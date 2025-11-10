Avid Bioservices nomme Dave Stewart au poste de directeur de la technologie et de la transformation

Cette nouvelle fonction marque une étape importante dans la vision du PDG Kenneth Bilenberg, qui souhaite faire évoluer Avid vers son prochain chapitre de croissance

TUSTIN, Californie, 11 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc, une entreprise de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dave Stewart au poste de directeur de la technologie et de la transformation, un rôle nouvellement créé pour faire avancer l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance et d'évolution.

Dave Stewart, Chief Technology and Transformation Officer, Avid Bioservices

La création de ce rôle marque une étape importante dans la stratégie du PDG Kenneth Bilenberg visant à positionner Avid pour une expansion continue et à être le partenaire externe avec lequel il est le plus facile de travailler : un partenaire fiable, prévisible et proactif à chaque étape.

« Avid a pris un élan considérable ces dernières années et, pour ce qui est de l'avenir, nous avons choisi d'investir délibérément dans les personnes , les processus et les systèmes qui alimenteront notre croissance future », a déclaré Kenneth Bilenberg, PDG d'Avid Bioservices. « Connaissant Dave comme un dirigeant clé de l'industrie, je suis confiant dans l'expertise et l'intégrité qu'il apporte à ce rôle important. Son leadership soutient notre vision, qui est d'être le partenaire externe avec lequel il est le plus facile de travailler – un partenaire fiable, prévisible et proactif à chaque étape – tout en continuant à développer ce que nous faisons déjà exceptionnellement bien pour nos clients et leurs patients. »

Dans ce nouveau rôle, M. Stewart dirigera l'intégration des initiatives de transformation des technologies et des processus dans l'ensemble du réseau de développement et de fabrication d'Avid. Il se concentrera sur la modernisation numérique, l'automatisation et l'intégration de nouveaux outils avancés et de capacités de service dans l'ensemble du réseau de développement et de fabrication d'Avid. Travaillant en étroite collaboration avec le reste de l'équipe d'Avid, il veillera à ce que les systèmes et plateformes de l'entreprise permettent d'améliorer l'efficacité, l'alignement et la flexibilité à mesure que l'organisation continuera de se développer.

« J'admire depuis longtemps la réputation de qualité d'Avid et l'attention inébranlable que l'entreprise porte aux patients », a déclaré M. Stewart. « Les gens ici ont à cœur de faire les choses correctement, et cet engagement se manifeste dans tous les aspects de leur travail. Rejoindre cette équipe à un moment aussi dynamique de sa croissance est une formidable opportunité de contribuer à une mission en laquelle je crois. »

La création du rôle de directeur de la technologie et de la transformation souligne l'engagement d'Avid en faveur de l'amélioration continue et des partenariats avec les clients, ainsi que la volonté de l'entreprise de rester agile et prête pour l'avenir à mesure qu'elle accroîtra ses capacités et ses compétences dans l'ensemble de ses installations.

À propos d'Avid

Avid Bioservices est une entreprise de sous-traitance pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) spécialisée dans la culture de cellules de mammifères. Avid, dont le siège social est situé aux États-Unis et dont le dossier auprès de la FDA est irréprochable, bénéficie de la confiance des innovateurs biopharmaceutiques du monde entier pour son agilité, la qualité de ses services et sa capacité à naviguer dans les paysages réglementaires mondiaux complexes. Forte de son expérience en matière de soutien aux entreprises biotechnologiques émergentes comme aux grandes multinationales pharmaceutiques, Avid propose des solutions de bout en bout, du développement à l'approvisionnement commercial.

Les chiffres d'Avid :

Plus de 600 lots fabriqués

Plus de 275 lots commerciaux livrés dans le monde entier

Plus de six produits commerciaux approuvés

Dix inspections couronnées de succès ayant donné lieu à une préapprobation/pré-licence de la part des principales agences réglementaires

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2817531/Avid_Bioservices_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2817532/Avid_Bioservices_DStewart.jpg