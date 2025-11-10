Avid Bioservices ernennt Dave Stewart zum Chief Technology and Transformation Officer

Die neu geschaffene Position ist ein wichtiger Schritt in der Vision von CEO Kenneth Bilenberg, Avid für die nächste Wachstumsphase zu skalieren.

TUSTIN, Kalifornien, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc., ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Biologika, gab heute die Ernennung von Dave Stewart zum Chief Technology and Transformation Officer bekannt. Diese neu geschaffene Position soll die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase des Unternehmens vorantreiben

Dave Stewart, Chief Technology and Transformation Officer, Avid Bioservices

Die Einführung dieser Position ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von CEO Kenneth Bilenberg, Avid für eine weitere Expansion zu positionieren – und zum einfachsten externen Partner für die Zusammenarbeit zu werden: zuverlässig, vorhersehbar und proaktiv in jeder Phase.

„Avid hat in den letzten Jahren eine enorme Dynamik entwickelt, und mit Blick auf die Zukunft investieren wir gezielt in Mitarbeitende , Prozesse und Systeme, die unsere Zukunft vorantreiben werden", sagte Kenneth Bilenberg, Präsident und Chief Executive Officer von Avid Bioservices. „Da ich Dave als einen wichtigen Branchenführer kenne, bin ich von seiner Fachkompetenz und Integrität in dieser wichtigen Position überzeugt. Seine Führungsqualitäten unterstützen unsere Vision, der einfachste externe Partner zu sein, mit dem man zusammenarbeiten kann – zuverlässig, vorhersehbar und proaktiv in jeder Phase –, während wir gleichzeitig das weiter ausbauen, was wir bereits außerordentlich gut für unsere Kunden und deren Patienten leisten."

In seiner neuen Funktion wird Stewart die Integration von Technologie- und Prozessumstellungsinitiativen in das gesamte Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerk von Avid leiten. Sein Schwerpunkt wird auf der digitalen Modernisierung, Automatisierung und Integration neuer fortschrittlicher Tools und Servicefunktionen im gesamten Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerk von Avid liegen. In enger Zusammenarbeit mit dem Team von Avid wird er sicherstellen, dass die Systeme und Plattformen des Unternehmens im Zuge der weiteren Expansion für mehr Effizienz, Abstimmung und Flexibilität sorgen.

„Ich bewundere seit langem den Ruf von Avid für Qualität und seine unerschütterliche Fokussierung auf Patienten", sagte Stewart. „Die Menschen hier legen großen Wert darauf, Dinge richtig zu machen, und dieses Engagement zeigt sich in jedem Aspekt ihrer Arbeit. Der Beitritt zu diesem Team in einer so dynamischen Phase seines Wachstums ist eine großartige Gelegenheit, zu einer Mission beizutragen, an die ich glaube."

Die Einführung der Position des CTTO unterstreicht das Engagement von Avid für kontinuierliche Verbesserung und Kundenpartnerschaften und stellt sicher, dass das Unternehmen agil und zukunftsfähig bleibt, während es seine Kapazitäten und Fähigkeiten in allen seinen Einrichtungen erweitert.

Informationen zu Avid

Avid Bioservices ist ein globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Säugetierzellkulturen spezialisiert hat. Avid hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über eine makellose FDA-Bilanz. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von biopharmazeutischen Innovatoren weltweit aufgrund seiner Agilität, Qualität und Fähigkeit, sich in komplexen globalen regulatorischen Landschaften zurechtzufinden. Mit seiner Erfahrung in der Unterstützung sowohl von aufstrebenden Biotech- als auch von großen multinationalen Pharmaunternehmen bietet Avid End-to-End-Lösungen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Lieferung.

Avid nach Zahlen:

Mehr als 600 hergestellte Chargen

Mehr als 275 ausgelieferte kommerzielle Chargen weltweit

6+ zugelassene kommerzielle Produkte

10 erfolgreiche Inspektionen vor der Zulassung bzw. vor der Lizenzvergabe bei den wichtigsten Aufsichtsbehörden

