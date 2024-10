Avocados From Mexico® obtiene la certificación Great Place To Work Certification™ 2024

DALLAS, 3 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Avocados From Mexico® es más que la marca de aguacate número uno en ventas de EE. UU., la marca también está catalogada como Certified™ Great Place To Work®. El prestigioso premio se basa íntegramente en lo que los empleados actuales dicen sobre su experiencia trabajando en Avocados From Mexico. En una encuesta, el 97 % de los empleados de Avocados From Mexico dijeron que se sintieron bienvenidos al incorporarse a la empresa. La misma cantidad afirmó que siente que está haciendo una diferencia en la marca.

"Avocados From Mexico es un lugar de trabajo excepcional para aquellos con ideas audaces, ya que la innovación está realmente en nuestro ADN", declaró Alvaro Luque, presidente y director general de Avocados From Mexico. "Estamos orgullosos de crear un trabajo de marketing innovador para promocionar nuestros aguacates y estamos igual de orgullosos de fomentar una cultura de colaboración y empoderamiento. Nos sentimos honrados de lograr un reconocimiento tan importante que valida lo que creemos: que Avocados From Mexico es un Great Place to Work (Gran lugar para trabajar)".

Great Place To Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo probados para obtener ingresos líderes en el mercado, retención de los empleados y mayor innovación.

"La certificación Great Place To Work es un logro muy codiciado que requiere una dedicación constante e intencionada a la experiencia general de los empleados", afirma Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimiento Global de Great Place To Work. Enfatiza que la certificación es el único reconocimiento oficial obtenido por la opinión en tiempo real de los empleados con respecto a la cultura de su empresa. "Al obtener con éxito este reconocimiento, es evidente que Avocados From Mexico se destaca como una de las mejores empresas para trabajar, ya que ofrece un gran ambiente de trabajo para sus empleados".

Según la investigación de Great Place To Work, los solicitantes de empleo tienen 4.5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en un gran lugar de trabajo certificado. Además, los empleados de lugares de trabajo certificados tienen un 93 % más de probabilidades de sentirse motivados para ir a trabajar y el doble de probabilidades de recibir una remuneración justa, obtener una participación equitativa de las ganancias de la empresa y tener una oportunidad justa de recibir un ascenso.

Como le dirá cualquier persona que trabaje con productos agrícolas: lo bueno solo crece en buenas condiciones. ¿Desea desarrollar su carrera en una empresa que da prioridad a las personas? Visite la página de carreras de Avocados From Mexico en: https://avocadosfrommexico.com/careers/.

Para obtener más información sobre Avocados From Mexico, visite https://avocadosfrommexico.com, Facebook (facebook.com/avocadosfrommexico), Instagram (@avocadosfrommexico) o X (@AvosFromMexico).

Acerca de Avocados From Mexico

Avocados From Mexico es una subsidiaria de propiedad total de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass (MHAIA, por sus siglas en inglés), formada con el propósito de publicidad, promoción, relaciones públicas e investigación para todas las partes interesadas de Avocados From Mexico. En virtud de los acuerdos, la MHAIA y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) han combinado recursos para financiar y administrar Avocados From Mexico, con la intención de proporcionar un programa de marketing enfocado, y altamente eficaz en los Estados Unidos. Avocados From Mexico tiene su sede en Irving, Texas.

Acerca de Great Place to Work Certification™

Great Place To Work® Certification™ es el reconocimiento definitivo de "empleador preferido" que las empresas aspiran a conseguir. Es el único reconocimiento basado enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, es decir, en qué medida experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo por empleados y empleadores por igual, y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Cada año, más de 10,000 empresas de 60 países solicitan la certificación Great Place To Work.

Acerca de Great Place To Work®

Como autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, Great Place To Work® aporta 30 años de investigación y datos innovadores para ayudar a que cada lugar se convierta en un gran lugar de trabajo para todos. Su plataforma patentada y el modelo For All™ ayudan a las empresas a evaluar la experiencia de cada empleado, y los lugares de trabajo ejemplares se convierten en Great Place To Work Certified™ o reciben el reconocimiento en una codiciada lista de Best Workplaces™.

Obtenga más información en greatplacetowork.com y siga a Great Place To Work en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

