Avec des millions de vies d'enfants en jeu, Bill Gates déclare que l'humanité est à la croisée des chemins

Lors de l'événement 2025 Goalkeepers, Bill Gates a présenté une feuille de route pour sauver la vie de millions d'enfants supplémentaires d'ici 2045, à condition que les gouvernements dépensent chaque dollar et développent un pipeline d'innovations abordables et susceptibles de sauver des vies.

Annonce d'une nouvelle contribution à la reconstitution du Fonds mondial pour 2026-2028 afin de prévenir les décès dus au sida, à la tuberculose et au paludisme

Le président du gouvernement espagnol reçoit le prix 2025 Global Goalkeeper Award et 10 champions pour leur ingéniosité et leur résilience, et pour avoir offert de l'espoir et des solutions face à des coupes sombres dans les financements.

NEW YORK, 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de son événement 2025 Goalkeepers, le président de la Fondation Gates, Bill Gates, s'est adressé à un public de plus de 1 000 dirigeants de gouvernements, de communautés, de philanthropies et de secteurs privés du monde entier et a lancé un appel sévère mais plein d'espoir aux dirigeants du monde entier : sauver des millions de vies d'enfants et faire en sorte que certaines des maladies les plus mortelles appartiennent à l'histoire d'ici 2045.

"L'humanité est à la croisée des chemins. Avec des millions de vies d'enfants en jeu, les dirigeants du monde entier ont une chance unique de faire quelque chose d'extraordinaire", a déclaré M. Gates. "Les choix qu'ils font aujourd'hui - aller de l'avant avec les coupes sombres proposées pour l'aide à la santé ou donner aux enfants du monde la chance qu'ils méritent de vivre en bonne santé - détermineront le type d'avenir que nous laisserons à la prochaine génération."

Cette année, les pays donateurs confrontés à des défis nationaux, à des niveaux d'endettement élevés et à des populations vieillissantes ont procédé à des coupes sombres dans le financement de l'aide au développement pour la santé (ADS) au niveau mondial. Selon une étude récente de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), les HAD dans le monde ont diminué de 21 % entre 2024 et 2025, et sont maintenant à leur niveau le plus bas depuis 15 ans. Des décisions clés en matière de financement de la santé mondiale étant attendues avant la fin de l'année, les niveaux de financement totaux pourraient augmenter. Toutefois, si les réductions actuelles sont maintenues, elles menacent des décennies de progrès qui ont permis de réduire de moitié la mortalité infantile depuis 2000, passant de 10 millions d'enfants à moins de 5 millions par an, ce qui constitue l'une des plus grandes réalisations de l'humanité.

Au cours de l'événement annuel, qui s'est concentré cette année sur la relance d'un engagement commun pour sauver la vie des enfants, M. Gates a annoncé que sa fondation s'engageait à verser 912 millions de dollars sur trois ans au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre de la reconstitution des ressources pour la période 2026-2028. Le Fonds mondial est l'une des initiatives de sauvetage les plus efficaces du 21e siècle. Le cycle de reconstitution des fonds se termine en novembre, ce qui souligne l'urgence pour les gouvernements de prendre des décisions cruciales dans les semaines et les mois à venir pour la vie de millions de personnes.

"Ce qui arrive à la santé des enfants du monde est pire que ce que la plupart des gens réalisent, mais nos perspectives à long terme sont meilleures que ce que la plupart des gens peuvent imaginer", a déclaré M. Gates. "Je ne m'attends pas à ce que la plupart des gouvernements rétablissent soudainement l'aide étrangère à des niveaux historiques, mais je suis optimiste et je crois que les gouvernements peuvent faire et feront ce qu'il faut pour sauver autant d'enfants que possible", a déclaré M. Gates.

Sur fond de réduction des budgets de santé mondiaux, l'événement Goalkeepers a mis en lumière les personnes, les sciences et les innovations, ainsi que les politiques qui accélèrent les solutions permettant aux dirigeants de faire plus avec moins.

Une feuille de route pour un avenir plus sain

"Nous avons une feuille de route pour sauver des millions d'enfants et faire disparaître certaines des maladies infantiles les plus mortelles d'ici à 2045", a affirmé M. Gates. "J'exhorte les dirigeants mondiaux à investir dans la santé de tous, en particulier des enfants, afin d'assurer cet avenir."

Les résultats des travaux de la Fondation Gates et de l'IHME indiquent qu'en maintenant les investissements mondiaux dans la santé infantile et en généralisant les innovations qui sauvent des vies, on pourrait à nouveau réduire de moitié le nombre de décès d'enfants au cours des 20 prochaines années.

