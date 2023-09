A Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade capacitará a próxima geração de líderes turísticos e preencherá a enorme lacuna global de habilidades turísticas.

O currículo inédito de treinamento acadêmico e vocacional de elite reimaginará a educação turística, oferecendo experiências de aprendizagem ricas, diversificadas e inovadoras para preparar os graduados para o futuro do setor.

Anunciada pela primeira vez em 2021, a Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade é de cofundação do Ministério do Turismo e Qiddiya em colaboração com a OMT e nomeou um distinto Conselho de Administração.

RIADE, Arábia Saudita, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Novos detalhes sobre a pioneira Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade foram revelados no evento do Dia Mundial do Turismo (WTD), realizado em Riade. Anunciada pela primeira vez em 2021, a escola é cofundada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita e pela Qiddiya em colaboração com a OMT.

ADVANCING INTERNATIONAL TOURISM EDUCATION: THE RIYADH SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY UNVEILED AT WORLD TOURISM DAY IN SAUDI ARABIA

A Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade tem a intenção de se tornar a primeira academia centrada no aluno do mundo a unir todas as facetas do treinamento turístico necessário para capacitar a próxima geração de líderes de turismo e hospitalidade de todo o mundo e preencher a lacuna global de habilidades turísticas.

Os novos desenvolvimentos foram anunciados durante uma coletiva de imprensa organizada pelo Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, e pelo Secretário Geral da OMT, Zurab Pololikashvil, paralelamente ao evento do Dia Mundial do Turismo.

A ser localizada na sede de megaprojeto do Reino, a Qiddiya, com uma instalação provisória na Universidade Princess Nourah, a Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade reafirma a posição da Arábia Saudita como líder no avanço do setor de turismo global e ressalta seu compromisso de preencher a escassez global de habilidades para acelerar o crescimento futuro do setor. A escola aceitará os alunos do 4º trimestre de 2024 e até 2030 terá uma admissão de mais de 25.000 estudantes por ano.

Atualmente, a maioria dos institutos de turismo internacionais não oferece educação acadêmica e vocacional em toda a amplitude e profundidade do ecossistema dentro de uma instituição. Por meio de um currículo híbrido pioneiro, a instituição centrada no aluno aproveitará esta oportunidade, reunindo as mentes mais brilhantes, tecnologias de ponta e instalações de última geração e os melhores professores para criar um programa holístico e focado na carreira.

O Conselho de Administração da escola incluirá líderes multidisciplinares de diversas origens, desde turismo e hospitalidade até investimentos e Tecnologia Educacional. Além de Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, estarão presentes na iniciativa o Diretor Administrativo da Qiddiya, Abdullah AlDawood, Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral da OMT, CEO da Accor Hotels Sebastian Bazin, CEO do Grupo, a Autoridade de Desenvolvimento da Ad Diriyah Gate, Jerry Inzerillo, Morgan Parker e o CEO da Udacity, Kai Roemmelt, entre outros que serão anunciados oportunamente.

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "O sucesso do setor de turismo se estende muito além do crescimento econômico, mas depende do compromisso dos governos em todo o mundo de equipar futuros líderes turísticos com as habilidades necessárias para prosperar neste setor em rápida evolução.

"A Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade é um presente da Arábia Saudita para o mundo. Por meio de seu currículo pioneiro, que oferecerá cursos abrangentes de ensino superior que abrangem todos os aspectos do setor de turismo e hospitalidade, a escola representa o compromisso da Arábia Saudita de oferecer educação abrangente e progressiva que capacite os indivíduos, tanto nacional quanto internacionalmente. Ao investirmos na próxima geração de profissionais do turismo, não estamos apenas a garantir o futuro da indústria, mas também a promover um legado de excelência que impulsionará a prosperidade, estimulará o crescimento individual dos cidadãos e promoverá o intercâmbio cultural nos próximos anos".

Além disso, Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT, acrescentou: "Os mais recentes desenvolvimentos da Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade constituem um marco importante na nossa busca por um setor de turismo mais sustentável e resiliente. A educação é a base do progresso e, ao investir nas habilidades e conhecimentos de futuros líderes turísticos, estamos fortalecendo as bases das quais o crescimento e o desenvolvimento do setor dependem".

À medida que o setor do turismo continua a sua trajetória de crescimento econômico - preparado para atingir 9,5 trilhões de dólares em contribuição para o PIB em 2023 —estima-se que o setor empregará 430 milhões de pessoas em todo o mundo até 2033, com quase 12% da população de trabalho empregada no setor. Com o setor de viagens e turismo de crescimento mais rápido no Oriente Médio, de acordo com o WTTC, a Arábia Saudita capacitou 80.000 cidadãos até 2022 e se comprometeu a investir mais de $100 milhões em educação e treinamento.

A Escola de Turismo e Hospitalidade de Riade faz parte do compromisso mais amplo do Reino com o desenvolvimento do setor de turismo global, demonstrado por sua realização do WTD 2023. Sob o tema "Turismo e Investimentos Verdes", os participantes estão explorando o papel essencial do turismo e da colaboração global na promoção da prosperidade, na ponte das culturas e na preservação do meio ambiente por meio de uma variedade de atividades.

Sobre o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo da Arábia Saudita foi fundado em 2020, após a abertura da Arábia Saudita para turistas internacionais em 2019. O Ministério é a ponta de lança da Visão do Reino de inserir o turismo saudita na vanguarda. Seus esforços se alinham com as metas ambiciosas do Reino, com o objetivo de criar 1 milhões de empregos para seus cidadãos, permitir o crescimento acelerado e sustentável com políticas, investimentos e desenvolvimento de talentos focados no futuro orientados por dados, receber 100 milhões de visitas turísticas até a 2030 e ampliar a contribuição do setor do PIB de 3% para 10%. Ao fazer isso, o ministro do Turismo emite licenças e classificações para atividades turísticas e cria e aprova regulamentações de vistos turísticos.

Sobre a OMT

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas para promover o turismo como um veículo para o desenvolvimento igualitário, inclusivo e sustentável. Trabalhando com seus Estados Membros, organizações internacionais e o setor privado, a OMT promove viagens seguras para todos. A OMT também trabalha para tornar o turismo a base da confiança e da cooperação internacional e um pilar central do crescimento e das oportunidades. Como parte do sistema mais amplo da ONU, a OMT está na vanguarda dos esforços globais para alcançar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo por meio de sua capacidade de criar empregos decentes, promover a igualdade e preservar o patrimônio natural e cultural.

Sobre a Qiddiya

A Qiddiya está prevista para se tornar um destino vibrante, habitável, de entretenimento, esportivo e cultural que atualmente está sendo desenvolvido na porta da capital da Arábia Saudita, Riade. Sua filosofia reflete a visão 2030 da Arábia Saudita que busca construir uma nação ambiciosa com uma sociedade vibrante e economia próspera. Ambientado em meio às deslumbrantes paisagens naturais do Reino, o projeto gigantesco de vanguarda incluirá desde parques temáticos familiares e instalações esportivas sofisticadas até salas de shows elaboradas e belos espaços públicos, tudo isso a poucos minutos dos centros urbanos que oferecem lugares para viver, trabalhar e ficar, além de opções para fazer compras, jantar e visitar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2234707/RSTH.jpg

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia