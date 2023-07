AVANÇOS NO TRATAMENTO, DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE RISCO APRESENTADOS NA ALZHEIMER'S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE

AMSTERDÃ, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Nova pesquisa divulgada na Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) de 2023 abrangeu a amplitude da pesquisa sobre a doença de Alzheimer e demência, incluindo avanços no tratamento, diagnóstico precoce e preciso, e nossa compreensão dos fatores de risco para a doença de Alzheimer e outras demências.

A AAIC é o principal fórum anual para apresentação e discussão das pesquisas mais recentes sobre Alzheimer e demência. A conferência deste ano foi realizada tanto virtualmente quanto presencialmente em Amsterdã, na Holanda, e atraiu mais de 10 mil participantes e mais de 3 mil apresentações científicas.

Avanços em Tratamentos, Resultados de Ensaios Clínicos

A Alzheimer's Association destacou os resultados de ensaios de intervenções medicamentosas e não medicamentosas para a doença de Alzheimer na AAIC 2023.

Dados novos e mais completos foram divulgados na AAIC 2023 por Eli Lilly do ensaio clínico TRAILBLAZER-ALZ 2 Fase 3 de donanemab na doença de Alzheimer sintomática precoce. Com esse panorama mais completo dos resultados da Fase 3 de donanemab, vemos mais evidências científicas convincentes de que a remoção completa da beta-amilóide do cérebro está associada a uma desaceleração significativa da progressão da doença em pessoas que vivem com Alzheimer precoce. Os resultados desse estudo também ilustram que iniciar o tratamento o mais rápido possível no curso da doença permite a possibilidade de um efeito benéfico maior, mas que, igualmente, há potencial para retardar a progressão da doença, mesmo quando o tratamento é iniciado posteriormente. O progresso que vimos nessa classe de tratamentos, bem como a diversificação de novas terapias em potencial nos últimos anos, oferece esperança aos afetados por essa doença devastadora.

Duas novas abordagens terapêuticas para a doença de Alzheimer baseadas na edição do gene CRISPR foram divulgadas na AAIC. Uma tem como objetivo reduzir o impacto do gene de risco de Alzheimer mais conhecido, o APOE-e4. A outra se esforça para reduzir a produção de uma proteína tóxica no cérebro, a beta-amilóide, que é uma característica do Alzheimer e alvo de tratamentos recentemente aprovados. A tecnologia CRISPR está tornando a identificação de terapias-alvo mais rápida, com o objetivo de acelerar o processo de descoberta de medicamentos e construir plataformas para o desenvolvimento de tratamentos de última geração.

As intervenções não medicamentosas também foram apresentadas na AAIC, incluindo os resultados do estudo Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders (ACHIEVE) (Avaliação do Envelhecimento e Saúde Cognitiva em Idosos), o maior ensaio clínico randomizado e controlado de aparelhos auditivos para reduzir o declínio cognitivo de longo prazo em idosos. Embora os resultados tenham sido negativos na população total do estudo, a intervenção auditiva retardou em 48% o declínio cognitivo em idosos com perda auditiva leve a moderada em um segmento pré-especificado da população do estudo, composto por 238 pessoas que participaram de um estudo observacional em andamento de saúde cardíaca. A intervenção de três anos incluiu o uso de aparelhos auditivos, um "kit de ferramentas" auditivas e instrução e aconselhamento contínuos com um fonoaudiólogo.

Exames de Sangue: A Próxima Fronteira no Diagnóstico do Alzheimer

Os avanços na tecnologia e na prática apresentados pela primeira vez na AAIC 2023 demonstram a simplicidade, a transportabilidade e o valor diagnóstico dos biomarcadores sanguíneos para a doença de Alzheimer.

Pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, apresentaram os resultados de um exame de sangue simples com uma picada na ponta do dedo, que se mostra promissor na capacidade de detectar os marcadores de Alzheimer usando uma única gota de sangue seco em cartões especiais e enviados de um dia para o outro entre dois países, sem controle de temperatura ou resfriamento. Se validado por meio de pesquisas adicionais, esse teste pode oferecer uma opção rápida, não invasiva e econômica, simples o suficiente para ser realizado de forma independente ou por cuidadores. Ele pode ser particularmente valioso para uso em zonas rurais ou em outras áreas com poucos recursos.

Um grupo de pesquisa da Universidade de Lund, na Suécia, conduziu o primeiro estudo para examinar o uso de biomarcadores sanguíneos para o Alzheimer nos cuidados primários e os comparou com a precisão diagnóstica dos médicos de cuidados primários. Um exame de sangue teve mais de 80% de precisão na identificação de alterações relacionadas ao Alzheimer — desempenho significativamente melhor do que o dos médicos do estudo que não tiveram acesso ao teste. Os exames de sangue para Alzheimer têm grande potencial para melhorar o diagnóstico precoce, a precisão do diagnóstico e o tratamento adequado de pessoas com Alzheimer.

