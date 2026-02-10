Avec le CIO Compass, Sopra Steria Next propose aux DSI une boussole pour sécuriser et accélérer l'impact business des nouvelles technologies

PARIS, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next, cabinet de conseil du groupe Sopra Steria, dévoile le CIO Compass, un dispositif éditorial inédit destiné à accompagner les DSI face à l'accélération des transformations technologiques. Conçu comme une boussole stratégique, il identifie 10 actions déterminantes que les DSI devront engager dans les 18 à 24 prochains mois pour accélérer leur transformation et maintenir un avantage compétitif dans un environnement technologique et économique sous tension.

Un contexte de transformation accélérée qui redéfinit la mission des DSI

Dans un environnement marqué par l'essor fulgurant de l'IA générative, la complexification des architectures data, la tension croissante sur la cybersécurité et les exigences réglementaires européennes (AI Act, DORA, NIS2), les DSI font face à une transformation à la fois technologique, organisationnelle et stratégique, et doivent désormais endosser un véritable rôle de leaders BIZTECH, capables d'allier excellence IT et impact business.

Pour les accompagner dans cette évolution, Sopra Steria Next publie son CIO Compass, une vision claire et opérationnelle des leviers qu'un dirigeant tech doit activer pour :

Mettre son SI au service de la transformation des métiers, en intégrant efficacement les nouvelles technologies à son legacy ;

Faire de la DSI un catalyseur de performance, en maîtrisant le juste équilibre entre valeur métier, maturité industrielle et évolution de son organisation.

Pensé comme un outil d'aide à la décision, le CIO Compass synthétise les signaux les plus structurants observés auprès de directions informatiques européennes et les traduit en leviers concrets, activables rapidement.

Le CIO Compass de Sopra Steria Next met en lumière 10 actions déterminantes qui permettront aux DSI de convertir les ruptures technologiques en bénéfices opérationnels tangibles au cours des 18 à 24 prochains mois. Ces actions couvrent l'ensemble du périmètre technologique (IA, data, infrastructures, performance) et sont regroupées autour de quatre grands axes qui forment la boussole stratégique du dispositif, à savoir industrialiser l'IA, penser la gouvernance de la donnée, moderniser l'infra, et repenser la performance.

Pour en savoir plus, et découvrir le CIO Compass, rendez-vous ici.

