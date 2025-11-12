M&A-Anwalt Aubry Daerden schließt sich Crowell & Moring in Brüssel an

Stärkung der Kapazitäten für grenzüberschreitende Transaktionen

BRÜSSEL, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Aubry Daerden hat sich dem Brüsseler Büro von Crowell & Moring als Partner in der Corporate Group angeschlossen und erweitert damit die Fähigkeit der Kanzlei, Kunden bei komplexen belgischen und EU-Unternehmenstransaktionen zu vertreten.

Daerden verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Abwicklung grenzüberschreitender und inländischer Geschäfte, einschließlich strategischer Fusionen und Übernahmen, Private-Equity-Transaktionen und Joint Ventures in Sektoren wie Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Transport und Infrastruktur. Er berät häufig aufstrebende Technologieunternehmen, Risikokapitalfirmen und Unternehmensinvestoren in allen Investitionszyklen. Daerden wechselt von DLA Piper zu der Kanzlei.

„Mit der Aufnahme von Aubry in unser Brüsseler Team können wir unsere Kunden noch besser bei anspruchsvollen Unternehmensangelegenheiten unterstützen. Seine umfassende Transaktionserfahrung und sein kaufmännisches Denken werden für unsere Mandanten von großem Wert sein und unser Engagement für einen exzellenten Kundenservice unterstützen", sagte Thomas De Meese, Co-Managing Partner des Brüsseler Büros der Kanzlei.

„Wir freuen uns, Aubry in unserem Unternehmensteam begrüßen zu dürfen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Private Equity bringt Aubry wertvolle Fähigkeiten und Einblicke in unsere Praxis ein. Er hat Kunden auf der ganzen Welt in vielen Branchen beraten, darunter auch bei Transaktionen im Bereich der Biowissenschaften -, einem Schlüsselbereich, in dem wir in letzter Zeit unsere Kompetenzen erweitert haben. Seine Ernennung fördert unser strategisches Ziel, unsere Fähigkeiten im Bereich Unternehmenstransaktionen in Brüssel und London zu vertiefen und unsere Reichweite in wichtigen europäischen Märkten zu erweitern", sagte John Koenigsknecht, Vorsitzender der Crowell Corporate Group.

Daerden hat in den letzten zehn Jahren bei mehreren wegweisenden belgischen Transaktionen eine Schlüsselrolle gespielt. Außerdem unterstützt er regelmäßig Kunden bei ihren Investitionen in Luxemburg. Aufgrund seiner fundierten Kenntnisse des französischen Marktes hat Daerden an zahlreichen hochkarätigen belgisch-französischen grenzüberschreitenden Transaktionen mitgewirkt und häufig mit CAC 40-Unternehmen und Private-Equity-Sponsoren mit Sitz in Frankreich im Zusammenhang mit deren Interessen in der Benelux-Region zusammengearbeitet. Neben seiner Transaktionspraxis ist Daerden ein vertrauenswürdiger Berater von Familiengesellschaftern, Privatunternehmen und Wirtschaftsverbänden in Fragen der Unternehmensführung, Compliance und anderen allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten.

„Ich fühle mich geehrt, bei Crowell zu arbeiten, einer hochkarätigen Anwaltskanzlei mit einigen der klügsten Juristen in Brüssel und international. Das Unternehmen ist erfolgreich integriert, scharfsinnig und beweglich geblieben, während es auf globaler Ebene gewachsen ist. Bei Crowell spürte ich sofort ein echtes Gefühl der Zusammengehörigkeit und eine Kultur der Exzellenz, die von der gemeinsamen Vision getragen wird, den Kunden mit den höchsten Standards zu dienen, ohne uns selbst zu ernst zu nehmen. Ich freue mich darauf, die Kanzlei in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihre Unternehmenskompetenzen in Europa und weltweit auszubauen und die Kunden bei ihren strategischen Projekten zu begleiten", so Daerden.

Daerden hat einen Bachelor-Abschluss in Jura und einen Master-Abschluss in Privatrecht von der Freien Universität Brüssel sowie einen LL.M. in internationalem Wirtschaftsrecht von der Chinesischen Universität Hongkong.

Seit 2023 wird Daerden von Legal 500 regelmäßig als „Rising Star" in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen sowie Handelsrecht eingestuft.

