Revue de l'année 2020 de GAC MOTOR : Remontée à contre-courant, avenir prometteur

GUANGZHOU, Chine, 24 décembre 2020 /PRNewswire/ -- En 2020, GAC MOTOR s'est lancée avec enthousiasme sur le marché international de l'automobile. Cette année, les activités internationales de GAC MOTOR ont connu une croissance constante et les ventes ont augmenté, à contre-courant de la tendance du marché, ce qui a entraîné la production de rapports annuels impressionnants.

Plusieurs ensembles d'indicateurs montrent les progrès importants réalisés par GAC MOTOR cette année :

Les canaux de vente continuent d'être optimisés grâce à l'ouverture de 30 nouvelles salles d'exposition cette année.

Le fabricant a exploré de nouveaux canaux, tels que les diffusions en direct mondiales en ligne, et a donné un nouveau souffle au marché avec l'introduction de nouveaux modèles de superproduction.

L'entreprise a réalisé une percée dans six marchés importants et prévoit une croissance des ventes d'une année à l'autre de 22 %, ce qui représente le meilleur taux de croissance de l'industrie.

Comment GAC MOTOR continue-t-elle de réussir dans un marché où les conditions sont aussi difficiles ? L'entreprise, qui suit un parcours de développement mondial, continue de prendre des décisions stratégiques en fonction des besoins du marché et des consommateurs. GAC MOTOR propose des produits et des services personnalisés, ce qui lui permet d'éliminer les motifs de frustration des clients et de se démarquer des autres constructeurs du marché de l'automobile, où la concurrence est vive.

Soutenue par les meilleures recherches et ressources technologiques du monde, GAC MOTOR continue de réaliser son excellente matrice de produits et d'ouvrir la voie à toutes sortes de modèles sur le marché. Elle a introduit un certain nombre de nouveaux véhicules au sein de différents marchés, notamment en Arabie saoudite, au Koweït, au Bahreïn, en Russie, au Chili et au Nigeria. Grâce à son utilisation innovante de la diffusion en direct mondiale en ligne et à d'autres nouvelles formules, à une élimination des limites d'espace pour parvenir à une plus grande interaction, plus efficace, et à une présentation multimédia complète des avantages des nouvelles voitures, l'entreprise a favorisé une expérience et une participation sans précédent.

La stratégie d'expansion mondiale de GAC MOTOR est pratique et a été mesurée - elle est fondée sur le respect rigoureux des normes de qualité, les investissements stratégiques dans les marchés principaux et le développement d'une solide réputation de marque.

Grâce aux nombreux commentaires positifs de propriétaires, GAC MOTOR a fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des médias locaux. De nombreux médias faisant autorité ont publié un reportage sur l'entreprise dans le but d'analyser sa réussite, notamment en présentant ses innovations en matière de conception, les améliorations aux caractéristiques de ses produits et sa chaîne d'approvisionnement.

GAC MOTOR met l'accent sur l'innovation et la recherche axées sur le consommateur, et fabrique des produits de haute qualité qui témoignent de son savoir-faire. C'est donc en toute logique qu'elle bénéficie du soutien et de la reconnaissance des propriétaires de voitures et du secteur de l'automobile à l'échelle mondiale. Forte des excellents résultats de l'année 2020, GAC MOTOR continuera de développer des produits de haute qualité afin de créer une expérience automobile agréable pour ses clients du monde entier.

