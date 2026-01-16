Avid Bioservices nombra a Rich McAvoy como director comercial

Un líder experimentado en negocios y finanzas aporta una mentalidad de crecimiento disciplinada para respaldar la próxima fase de expansión y ejecución del cliente de Avid

TUSTIN, California, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, una organización líder de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que brinda servicios de desarrollo de procesos y fabricación CGMP para productos biofarmacéuticos, anunció hoy el nombramiento de Rich McAvoy como director comercial (CBO).

Rich McAvoy, Chief Business Officer

McAvoy es un líder respetado y orientado a los negocios con amplia experiencia en gestión estratégica de inversiones, finanzas operativas, contabilidad, legal, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. En su nuevo puesto, ayudará a guiar la estrategia de crecimiento de Avid, centrándose en una ejecución disciplinada, operaciones escalables y una excelente atención al cliente.

"A medida que Avid inicia su siguiente etapa de crecimiento, nos centramos en escalar la organización para fortalecer la ejecución y mejorar la experiencia del cliente", explicó Kenneth Bilenberg, consejero delegado de Avid Bioservices. "Rich es un líder reflexivo y altamente capacitado, con una sólida reputación por construir organizaciones disciplinadas que garantizan una entrega fiable. Su capacidad para conectar la estrategia con la ejecución, manteniendo el rigor en la priorización, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, lo convierte en la persona ideal para Avid. Nos complace dar la bienvenida a Rich al equipo mientras ampliamos nuestras alianzas y seguimos elevando el nivel de lo que significa ser el CDMO con el que es más fácil trabajar".

El nombramiento de McAvoy llega en un momento crucial para la industria biofarmacéutica, ya que muchos patrocinadores evalúan estrategias para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro en respuesta a la cambiante incertidumbre geopolítica, las posibles barreras comerciales y el creciente enfoque en la fabricación con sede en Estados Unidos.

"Avid se ha forjado una sólida reputación de calidad y entrega, y me entusiasma unirme al equipo en un momento en que la empresa tiene claras ambiciones de crecimiento", afirmó Rich McAvoy, director comercial de Avid Bioservices. "Me centraré en una ejecución rigurosa, garantizando que sigamos entregando de forma consistente y puntual, a la vez que ofrecemos una experiencia excepcional a nuestros clientes. La consistencia en la entrega y la ejecución nos diferenciará de la competencia y nos convertirá en un socio preferente ".

El nombramiento de McAvoy refuerza aún más el equipo directivo de Avid, a medida que la compañía continúa expandiendo sus capacidades y consolidando sus alianzas con innovadores biofarmacéuticos. Avid mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a impulsar programas críticos mediante una ejecución fiable, una colaboración ágil y una fabricación de alta calidad según las normas de buena práctica clínica (CGMP) en los sectores de suministro clínico y comercial.

Acerca de Avid

AvidBioservices es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la fabricación de cultivos de células de mamíferos. Con sede en Estados Unidos y un impecable historial ante la FDA, Avid cuenta con la confianza de innovadores biofarmacéuticos de todo el mundo por su agilidad, calidad y capacidad para desenvolverse en complejos entornos regulatorios globales. Con experiencia en el apoyo tanto a empresas biotecnológicas emergentes como a grandes farmacéuticas multinacionales, Avid ofrece soluciones integrales, desde el desarrollo hasta el suministro comercial.

Avid en cifras:

Más de 600 lotes fabricados





Más de 275 lotes comerciales entregados a nivel mundial





Más de 6 productos comerciales aprobados





10 inspecciones previas a la aprobación/licencia con éxito en las principales agencias reguladoras

