Avocados From Mexico se asocia con el comediante Andy Richter y revela un avance de su anuncio del Súper Tazón

"Cuando me enteré de que Avocados From Mexico quería que participara en el anuncio, pensé: ¡Tienen que estar bromeando, claro que me apunto!", dijo el cómico Andy Richter. "Los aguacates siempre son buenos y cuando el anuncio está ambientado en la época de los romanos, con una leyenda como El César, y la campaña "Addvocados", seguro que será un buen momento".

AFM se asoció con la agencia GSD&M, con sede en Austin, para conceptualizar y producir el anuncio, que marcará la séptima aparición de la marca en el Big Game.

Siempre es un buen momento con la campaña "Addvocados".

Por primera vez, la presencia de AFM en el Big Game dará el banderazo de salida a la campaña de la marca que continuará durante todo el año. La nueva plataforma creativa "Addvocados" se inspira en el amor de los estadounidenses por los aguacates y en la capacidad de esta popular fruta para hacer que las cosas cotidianas sean aún mejores. La plataforma forma parte de la campaña de la marca #AlwaysGood de AFM, ya que hay muy pocos alimentos (si es que hay algún otro) que puedan combinar un gran sabor, nutrición (grasas buenas y casi 20 vitaminas y minerales) y momentos de diversión como lo hacen los aguacates.

"AFM es intrínsecamente una marca innovadora que ha estado y estará siempre empujando los límites en todos los territorios de marketing, ya sea la marca, la creación de contenidos o datos", dijo Ivonne Kinser, vicepresidenta de Marketing e Innovación de AFM. "Nuestra plataforma 'Addvocados' es la más sólida hasta el momento. Es divertida, de gran impacto y está diseñada para generar resultados y conexión con los consumidores de una manera que garantizará que nuestra marca sea imposible de pasar por alto durante el Big Game y más allá".

Impacto multicanal durante el evento más importante del aguacate

El lanzamiento del adelanto es solo una parte de la campaña multicanal creativamente integrada para impulsar la marca y las ventas como nunca antes. De hecho, ésta es solo el comienzo de la campaña de marca que durará todo el año y que inicia con:

CONSUMIDOR: mientras los aficionados se preparan para comprar aguacates para el día del partido —el evento número uno para los aguacates y el guacamole 1 —, pueden participar para tener la oportunidad de ganar una remodelación de su hogar de $100,000 a través de los códigos QR en un número récord de 106,000 exhibidores de aguacates colocados en más de 100 tiendas de retail en 42 estados de Estados Unidos.

mientras los aficionados se preparan para comprar aguacates para el día del partido —el evento número uno para los aguacates y el guacamole —, pueden participar para tener la oportunidad de ganar una remodelación de su hogar de a través de los códigos QR en un número récord de 106,000 exhibidores de aguacates colocados en más de 100 tiendas de retail en 42 estados de Estados Unidos. DIGITAL: con la leyenda del fútbol americano Drew Brees como anfitrión, la plataforma House of Goodness de AFM ofrece a los visitantes del sitio web una mirada al mundo #AlwaysGood de los aguacates. La casa virtual presenta varias experiencias únicas para los consumidores como tomarse una selfie con Brees, descubrir nuevas recetas de guacamole y comprar aguacates.

con la leyenda del fútbol americano como anfitrión, la plataforma House of Goodness de AFM ofrece a los visitantes del sitio web una mirada al mundo #AlwaysGood de los aguacates. La casa virtual presenta varias experiencias únicas para los consumidores como tomarse una selfie con Brees, descubrir nuevas recetas de guacamole y comprar aguacates. REDES SOCIALES: la cuenta regresiva digital de #AlwaysGood de AFM comienza el 6 de febrero de 2022 y culmina en el gran juego. Cada día previo al día del partido, AFM interaccionará en diferentes comunidades en redes sociales para difundir "lo bueno" de los aguacates y tener la oportunidad de ganar premios. Desde participar con los influenciadores de TikTok hasta dirigirse a los padres de mascotas y a los artistas para compartir cómo los aguacates son #AlwaysGood, AFM se apoderará de Internet para hacerlo mejor. Siga la conversación con el hashtag #AlwaysGood.

la cuenta regresiva digital de #AlwaysGood de AFM comienza el 6 de febrero de 2022 y culmina en el gran juego. Cada día previo al día del partido, AFM interaccionará en diferentes comunidades en redes sociales para difundir "lo bueno" de los aguacates y tener la oportunidad de ganar premios. Desde participar con los influenciadores de TikTok hasta dirigirse a los padres de mascotas y a los artistas para compartir cómo los aguacates son #AlwaysGood, AFM se apoderará de Internet para hacerlo mejor. conversación con el hashtag #AlwaysGood. PUBLICIDAD EMERGENTE: los fanáticos de la ciudad de Nueva York pueden visitar una extensión física de la experiencia digital en la Store of Goodness de AFM del 8 al 13 de febrero de 2022. La tienda contará con la colección de ropa con brillo de aguacate inspirada en el nuevo color de la marca.

los fanáticos de la ciudad de pueden visitar una extensión física de la experiencia digital en la Store of Goodness de 8 al 13 de febrero de 2022. La tienda contará con la colección de ropa con brillo de aguacate inspirada en el nuevo color de la marca. SERVICIO DE ALIMENTOS: AFM se asocia con la cadena de sándwiches Which Wich para dar a los aficionados la oportunidad de agregar aguacate y hacer que sus sándwiches sean aún mejores. El 11 de febrero de 2022, el Día de la mejora gratis con aguacate, los aficionados podrán agregar a sus sándwiches aguacate fresco de forma gratuita, una opción que el 77 % de los consumidores prefiere vis-à-vis el aguacate procesado.2

Siga la conversación con el hashtag #AlwaysGood. Visite House of Goodness en www.avocadosfrommexico.com/big-game y conéctese con AFM en Facebook (www.facebook.com/AvocadosFromMexico) y Twitter (@AvosFromMexico).

Acerca de Avocados From Mexico

Avocados From Mexico (AFM) es una subsidiaria de propiedad absoluta de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate (MHAIA), creada para fines de publicidad, promoción, relaciones públicas e investigación para todas las partes interesadas de Avocados From Mexico. En virtud de los acuerdos, la MHAIA y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) han combinado recursos para financiar y gestionar la AFM, con la intención de proporcionar un programa de comercialización enfocado, altamente eficaz y eficiente en los Estados Unidos. AFM tiene su sede en Irving, Texas.

