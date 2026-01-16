Avid Bioservices nomme Rich McAvoy au poste de Directeur commercial

Un dirigeant expérimenté dans le domaine des affaires et de la finance apporte un état d'esprit axé sur la croissance pour soutenir la prochaine phase de développement d'Avid et l'exécution des ordres pour le compte de ses clients.

TUSTIN, Calif., 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, entreprise de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) de premier plan proposant des services de développement de processus et de bonnes pratiques de fabrication actuelles pour les produits biopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rich McAvoy au poste de Directeur commercial.

Rich McAvoy, Chief Business Officer

McAvoy est un dirigeant reconnu, orienté business, disposant d'une vaste expérience couvrant la gestion stratégique des investissements, la finance opérationnelle, la comptabilité, le juridique, la conformité et la gestion des risques. Dans ses nouvelles fonctions, il contribuera à piloter la stratégie de croissance d'Avid, en mettant l'accent sur une exécution rigoureuse, des opérations adaptables à grande échelle et une prestation client exemplaire.

« Alors qu'Avid entame l'étape suivante de sa croissance, nous veillons à développer l'organisation de manière à renforcer l'exécution et à améliorer l'expérience des clients », a déclaré Kenneth Bilenberg, Président-directeur général d'Avid Bioservices. « Rich est un dirigeant réfléchi et très compétent, qui jouit d'une solide réputation pour la mise en place d'organisations rigoureuses à l'appui de prestations fiables. Sa capacité à associer stratégie et exécution, tout en maintenant la rigueur en matière de priorités, de conformité et de gestion des risques, fait de lui un atout maître pour Avid. Nous sommes ravis d'accueillir Rich au sein de l'équipe alors que nous élargissons nos partenariats et continuons de mettre la barre haute de ce qu'il convient de considérer comme l'entreprise de sous-traitance pharmaceutique avec laquelle il est le plus facile de travailler ».

La nomination de McAvoy intervient à un moment charnière pour l'industrie biopharmaceutique, alors que de nombreux donneurs d'ordre évaluent des stratégies visant à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement face aux incertitudes géopolitiques, aux barrières commerciales potentielles et à l'accent croissant mis sur la production aux États-Unis.

« Avid s'est forgé une solide réputation en matière de qualité et de prestation, et je suis ravi de rejoindre l'équipe à un moment où l'entreprise a des ambitions de croissance claires », a déclaré Rich McAvoy, Directeur commercial, Avid Bioservices. « La rigueur sera au centre de mon action, en veillant à toujours proposer des prestations cohérentes dans les délais prévus, tout en offrant une expérience exceptionnelle à nos clients. Prestation et exécution cohérentes nous distingueront de nos concurrents et feront de nous un partenaire privilégié ».

La nomination de M. McAvoy vient ainsi renforcer l'équipe dirigeante d'Avid alors que l'entreprise poursuit l'extension de ses capacités et l'approfondissement de ses partenariats avec les innovateurs biopharmaceutiques. Avid s'engage à aider ses clients à faire avancer leurs programmes critiques grâce à une exécution fiable, une collaboration réactive et de bonnes pratiques de fabrication actuelles de grande qualité dans le cadre de l'approvisionnement clinique et commercial.

À propos d'Avid

Avid Bioservices est une entreprise de sous-traitance pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) spécialisée dans la culture de cellules de mammifères. Avid, dont le siège social est situé aux États-Unis et dont le dossier auprès de la FDA est irréprochable, bénéficie de la confiance des innovateurs biopharmaceutiques du monde entier pour son agilité, la qualité de ses services et sa capacité à naviguer dans les paysages réglementaires mondiaux complexes. Forte de son expérience en matière de soutien aux entreprises biotechnologiques émergentes comme aux grandes multinationales pharmaceutiques, Avid propose des solutions de bout en bout, du développement à l'approvisionnement commercial.

Les chiffres d'Avid :

Plus de 600 lots fabriqués





Plus de 275 lots commerciaux livrés dans le monde entier





Plus de 6 produits commerciaux approuvés





10 inspections couronnées de succès ayant donné lieu à une préapprobation/pré-licence de la part des principales agences réglementaires

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862874/Avid_Bioservices_Rich_McAvoy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2772626/Avid_Bioservices_Logo.jpg