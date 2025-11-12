Avocat M&A Aubry Daerden rejoint Crowell & Moring à Bruxelles

Renforcement des capacités transactionnelles transfrontalières

BRUXELLES, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aubry Daerden a rejoint le bureau bruxellois de Crowell & Moring en tant qu'associé au sein du Corporate Group, renforçant ainsi la capacité du cabinet à représenter ses clients dans le cadre de transactions complexes de sociétés belges et européennes.

M. Daerden a fait ses preuves dans la gestion de transactions transfrontalières et nationales, y compris les fusions et acquisitions stratégiques, les opérations de capital-investissement et les coentreprises dans des secteurs tels que les sciences de la vie, les soins de santé, le transport et l'infrastructure. Il assiste fréquemment des entreprises technologiques émergentes, des sociétés de capital-risque et des investisseurs privés tout au long des cycles d'investissement. M. Daerden rejoint le cabinet après avoir travaillé pour DLA Piper.

« L'arrivée d'Aubry au sein de notre équipe bruxelloise renforce notre capacité à servir nos clients dans le cadre d'affaires complexes. Sa grande expérience des transactions et son esprit commercial apporteront une valeur significative à nos clients et renforceront notre engagement à fournir un service d'excellence à nos clients », a déclaré Thomas De Meese, co-associé directeur du bureau de Bruxelles du cabinet.

« Nous sommes ravis d'accueillir Aubry au sein de notre équipe. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le domaine des fusions-acquisitions et du capital-investissement, Aubry apporte des compétences et des connaissances précieuses à notre pratique. Il a conseillé des clients du monde entier dans de nombreux secteurs, y compris les transactions dans le domaine des sciences de la vie -- un domaine clé dans lequel nous avons récemment développé nos capacités. Son arrivée va dans le sens de notre objectif stratégique qui est de renforcer nos capacités transactionnelles à Bruxelles et à Londres, et d'étendre notre portée sur les principaux marchés européens », a déclaré John Koenigsknecht, président du Crowell's Corporate Group.

M. Daerden a joué un rôle clé dans plusieurs transactions belges marquantes de la dernière décennie. Il soutient également régulièrement des clients dans leurs investissements au Luxembourg. Grâce à sa connaissance approfondie du marché français, M. Daerden a contribué à de nombreuses transactions transfrontalières belgo-françaises de haut niveau . Il travaille fréquemment avec des entreprises du CAC 40 et des sponsors de private equity basés en France, dans le cadre de leurs intérêts dans la région du Benelux. Outre sa pratique transactionnelle, M. Daerden est un conseiller de confiance pour les actionnaires familiaux, les entreprises privées et les associations professionnelles en matière de gouvernance, de conformité et d'autres questions générales de droit des sociétés.

« Je suis honoré de rejoindre Crowell, un cabinet d'avocats de haut niveau qui compte certains des plus brillants juristes de Bruxelles et du monde entier. L'entreprise a réussi à rester intégrée, pointue et agile, tout en se développant à l'échelle mondiale. Chez Crowell, j'ai immédiatement ressenti un véritable sentiment d'appartenance et une culture de l'excellence, unis par une vision commune de servir les clients avec les normes les plus élevées, sans se prendre trop au sérieux. Je me réjouis de soutenir l'ambition constante du cabinet d'étendre ses capacités en matière d'entreprises en Europe et dans le monde et de travailler aux côtés des clients sur leurs projets stratégiques », a déclaré M. Daerden.

M. Daerden est titulaire d'une licence en droit et d'une maîtrise en droit privé de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que d'un LL.M. en droit économique international de l'Université chinoise de Hong Kong.

Depuis 2023, M. Daerden est régulièrement classé parmi les « Rising Star » dans les domaines du droit des sociétés, des fusions et acquisitions et du droit commercial par Legal 500.