La feuille de route comprend

Renouveler les investissements dans des initiatives qui ont fait leurs preuves, telles que le Fonds mondial et Gavi, l'Alliance du vaccin, afin d'aider les pays à prendre des décisions plus judicieuses et plus rentables en matière de santé, à accéder à des vaccins, des médicaments et des traitements éprouvés, et à se concentrer sur la durabilité et la transition vers l'autosuffisance.

Donner la priorité aux systèmes de soins de santé primaires, même en cas de décisions budgétaires difficiles, afin de prévenir, de détecter et de traiter les maladies infantiles à un stade précoce.

priorité aux systèmes de soins de santé primaires, même en cas de décisions budgétaires difficiles, afin de prévenir, de détecter et de traiter les maladies infantiles à un stade précoce. Investir dans la poursuite de la R&D et déployer efficacement des innovations de rupture, notamment : o Une série de nouvelles approches pour lutter contre le paludisme, y compris des innovations qui empêchent les moustiques de transporter les parasites et des traitements à dose unique pour accélérer l'éradication de la maladie. o Des médicaments anti-VIH à longue durée d'action et des options de prévention qui remplacent les pilules quotidiennes pour ramener le nombre de décès dus au sida à un chiffre. o Nouveaux vaccins maternels contre le virus respiratoire syncytial (RSV) et le streptocoque du groupe B (GBS) qui pourraient protéger les bébés contre des maladies respiratoires mortelles. o L'intelligence artificielle au service d'une fourniture plus intelligente, plus rapide et moins coûteuse de médicaments sûrs et rentables, afin d'améliorer considérablement la qualité de vie.



Un nouvel engagement triennal envers le Fonds mondial

Depuis 2002, le Fonds mondial a permis de sauver plus de 70 millions de vies; de réduire de plus de 60 % le nombre de décès dus au sida, à la tuberculose et au paludisme ; et de renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Chaque dollar investi dans le Fonds mondial génère des retombées sanitaires et économiques estimées à 19 dollars.

La nouvelle promesse de la fondation porte le total de ses engagements envers le Fonds mondial à 4,9 milliards de dollars depuis 2002, ce qui en fait l'un des investissements les plus importants de la fondation. Cet engagement vise à inciter les gouvernements, les philanthropes et le secteur privé à proposer des investissements importants pour la huitième reconstitution du Fonds, qui est organisée conjointement par l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Des millions de vies étant en jeu, le niveau d'investissement dans le Fonds mondial au cours des trois prochaines années déterminera si le monde sauvera des millions de vies, fera reculer le VIH, la tuberculose et le paludisme et renforcera les économies et la sécurité sanitaire mondiale.

"Une génération entière est en vie aujourd'hui grâce à la générosité du monde, à des investissements intelligents et au travail acharné des gouvernements et des partenaires du Fonds mondial", a déclaré M. Gates. "Maintenant, nous devons aller plus loin pour que la prochaine génération grandisse dans un monde où aucun enfant ne meurt de causes évitables".

Célébration du prix du gardien de but et des champions

En reconnaissance de son engagement continu à faire avancer les objectifs mondiaux, la fondation a annoncé que le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez était le lauréat de son prix 2025 Global Goalkeeper Award. Sous la direction du Premier ministre Sánchez, l'Espagne a augmenté cette année ses contributions au Fonds mondial de près de 12 % et à Gavi de 30 %, a augmenté son aide publique au développement (APD) et a accueilli la Conférence internationale sur le financement du développement en juin 2025, qui a fait date.

L'événement a également honoré Goalkeepers Champions-experts, innovateurs et défenseurs qui font progresser la survie de l'enfant dans le monde entier. Il s'agit notamment de

Dr Abhay Bang et Dr Rani Bang (Inde) - Pionniers des soins de santé communautaires en Inde

- Pionniers des soins de santé communautaires en Inde David Beckham (UK) - Défense de la santé et de l'éducation des enfants

- Défense de la santé et de l'éducation des enfants Krystal Mwesiga Birungi (Ouganda) - Promouvoir des politiques centrées sur les jeunes et un accès équitable à la santé dans toute l'Afrique

- Promouvoir des politiques centrées sur les jeunes et un accès équitable à la santé dans toute l'Afrique Toni Garrn (Allemagne) - Mobiliser des ressources pour développer l'éducation et les soins de santé pour les filles

- Mobiliser des ressources pour développer l'éducation et les soins de santé pour les filles John Green ( USA ) - Utiliser la narration et le plaidoyer pour susciter des conversations vitales sur la tuberculose et la santé mentale chez les jeunes.

