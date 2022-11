AV-Comparatives rilascia un test a lungo termine per le 17 più diffuse suite di sicurezza Internet antivirus per utenti privati

INNSBRUCK, Austria, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il principale laboratorio di test antivirus rilascia i risultati completi dei quattro mesi di test del Real-World Protection Test nel periodo luglio-ottobre 2022.

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-october-2022/

AV-Comparatives Test Results - Real-World Protection 2022 AV-Comparatives Test Results - Real-World Protection 2022

I prodotti testati da AV-Comparatives sono stati:

Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security e VIPRE Advanced Security.

Nell'ambito della sua serie di test principali per i consumatori, AV-Comparatives ha pubblicato i risultati del test di protezione del mondo reale da luglio a ottobre 2022 per le soluzioni di sicurezza per i consumatori. Sono stati valutati 17 popolari programmi anti-malware per valutarne la protezione contro le minacce provenienti da Internet.

Il Real-World Protection Test condotto da AV-Comparatives simula le condizioni reali vissute quotidianamente dagli utenti. Il test ha determinato con precisione se ogni minaccia utilizzata era in grado di apportare modifiche al sistema di test. Per garantire che i programmi di sicurezza non confondano gli utenti con falsi allarmi, AV-Comparatives ha sottoposto tutti i prodotti a un test sui falsi positivi. I programmi con alti livelli di falsi allarmi hanno visto ridurre i loro livelli di premio.

In totale, 10 prodotti hanno raggiunto il livello più alto, ADVANCED+, in questo Real-World Protection Test. Questi sono (in ordine alfabetico): Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, McAfee, VIPRE.

Come tutti i rapporti pubblici di AV-Comparatives, anche questo rapporto del Real-World Protection Test può essere letto o scaricato gratuitamente, e senza registrazione, dal sito Web del laboratorio:

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati.

AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo ufficiale di approvazione delle prestazioni del software riconosciuto a livello mondiale.

