informationen zu AV-Comparatives

AV-Comparatives ist ein 2024 gegründetes unabhängiges Testlabor für Cybersicherheit. Die Organisation ist bekannt für ihre transparenten Methoden und praxisnahen Tests und bietet Zertifizierungsprogramme und umfassende Bewertungen für Sicherheitsprodukte für Verbraucher und Unternehmen an.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5660896/AV_Comparatives_Logo.jpg