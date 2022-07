AV-Comparatives publie un test à long terme de 18 solutions de sécurité des points de terminaison pour les entreprises et les affaires / Juillet 2022

Le paysage des menaces continue d'évoluer rapidement, plaçant les éditeurs d'antivirus face à de nouveaux défis. Le rapport de test montre comment les produits de sécurité se sont adaptés à ceux-ci et ont amélioré la protection au fil des ans.

Pour être certifiés en juillet 2022 en tant que « produit commercial approuvé » par AV-Comparatives, les produits testés doivent obtenir une note d'au moins 90 % au test Malware Protection, avec zéro fausse alarme sur les logiciels commerciaux courants, un taux inférieur à « Remarquablement élevé » pour les faux positifs sur les fichiers non commerciaux et doivent obtenir une note d'au moins 90 % dans l'ensemble du test de protection dans le monde réel sur une période de quatre mois, avec moins de cent fausses alarmes sur des logiciels ou des sites Web propres.

Les solutions de sécurité des points de terminaison pour les entreprises et les PME de 18 grands fournisseurs ont été soumises au Business Main-Test Series 2022H1 : Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware et WatchGuard.

Test de protection dans le monde réel : Le test de protection dans le monde réel est un test à long terme effectué sur une période de quatre mois. Il évalue la capacité du logiciel de protection des points de terminaison à protéger le système contre les menaces véhiculées par Internet.

Test de protection contre les logiciels malveillants :

Le test de protection contre les logiciels malveillants exige que les produits testés détectent les programmes malveillants susceptibles d'être rencontrés sur les systèmes de l'entreprise, par exemple sur le réseau local ou les disques externes.

Test de performance :

Le test de performance vérifie que les produits testés ne fournissent pas de protection au détriment du ralentissement du système.

Test des faux positifs :

Pour chacun des tests de protection, un test des faux positifs est effectué. Ces tests permettent de s'assurer que le logiciel de protection des points de terminaison ne provoque pas un nombre important de fausses alarmes, ce qui peut être particulièrement perturbant pour les réseaux d'entreprise.

Examen de la facilité d'utilisation :

Le rapport comprend également un examen détaillé de l'interface utilisateur de chaque produit, qui donne un aperçu de son utilisation dans des scénarios de gestion quotidiens typiques.

Dans l'ensemble, le rapport de juillet d'AV-Comparatives Business Security Test 2022 fournit aux responsables informatiques et aux CISO une image détaillée des forces et des faiblesses des produits testés, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur ceux qui pourraient convenir à leurs besoins spécifiques.

Les prochaines récompenses seront attribuées aux personnes qualifiées en décembre 2022H2 (pour les tests d'août-novembre). Comme tous les rapports de tests publics d'AV-Comparatives, le rapport Enterprise & Business Endpoint Security est disponible universellement et gratuitement.

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2022-march-june/

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

