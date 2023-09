PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT DU TOURISME INTERNATIONAL : L'ÉCOLE DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DE RIYAD DÉVOILÉE LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME EN ARABIE SAOUDITE

L'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad donnera à la prochaine génération de leaders du tourisme les moyens d'agir et comblera l'énorme déficit de compétences dans le domaine du tourisme au niveau mondial.

Ce programme d'enseignement supérieur et de formation professionnelle d'élite, le premier du genre, réinventera l'enseignement du tourisme en offrant des expériences d'apprentissage riches, diversifiées et innovantes afin de préparer les diplômés à l'avenir du secteur.

Annoncée pour la première fois en 2021, l'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad est cofondée par le ministère du Tourisme et Qiddiya, en collaboration avec l'OMT, et a nommé un conseil d'administration distingué.

RIYAD, Arabie saoudite, 30 septembre 2023 /PRNewswire/ -- De nouveaux détails sur l'École pionnière de tourisme et d'hôtellerie de Riyad ont été dévoilés lors de la Journée mondiale du tourisme (JMT), organisée à Riyad. Annoncée pour la première fois en 2021, l'école est cofondée par le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite et Qiddiya, en collaboration avec l'OMT.

L'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad est appelée à devenir la première académie au monde centrée sur les étudiants, qui réunira toutes les facettes de la formation touristique nécessaire pour former la prochaine génération de leaders du tourisme et de l'hôtellerie du monde entier et combler le déficit mondial de compétences dans le domaine du tourisme.

Ces nouveaux développements ont été annoncés lors d'une conférence de presse organisée par le ministre du Tourisme d'Arabie saoudite, Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, et le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvil, en marge de la Journée mondiale du tourisme.

Située au siège du méga-projet de divertissement du Royaume, Qiddiya, avec des installations provisoires à l'Université Princess Nourah, l'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad réaffirme la position de l'Arabie saoudite en tant que leader dans le développement du secteur touristique mondial et souligne son engagement à combler la pénurie mondiale de compétences afin d'accélérer la croissance future de l'industrie. L'école acceptera des étudiants à partir du 4e trimestre 2024 et, d'ici 2030, elle comptera plus de 25 000 étudiants par an.

À l'heure actuelle, la majorité des instituts internationaux de tourisme n'offrent pas, au sein d'un même établissement, un enseignement à la fois académique et professionnel couvrant l'étendue et la profondeur de l'écosystème. Grâce à un programme hybride innovant, l'établissement axé sur les étudiants tirera parti de cette occasion en réunissant les esprits les plus brillants, les technologies de pointe, les installations les plus modernes et les meilleurs professeurs pour créer un programme holistique axé sur la carrière.

Le conseil d'administration de l'école comprendra des dirigeants multidisciplinaires issus de divers horizons, du tourisme et de l'hôtellerie à l'investissement et aux technologies de l'éducation. Outre Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, ministre du Tourisme d'Arabie Saoudite, le directeur général de Qiddiya, Abdullah Al-Dawood, Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT, Sebastian Bazin, PDG d'Accor Hotels, Jerry Inzerillo, PDG du groupe Ad Diriyah Gate Development Authority, Morgan Parker et Kai Roemmelt, PDG d'Udacity, figurent parmi d'autres personnalités qui seront annoncées en temps voulu.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme d'Arabie saoudite, a déclaré : « Le succès du secteur du tourisme va bien au-delà de la croissance économique et dépend de l'engagement des gouvernements du monde entier à doter les futurs leaders du tourisme des compétences nécessaires pour prospérer dans cette industrie en constante évolution. »

« L'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad est un cadeau saoudien au monde. Grâce à son programme d'études novateur, qui proposera des cours d'enseignement supérieur complets couvrant tous les aspects de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, l'école représente l'engagement saoudien à fournir un enseignement complet et progressif qui donne aux individus les moyens d'agir, tant au niveau national qu'international. En investissant dans la prochaine génération de professionnels du tourisme, nous assurons non seulement l'avenir de l'industrie, mais nous favorisons également un héritage d'excellence qui stimulera la prospérité, l'épanouissement individuel des citoyens et les échanges culturels pour les années à venir. »

En outre, Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l'OMT, a ajouté : « Les derniers développements de l'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad marquent une étape importante dans notre quête d'un secteur touristique plus durable et plus résilient. L'éducation est le fondement du progrès, et en investissant dans les compétences et les connaissances des futurs leaders du tourisme, nous renforçons les bases sur lesquelles repose la croissance et le développement de l'industrie. »

Alors que le secteur du tourisme poursuit sa trajectoire de croissance économique (qui devrait atteindre 9 500 milliards de dollars de contribution au PIB en 2023), le secteur devrait employer 430 millions de personnes dans le monde d'ici 2033, soit près de 12 % de la population active employée dans ce secteur. L'Arabie saoudite, dont le secteur des voyages et du tourisme connaît la croissance la plus rapide au Moyen-Orient selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), a formé 80 000 citoyens depuis 2022 et s'est engagée à investir plus de 100 millions de dollars dans l'enseignement et la formation.

L'École de tourisme et d'hôtellerie de Riyad fait partie de l'engagement plus large du Royaume en faveur du développement du secteur touristique mondial, comme en témoigne d'accueil de la JMT 2023. Sous le thème « Tourisme et investissements verts », les participants explorent le rôle essentiel du tourisme et de la collaboration mondiale dans la promotion de la prospérité, le rapprochement des cultures et la préservation de l'environnement à travers une variété d'activités.

À propos du ministère du Tourisme

Le ministère du Tourisme d'Arabie saoudite a été créé en 2020, à la suite de l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes internationaux en 2019. Le ministère est le fer de lance de la vision du Royaume visant à mettre le tourisme saoudien au premier plan. Ses efforts s'alignent sur les objectifs ambitieux du Royaume, visant à créer 1 million d'emplois pour ses citoyens, à permettre une croissance accélérée et durable grâce à des politiques axées sur l'avenir, des investissements et le développement de talents guidés par des données, à recevoir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, et à amplifier la contribution du secteur au PIB de 3 % à 10 %. Ce faisant, le ministère du Tourisme délivre des licences et des classifications pour les activités touristiques et crée et approuve la réglementation des visas touristiques.

À propos de l'OMT

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'agence spécialisée des Nations unies chargée de promouvoir le tourisme en tant que vecteur d'un développement égal, inclusif et durable. En collaboration avec ses États membres, les organisations internationales et le secteur privé, l'OMT promeut des voyages sûrs et fluides pour tous. L'OMT s'emploie également à faire du tourisme le fondement de la confiance et de la coopération internationale et un pilier central de la croissance et des opportunités. En tant que composante du système des Nations unies au sens large, l'OMT est à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment grâce à sa capacité à créer des emplois décents, à promouvoir l'égalité et à préserver le patrimoine naturel et culturel.

À propos de Qiddiya

Qiddiya est appelée à devenir une destination culturelle, sportive et de divertissement dynamique et agréable à vivre, qui se développe actuellement aux portes de la capitale saoudienne, Riyad. Sa philosophie reflète la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui vise à construire une nation ambitieuse avec une société dynamique et une économie prospère. Situé au milieu des magnifiques paysages naturels du Royaume, ce gigantesque projet avant-gardiste comprendra tout, des parcs à thème pour les familles et des sites sportifs sophistiqués aux salles de concert élaborées et aux splendides espaces publics, le tout situé à quelques minutes des centres urbains offrant des lieux de vie, de travail et de séjour, ainsi que des lieux de shopping, de restauration et de visite.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2234707/RSTH.jpg

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia