Avid Bioservices nombra a Dave Stewart como director de Tecnología y Transformación

El nuevo puesto creado supone un paso importante en la visión del consejero delegado Kenneth Bilenberg para impulsar el crecimiento de Avid en su próxima etapa.

TUSTIN, California, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc., una organización líder en el desarrollo y fabricación por contrato de productos biológicos (CDMO), anunció hoy el nombramiento de Dave Stewart como director de Tecnología y Transformación, un puesto de nueva creación diseñado para impulsar la siguiente fase de crecimiento y evolución de la compañía.

Dave Stewart, Chief Technology and Transformation Officer, Avid Bioservices

La incorporación de este puesto representa un paso importante en la estrategia del consejero delegado Kenneth Bilenberg para posicionar a Avid para una expansión continua y para ser el socio externo con el que sea más fácil trabajar: fiable, predecible y proactivo en cada etapa.

"Avid ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años y, de cara al futuro, estamos invirtiendo estratégicamente en personas, procesos y sistemas que impulsarán nuestro desarrollo", declaró Kenneth Bilenberg, presidente y consejero delegado de Avid Bioservices. "Conociendo a Dave como un líder clave del sector, confío plenamente en la experiencia e integridad que aporta a este importante cargo. Su liderazgo respalda nuestra visión de ser el socio externo con el que resulta más fácil trabajar: fiable, predecible y proactivo en cada etapa, a la vez que continuamos ampliando lo que ya hacemos excepcionalmente bien para nuestros clientes y sus pacientes".

En este nuevo cargo, Stewart liderará la integración de las iniciativas de transformación tecnológica y de procesos de Avid en toda su red de desarrollo y fabricación. Su enfoque incluirá la modernización digital, la automatización y la integración de nuevas herramientas avanzadas y capacidades de servicio en toda la red de desarrollo y fabricación de Avid. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Avid, garantizará que los sistemas y plataformas de la empresa permitan una mayor eficiencia, alineación y flexibilidad a medida que la organización continúa expandiéndose.

"Siempre he admirado la reputación de Avid por su calidad y su firme compromiso con los pacientes", dijo Stewart. "Aquí la gente se preocupa profundamente por hacer las cosas bien, y ese compromiso se refleja en cada aspecto de su trabajo. Unirme a este equipo en un momento tan dinámico de su crecimiento es una magnífica oportunidad para contribuir a una misión en la que creo".

La incorporación del puesto de CTTO subraya el compromiso de Avid con la mejora continua y la colaboración con el cliente, garantizando que la empresa siga siendo ágil y esté preparada para el futuro a medida que amplía su capacidad y competencias en todas sus instalaciones.

Acerca de Avid

Avid Bioservices es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la producción de cultivos celulares de mamíferos. Con sede en EE. UU. y un historial impecable ante la FDA, Avid goza de la confianza de innovadores biofarmacéuticos de todo el mundo por su agilidad, calidad y capacidad para desenvolverse en complejos entornos regulatorios globales. Con experiencia en el apoyo a empresas biotecnológicas emergentes y grandes multinacionales farmacéuticas, Avid ofrece soluciones integrales, desde el desarrollo hasta el suministro comercial.

Avid en cifras:

Más de 600 lotes fabricados

Más de 275 lotes comerciales entregados a nivel mundial

Más de 6 productos comerciales aprobados

10 inspecciones previas a la aprobación/licencia superadas con éxito por parte de los principales organismos reguladores