Novo Uso de Opioides e Mortalidade Entre Idosos com Demência O novo uso de opioides em idosos com demência está associado a um aumento significativo do risco de morte, incluindo um aumento de onze vezes nas primeiras duas semanas, de acordo com uma pesquisa apresentada na AAIC 2023. Pesquisadores da Danish Dementia Research Centre usaram dados de todas as pessoas na Dinamarca com 65 anos ou mais diagnosticadas com demência entre 2008 e 2018, incluindo residentes em suas próprias casas e em lares de idosos. Desse grupo, 42% dos diagnosticados com demência tinham prescrição para retirar um opioide em uma farmácia.

Eles descobriram que 33,1% dos participantes do estudo morreram dentro de 180 dias após o início da primeira prescrição de opioide, em comparação com os 6,4% daqueles que não foram expostos a opioides. Após ajustar as potenciais diferenças entre os grupos, os pesquisadores constataram um aumento de quatro vezes no excesso de risco de mortalidade. O risco era maior nos primeiros 14 dias, quando a mortalidade para todos os opioides aumentava onze vezes. Esses resultados iniciais enfatizam a necessidade de discussão entre o paciente, a família e o médico sobre a medicação para dor.

Constipação Crônica Associada ao Declínio Cognitivo

Novas pesquisas que demonstram a relação entre a saúde intestinal e o cérebro foram reveladas na AAIC. Um pesquisador da Universidade de Massachusetts, Amherst, descobriu que indivíduos com constipação crônica (evacuação a cada três dias ou mais) tinham uma cognição significativamente pior, equivalente a três anos a mais de envelhecimento cognitivo cronológico, do que aqueles com padrões saudáveis de evacuação.

Além disso, pesquisadores da Universidade do Texas, San Antonio, encontraram bactérias intestinais específicas que estão associadas ao aumento do risco de demência, bem como bactérias intestinais que podem ser neuroprotetoras. Pesquisas anteriores conectaram a saúde e a composição do microbioma intestinal, que é a comunidade de microrganismos que vivem em nosso trato digestivo, com várias outras funções vitais do corpo.

Primeiras Estimativas Nacionais da Prevalência de Alzheimer nos Condados dos EUA

As primeiras estimativas nacionais da prevalência de pessoas com demência por Alzheimer nos condados — em todos os 3.142 condados dos Estados Unidos — foram reveladas na AAIC 2023. Pesquisadores do Rush University Medical Center, em Chicago, descobriram que o leste e o sudeste dos EUA têm a maior prevalência de demência por Alzheimer. Porcentagens mais altas de idosos, negros e hispânicos, todos grupos de maior risco para a doença, podem explicar a prevalência elevada nessas regiões. As descobertas podem ajudar a orientar a alocação de recursos para programas de saúde pública para indivíduos e famílias afetados pela doença de Alzheimer nessas regiões.

Voluntariado Tardio Pode Promover um Cérebro Saudável

Apresentado pela primeira vez na AAIC 2023, pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, examinaram os hábitos de voluntariado entre uma população étnica e racialmente diversa de idosos e descobriram que o voluntariado estava associado a melhores pontuações iniciais em testes de memória, pensamento e planejamento. Os pesquisadores afirmaram que o voluntariado pode ser importante para uma melhor cognição em idade avançada e pode servir como uma intervenção simples em idosos para proteger contra a doença de Alzheimer e outras demências.

Sobre a Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®)

A Alzheimer's Association International Conference (AAIC) é o maior encontro internacional de pesquisadores de todo o mundo com foco na doença de Alzheimer e outras demências. Como parte do programa de pesquisa da Alzheimer's Association, a AAIC atua como um catalisador para a geração de novos conhecimentos sobre a demência e para a promoção de uma comunidade de pesquisa vital e coletiva.

Sobre a Alzheimer's Association®

A Alzheimer's Association é uma organização mundial voluntária de saúde dedicada aos cuidados, apoio e pesquisa da doença de Alzheimer. Nossa missão é liderar o caminho para acabar com a doença de Alzheimer e todas as outras demências — acelerando a pesquisa global, impulsionando a redução de riscos e a detecção precoce e maximizando o atendimento e o suporte de qualidade. Nossa visão é um mundo sem Alzheimer e todas as outras demências®. Acesse alz.org ou ligue para 800.272.3900.

