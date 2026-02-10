Mit dem CIO Compass bietet Sopra Steria Next CIOs einen strategischen Leitfaden zur Sicherung und Beschleunigung der geschäftlichen Auswirkungen von neuen Technologien

PARIS, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next, der Beratungszweig der Sopra Steria Group, stellt CIO Compass vor, eine neue redaktionelle Initiative zur Unterstützung von CIOs angesichts der immer schneller werdenden technologischen Umwälzungen. Er ist als strategischer Kompass konzipiert und zeigt 10 entscheidende Maßnahmen auf, die CIOs in den nächsten 18 bis 24 Monaten ergreifen müssen, um die Transformation ihrer Unternehmen zu beschleunigen und in einem angespannten technologischen und wirtschaftlichen Umfeld einen Wettbewerbsvorteil zu behalten.

Ein Kontext beschleunigter Transformation, der die Aufgabe des CIO neu definiert

In einem Umfeld, das durch den rasanten Aufstieg der generativen KI, immer komplexere Datenarchitekturen, erhöhten Druck auf die Cybersicherheit und wachsende europäische Regulierungsanforderungen (KI-Gesetz, DORA, NIS2) geprägt ist, stehen CIOs vor einem technologischen, organisatorischen und strategischen Umbruch. Sie müssen nun die Rolle echter BIZTECH-Führungskräfte übernehmen, die in der Lage sind, IT-Exzellenz mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen zu verbinden.

Um sie bei diesem Übergang zu unterstützen, veröffentlicht Sopra Steria Next seinen CIO-Kompass, eine klare und umsetzbare Vision der Hebel, die Technologieführer aktivieren sollten, um:

ihre Informationssysteme in den Dienst der Unternehmenstransformation zu stellen, indem sie neue Technologien effektiv in bestehende Anlagen integrieren;

die IT-Funktion in einen Leistungskatalysator zu verwandeln, der einen Ausgleich zwischen Geschäftswert, industrieller Reife und organisatorischer Entwicklung schafft.

Der als Entscheidungshilfe konzipierte CIO-Kompass fasst die wichtigsten Trends in den europäischen IT-Abteilungen zusammen und setzt sie in konkrete, schnell umsetzbare Maßnahmen um.

Der CIO-Kompass von Sopra Steria Next hebt zehn entscheidende Maßnahmen hervor, die es CIOs ermöglichen werden, technologische Durchbrüche in den nächsten 18 bis 24 Monaten in greifbaren betrieblichen Nutzen umzuwandeln. Diese Maßnahmen erstrecken sich über die gesamte technologische Landschaft (KI, Daten, Infrastrukturen, Leistung) und sind in vier Hauptachsen zusammengefasst, die den strategischen Kompass bilden: Industrialisierung der KI, Überdenken der Datenverwaltung, Modernisierung der Infrastrukturen und Neudefinition des Leistungsmanagements.

Um mehr über die Zusammenfassung zu erfahren und die 10 Schlüsselaktionen zu entdecken, klicken Sie hier.

