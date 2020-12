Avaliação da GAC MOTOR 2020: Contrariando as expectativas, futuro promissor

GUANGZHOU, China, 23 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 2020, a GAC MOTOR expandiu-se avidamente no mercado internacional de automóveis. Analisando este ano, os negócios internacionais da GAC MOTOR cresceram continuamente e as vendas aumentaram na contramão da tendência, apresentando relatórios anuais destacados.

Existem vários conjuntos de indicadores que mostram o progresso significativo obtido pela GAC MOTOR este ano:

Os canais de vendas continuam a ser otimizados por meio da abertura de 30 novos showrooms na neste ano;

Exploração de novos canais como transmissões on-line globais, aquecendo o mercado com a introdução de novos modelos de sucesso;

Avanços em 6 importantes mercados, espera-se que as vendas anuais atinjam o crescimento anual de 22%, na vanguarda da taxa de crescimento da indústria.

De que modo a GAC MOTOR continua avançando com sucesso em um mercado com condições tão adversas e difíceis? Na trajetória para o desenvolvimento global, a GAC MOTOR continua a tomar decisões estratégicas com base nas necessidades do mercado e dos consumidores. Produtos e serviços personalizados para eles, abordando seus pontos principais, para que a GAC possa se destacar na competição feroz no mercado automotivo.

Apoiada pela pesquisa e os recursos de tecnologia de ponta do mundo, a GAC MOTOR continua a conduzir sua excelente matriz de produtos, liderando o caminho no mercado para todos os tipos de modelos. Ela introduziu vários veículos novos para mercados como Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Rússia, Chile e Nigéria. O uso inovador de transmissão ao vivo global on-line e outras novas formas, rompendo as restrições do espaço para alcançar uma interação mais efetiva e eficaz, por meio da apresentação geral multimídia das vantagens do novo veículo, trazendo um senso de participação e experiência sem precedentes.

A trajetória de expansão global da GAC MOTOR foi medida e implementada – baseada na estrita adesão aos padrões de qualidade, investimentos estratégicos em mercados centrais e baseada no desenvolvimento de uma forte reputação de marca.

Com as avaliações positivas de muitos proprietários, a GAC MOTOR recebeu muita atenção da mídia local. Muitos meios de comunicação confiáveis noticiaram sobre a GAC MOTOR, incluindo inovação de design, melhorias de recursos, sistema de cadeia de suprimentos, para analisar o sucesso da marca.

A GAC MOTOR prioriza a inovação e a pesquisa voltadas para o consumidor, e desenvolve produtos de alta qualidade com habilidade profissional, portanto, ela foi apoiada e reconhecida pelos proprietários de veículos e pela indústria em todo o mundo. Com os excelentes resultados de 2020, a GAC MOTOR continuará seu caminho de desenvolvimento de alta qualidade para criar uma experiência automotiva agradável para clientes em todo o mundo.

FONTE GAC MOTOR