Utiliser la narration et le plaidoyer pour susciter des conversations vitales sur la tuberculose et la santé mentale chez les jeunes. Osas Ighodaro ( Nigeria ) - Sensibiliser et agir dans la lutte contre le paludisme

- Sensibiliser et agir dans la lutte contre le paludisme Dr Donald Kaberuka ( Rwanda ) - Faire progresser le financement mondial de la santé pour renforcer efficacement les systèmes de santé et élargir l'accès aux soins de santé dans le monde entier

- Faire progresser le financement mondial de la santé pour renforcer efficacement les systèmes de santé et élargir l'accès aux soins de santé dans le monde entier Jerop Limo ( Kenya ) - Sensibilisation au VIH et soins pour les enfants et les familles en Afrique

- Sensibilisation au VIH et soins pour les enfants et les familles en Afrique Reem Al-Hashimy (Émirats arabes unis) - Elle a défendu les investissements dans la santé et l'éducation par le biais d'initiatives telles que Dubai Cares.

- Elle a défendu les investissements dans la santé et l'éducation par le biais d'initiatives telles que Dubai Cares. Dr Naveen Thacker (Inde) - Faire progresser la santé infantile grâce à des innovations basées sur la communauté

"Nous ne pouvons pas nous arrêter à presque tout"

L'événement Goalkeepers a été co-animé par le chanteur, auteur et compositeur Jon Batiste, qui est revenu en tant que curateur musical pour la deuxième année avec la chorale de l'école primaire PS22, et par l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde. Ensemble, ils ont exhorté le public à se rappeler que si le monde a progressé, "nous ne pouvons pas nous arrêter à presque", ce qui était le thème de l'événement.

Des champions communautaires, des scientifiques, des travailleurs de la santé, des chefs religieux et des activistes du Bangladesh, d'Indonésie, du Kenya, de Madagascar, du Nigeria, du Sénégal, d'Afrique du Sud, d'Ouganda et des États-Unis ont partagé des histoires puissantes de résilience et d'innovation. Plusieurs d'entre eux ont présenté des technologies révolutionnaires qui sauvent déjà des vies et rapprochent le monde de l'éradication de maladies mortelles.

"Chaque année, Goalkeepers réunit des acteurs du changement pour qu'ils s'inspirent et se poussent les uns les autres à aller de l'avant", a déclaré Dawda Jobarteh, directrice adjointe de la campagne Goalkeepers de la fondation. "Ensemble, nous pouvons réimaginer un avenir sans décès d'enfants évitables et débloquer la prochaine vague d'avancées pour les enfants du monde.

Parmi les intervenants de la session, citons Rick Warren, pasteur et auteur ; El Hadji Mansour Sy, coprésident du Conseil mondial des religions pour la paix ; Ingrid Silva, danseuse de ballet et activiste ; Krista Tippett, journaliste et auteur ; Latif Nasser, co-animateur de "Radiolab" ; et Budi Gunadi Sadikin, ministre indonésien de la santé.

Perspectives

Plus tard dans l'année, Goalkeepers s'étendra pour la première fois au Moyen-Orient, réunissant des dirigeants, des innovateurs et des acteurs du changement de toute la région et d'ailleurs à Abu Dhabi le 8 décembre.

Avant cela, la fondation publiera son rapport 2025 Goalkeepers Report, qui se concentre sur l'impact que les choix des dirigeants d'ici la fin de l'année auront sur la sauvegarde de la vie des enfants.

Au début de l'année, M. Gates a fait une annonce historique en annonçant qu'il donnerait la quasi-totalité de sa fortune à la fondation pour faire avancer les progrès en matière de sauvetage et d'amélioration de la vie. Il a également annoncé que la fondation dépenserait 200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années, en travaillant avec ses partenaires pour réaliser autant de progrès que possible vers trois objectifs principaux : mettre fin aux décès évitables de mères et de bébés ; garantir que la prochaine génération grandira sans avoir à souffrir de maladies infectieuses mortelles ; et sortir des millions de personnes de la pauvreté, en les plaçant sur la voie de la prospérité. À la fin de la période de 20 ans, la fondation cessera ses activités.

À propos de la Fondation Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Gates s'efforce d'aider tous les individus à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, nous travaillons avec des partenaires pour créer des solutions efficaces afin que les gens puissent prendre leur avenir en main et réaliser leur plein potentiel. Aux États-Unis, nous nous efforçons de faire en sorte que chacun, en particulier ceux qui ont le moins de ressources, ait accès aux possibilités nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par le PDG Mark Suzman, sous la direction de Bill Gates et de notre conseil d'administration.

À propos des gardiens de but

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable (objectifs mondiaux). En partageant les histoires et les données relatives aux objectifs mondiaux par le biais d'un rapport annuel, la Fondation Gates espère inspirer une nouvelle génération de leaders - des "gardiens des objectifs" qui sensibilisent aux progrès réalisés, demandent des comptes à leurs dirigeants et encouragent l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

